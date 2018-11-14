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 Политика Украины
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Все про:выборы (20682) Кабмин (10725) Гройсман (4423) реформы (3165)

 Гройсман назвал основные приоритеты правительства на 2019 год

ключевые задачи правительства на 2019, на который запланировано проведение сразу двух избирательных кампаний - сохранение экономического роста и обеспечения необратимости реформ.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с экспертами Национального демократического института (США), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Перед нами стоят важные задачи. Главное - обеспечить стабильность. У нас сверхсерьезные экономические и финансовые вызовы, но мы делаем много, чтобы обеспечить рост, - сказал Гройсман. - Вторая задача - не остановить реформы. И третье - обеспечить все, что зависит от правительства, для проведения демократических и прозрачных выборов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы там играете в демократию, а 68 тысяч людей мерзнут": Гройсман на Кабмине напомнил нардепам о расширении полномочий премьер-министра. ВИДЕО

Представители НДИ отметили, что необратимость реформ - важна, особенно в контексте улучшения делового климата, продолжение децентрализации, которая уже "демонстрирует значительный прогресс". 

Эксперты НДИ приехали в Украину с целью оценки ситуации в государстве и настроений общества в контексте предстоящих выборов президента и парламента.

Читайте также: Государственный бюджет на 2019 год необходимо принять до 1 декабря, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3096953
 
   
 Топ комментарии
 
надеюсь выборы состоятся
и к лету сегодняшнее правительство полным составом включая гройсмана
будут сидеть в житомирской колонии
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Ваш самый главный приоритет правительства в 2019 году - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ !!! Гройсман назвал основные приоритеты правительства на 2019 год - Цензор.НЕТ 1169
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Он что тупой совсем. Вон алкаш Йугик и то понял что запахло жаренным и собрался линять. Но Петя заявление порвал и сказал что сядем все.
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надеюсь выборы состоятся
и к лету сегодняшнее правительство полным составом включая гройсмана
будут сидеть в житомирской колонии
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а почему в житомирской? как там с климатом?)
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Нет войны? Я все приму - ссылку, каторгу, тюрьму. Но желательно в июле, и желательно в Крыму (с)
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расскажи ка мне мой наивный парень скок бывших правительств Украины уже сидит?!! так с чего ты вдруг решил что будут сидеть эти?!! я более чем уверен что эти сидеть не будут они в самом крайнем случае просто уедут на свои виллы которые уже купили и заставили мебелью!!
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в румынии тоже никто не сидел
а потом вдруг висеть стали
на крайняк пускай валят
в липецк)
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к сожалению мы не в Румынии мы в Украине а это две большие разницы!! я хорошо помню оба майдана и на обеих майданах были люди которые предлагали власть повесить на заборах.... большинство людей отказалось (и это были люди которые решились выйти на майдан решились рискнуть) эти люди говорили что будут судить!! как говорится все хорошо увидели кто и кого и как судит!! поэтому нет!! при этом народе из власти никто сидеть не будет!! спокойно сдрыснут кто в рашку кто в израель а кто в европу, пока их тут будут судить!!
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ну может хоть одного гройсмана замочат
ито хорошо будет
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честно говоря я двумя руками за, чтобы и гросю и пецю и юрика... всех так сказать взяли за задницу, но посмотри реально у нас после убийства небесной сотни даже ШЕСТЕРОК МУСОРОВ не могу посадить, какие шансы на то что будут рассаживать ГЛАВАРЕЙ БАНДЫ!! и это при том что пролилась кровь и были убиты граждане!! НУ НЕТУ В МИРЕ ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!!
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имхо если штаты не попытаются навести порядок
петя или юля опять всунут Украину под рашку
к этому сейчас всё и идет, судя потому как банда медведчука активизировалась
... грустно, но в таком случае будем опять с тобой слушать валенки
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Говорят, Хуйло живет в другом мире,а в каком мире живет этот ПОЦ!?
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Ваш самый главный приоритет правительства в 2019 году - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ !!! Гройсман назвал основные приоритеты правительства на 2019 год - Цензор.НЕТ 1169
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мальчик заигрался и надеется на второй срок?
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ти гнидо разом з твоїм соєвим будете вже довічно сидіти!
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Пора тебе Гнойсман уже направление в другом смысле выбирать со своей командой рехворматоров. За Проданом с Онищенком побежите или на Восток?
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По первой - задаче... Очередное бла-бла-бла...
По второй - а эти реформы начинались? ...вернее: они родились? (пока вижу только их зародешей, и такое чувство, что быстрее будет аборт чем рождение.)
По третьей - Выиграет Джюля, вот тогда поверю в демократичность выборов...
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если я дерьмо назову шеколадом оно станет шеколадом? если вы переодевание или покраску забора назовете реформой то это будет реформа? где вы увидели реформы?!! то что про них везде лапшу вешают это есть это факт так чего бы не вешать если за это деньги платят, работа у них такая ВЕШАТЬ ЛАПШУ!!
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(пока вижу только их зародешей, и такое чувство, что быстрее будет аборт чем рождение.)
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имел ввиду на кшталт - плод и организм...
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Он что тупой совсем. Вон алкаш Йугик и то понял что запахло жаренным и собрался линять. Но Петя заявление порвал и сказал что сядем все.
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а кого им бояться,вас что ли идиотов?)))) идите мам своих пугайте))))
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Стройное, как кипарис, тело венчала крепкая дубовая голова...🤑
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Кипарисы в Чернигове не растут однако,а дубы да!
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основной приоритет у гнойсмана один: остаться у корыта и в идеале пробиться как можно ближе к сочным кускам.
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Ты, кроме соевого очечка, на полставки(пол🍫) и
гнойсману лобзаешь?
🤑
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вот в твоей одной извилине только и заложено лабзаешь или нет)))) примитивный ты как дождевой червь)))
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не льсти себе, чмошник. от тебеподобных ум не требуется
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Из Е-декларации Гройсмана -
Такой большой доход - потому что мне доплачивают за вредность!
А еще за наглость, жадность. подлость. ...

