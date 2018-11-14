 Гройсман назвал основные приоритеты правительства на 2019 год

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с экспертами Национального демократического института (США), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Перед нами стоят важные задачи. Главное - обеспечить стабильность. У нас сверхсерьезные экономические и финансовые вызовы, но мы делаем много, чтобы обеспечить рост, - сказал Гройсман. - Вторая задача - не остановить реформы. И третье - обеспечить все, что зависит от правительства, для проведения демократических и прозрачных выборов".
Представители НДИ отметили, что необратимость реформ - важна, особенно в контексте улучшения делового климата, продолжение децентрализации, которая уже "демонстрирует значительный прогресс".
Эксперты НДИ приехали в Украину с целью оценки ситуации в государстве и настроений общества в контексте предстоящих выборов президента и парламента.
и к лету сегодняшнее правительство полным составом включая гройсмана
будут сидеть в житомирской колонии
а потом вдруг висеть стали
на крайняк пускай валят
в липецк)
ито хорошо будет
петя или юля опять всунут Украину под рашку
к этому сейчас всё и идет, судя потому как банда медведчука активизировалась
... грустно, но в таком случае будем опять с тобой слушать валенки
🤣
По второй - а эти реформы начинались? ...вернее: они родились? (пока вижу только их зародешей, и такое чувство, что быстрее будет аборт чем рождение.)
По третьей - Выиграет Джюля, вот тогда поверю в демократичность выборов...
гнойсману лобзаешь?
🤑
🤑
Такой большой доход - потому что мне доплачивают за вредность!
А еще за наглость, жадность. подлость. ...
🤑
тещину тумбочку, и тыхе життя на панамі чи мальдівах.
Простите, чего сохранение?
😱
🤑
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
4 ч. ·
Инвестиционный климат, ты куда? Ну подожди ещё немножечко... До Давоса хоть.
"Кое-кто" станет совладельце в размере 70% и ребята могут работать дальше...
ой... стоп... изменилось... Овощ требовал от 20-50%...
Все-таки нам надо признать, что Владимир Борисович Гройсман - боец Который периодически сломя голову бросается в любую драку)… Да, часто это выглядит слишком комично… Да, мы уже прекрасно понимаем, что Слово Гройсмана ничего не стоит. Абсолютно. Все, что он говорит тут же умножается на ноль. И потому его заявления вообще не влияют даже на колебания курсов валют…
Такое мнение высказал около часа назад в Фейсбуке популярный публицист Михаил Подоляк.
Да, у него крайне плохая провинциальная и недееспособная команда. И ему совсем не удалось это исправить за все свои премьерские годы. Потому что таков Владимир Борисович, ментально и мировозренчески оставшийся на уровне провинциальной мэрии…
Да, он тупо не понимает, что такое современное управление сложными системами, где одного окрика с сельским диалектом слишком мало. И потому он упорно пытается перенести модель администрирования мелкого села на громадную страну. Пока не получается)…
Но есть и большие позитивы. Скажем, Владимир Борисович интуитивно почувствовал, что у общества имеется запрос на «сильную руку». Или - если говорить точнее - «на менеджера, способного навести порядок». Отсюда его бесконечные возгласы/требования про расширения премьерских полномочия. Понятно, что президентская команда этого не захочет…
Гройсман, кстати, умеет держать удар. В отличие от Яценюка, который оказался идеально безвольным и трусливым. И которого легко было загнать в ступор…
Кроме того, ВБ пытается политически самообразовываться, отказавшись уже от личного промоутирования всяких доисторических барж. Другое дело, что все равно его "pr" сильно отдаёт брежневщиной и тупым количественным давлением…
Ну и самое главное, он умеет исключительно отгораживаться. Как в истории с безусловным «воровским гением» Мирославом Проданом, экс-главной ГФС, умудрившимся ярко сбежать из страны. Но при этом засветивший просто прорву собственного имущества.
С Проданом все ясно. Отныне ему бегать и бегать, пока на имущество не начнут накладывать обеспечительные аресты. Важно другое: Гройсман в своё время именно этого Продана просто продавливал в должность. После - когда его начали «крысить» люди ПА - Гройсман отрезал: «пока я в кресле премьера, Продана не сдам».
В итоге сдал, конечно. Потому что Гройсман всегда все в итоге сдаёт. Трусливо и молча. Как с тарифами, газом и Укравтодором. Но и здесь не без плюса. Как только ВБ сдал что/то очередное, он тут же делает вид, что знать ничего не знает. «Продан? Какой Продан? Кто такой Продан?»
Надо сказать, что стратегия отгораживаться и забывать собственные слова - весьма распространена в нашей политике. Но Гройсман явно довёл ее до совершенства…
А теперь вопрос. Так есть ли смысл в дополнительных полномочиях или вообще в самостоятельной игре Владимира Борисовича? Конечно, нет. По той простой причине, что он никогда и ничего не сможет довести до конца. А не сможет потому, что не понимает ничего. А не понимает потому, что слишком мелкий и провинциальный. И всегда таким будет. Ни влево, ни вправо… Михаил Подоляк
https://www.economics-prorok.com/2018/11/продан-ный-гройсман.