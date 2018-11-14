 В Харькове эвакуировали две школы из-за сообщения о минировании

В Харькове полиция проверяет информацию о минировании двух школ на улице Академика Богомольца. Учителей и учеников эвакуировали, силовики осматривают помещения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Информация о взрывчатке в двух учебных заведениях Новобаварского района поступила в полицию в 14.52 и 15.29. На место инцидента выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники", – сказано в сообщении.

Информацию внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений.

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Ранее в социальных сетях появился анонимный пост, автор которого со ссылкой на одного из педагогов сообщал о вооруженном подростка в харьковской школе. Ученик якобы принес травматический пистолет и выстрелил в одну из мам, ранив ее в шею. В харьковской мэрии опровергли эту информацию. "Стрельба" велась из игрушечного пистолета, школьник попал в потолок, пострадавших нет.