🤑
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"Перед нами стоят важные задачи. Главное - обеспечить роттердам ++++
тещину тумбочку, и тыхе життя на панамі чи мальдівах.
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"... сохранение экономического роста..."
Простите, чего сохранение?
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Он беремчатый на галаву, хатит на сахраненийо остатца..
😱
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Глядя на план «рефформ» правительства незаконченно средне школьно-образованного Вовочки Гройсмана, со всей очевидностью начинаешь понимать, что чем меньше будет результатов от жизнедеятельности его КМ, тем меньше будет вреда, который он сможет причинить стране и ее гражданам.

🤑
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"Гройсман назвал основные приоритеты правительства на 2019 год" - Грося с луны свалился, 70 тысяч народа мёрзнет в Смеле, а он дурью мается, мечтает, откормленный еврейский мальчик, явно не на своём месте, не его масштаб, мелкий полуграмотный винницкий торгаш, шоколадный Пахан вытащил его в большую воровскую шайку из расчёта, что Грося не сможет масштабно воровать, на большее мозгов не хватит, да и корыто не безразмерное, а интересы Украины у Хряка на пятом месте.
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
4 ч. ·

Инвестиционный климат, ты куда? Ну подожди ещё немножечко... До Давоса хоть.

Гройсман назвав основні пріоритети уряду на 2019 рік - Цензор.НЕТ 2769
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Дык... Ничего не изменилось...
"Кое-кто" станет совладельце в размере 70% и ребята могут работать дальше...

ой... стоп... изменилось... Овощ требовал от 20-50%...
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ото б та срана сбу орків на Донбас не пускала, як по кишенях підприємців нишпорить.
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Продан-ный… Гройсман
Все-таки нам надо признать, что Владимир Борисович Гройсман - боец Который периодически сломя голову бросается в любую драку)… Да, часто это выглядит слишком комично… Да, мы уже прекрасно понимаем, что Слово Гройсмана ничего не стоит. Абсолютно. Все, что он говорит тут же умножается на ноль. И потому его заявления вообще не влияют даже на колебания курсов валют…

Такое мнение высказал около часа назад в Фейсбуке популярный публицист Михаил Подоляк.
Да, у него крайне плохая провинциальная и недееспособная команда. И ему совсем не удалось это исправить за все свои премьерские годы. Потому что таков Владимир Борисович, ментально и мировозренчески оставшийся на уровне провинциальной мэрии…
Да, он тупо не понимает, что такое современное управление сложными системами, где одного окрика с сельским диалектом слишком мало. И потому он упорно пытается перенести модель администрирования мелкого села на громадную страну. Пока не получается)…
Но есть и большие позитивы. Скажем, Владимир Борисович интуитивно почувствовал, что у общества имеется запрос на «сильную руку». Или - если говорить точнее - «на менеджера, способного навести порядок». Отсюда его бесконечные возгласы/требования про расширения премьерских полномочия. Понятно, что президентская команда этого не захочет…
Гройсман, кстати, умеет держать удар. В отличие от Яценюка, который оказался идеально безвольным и трусливым. И которого легко было загнать в ступор…
Кроме того, ВБ пытается политически самообразовываться, отказавшись уже от личного промоутирования всяких доисторических барж. Другое дело, что все равно его "pr" сильно отдаёт брежневщиной и тупым количественным давлением…
Ну и самое главное, он умеет исключительно отгораживаться. Как в истории с безусловным «воровским гением» Мирославом Проданом, экс-главной ГФС, умудрившимся ярко сбежать из страны. Но при этом засветивший просто прорву собственного имущества.
С Проданом все ясно. Отныне ему бегать и бегать, пока на имущество не начнут накладывать обеспечительные аресты. Важно другое: Гройсман в своё время именно этого Продана просто продавливал в должность. После - когда его начали «крысить» люди ПА - Гройсман отрезал: «пока я в кресле премьера, Продана не сдам».
В итоге сдал, конечно. Потому что Гройсман всегда все в итоге сдаёт. Трусливо и молча. Как с тарифами, газом и Укравтодором. Но и здесь не без плюса. Как только ВБ сдал что/то очередное, он тут же делает вид, что знать ничего не знает. «Продан? Какой Продан? Кто такой Продан?»
Надо сказать, что стратегия отгораживаться и забывать собственные слова - весьма распространена в нашей политике. Но Гройсман явно довёл ее до совершенства…
А теперь вопрос. Так есть ли смысл в дополнительных полномочиях или вообще в самостоятельной игре Владимира Борисовича? Конечно, нет. По той простой причине, что он никогда и ничего не сможет довести до конца. А не сможет потому, что не понимает ничего. А не понимает потому, что слишком мелкий и провинциальный. И всегда таким будет. Ни влево, ни вправо… Михаил Подоляк
https://www.economics-prorok.com/2018/11/продан-ный-гройсман.
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Или Уметь брать и хотеть делиться ? Гройсман универсален,ПРи любой власти!
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Вчора хтось казав,що в нас рост экономики мог бы быть 5% вместо 3%,як щоб 2% не разворовывались.А ты кажешь за стабильность Грося.То такй ты хочешь стабильности?Як каже жонка III тисячолiття застолбить стабильность с 3% роста людям и 2% себе Гройсман назвав основні пріоритети уряду на 2019 рік - Цензор.НЕТ 8804
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Неуч опять бредит. Куда тикать будешь Грося? Израиль правда своих да с баблом не выдаёт.
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він буде сидіти разом зі своїм патроном-Соєвим.
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Захотелось написать комментарий, но остались только матерные слова.
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Когда я хочу что-то сказать нашим политиканам, то я не знаю, как правильно к ним обращаться.
Гройсман назвав основні пріоритети уряду на 2019 рік - Цензор.НЕТ 158
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соєва ботва,чого мера Сміли не пустили сьогодні на засідання уряду ГеморойСмана???? він би бля розказав чиї то фірми прокладки з відмивним баблом за опалення йде в Нафтогаз і де саме бабло ділось.
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Та тільки не довго вам залишилось брехати про "реформи та добробут."
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Если бы они все как в том фильме с Джимом Керри говорить могли только правду . То тогда , какие приоритеты были бы у гройсмана? Остаться вместе с пэтей, а ещё лучше самому, без пэти у главного корыта страны .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман назвал основные приоритеты правительства на 2019 год
 
 
 
 
 
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