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Все про:минирование (719) Харьков (4065) школа (1782)

 В Харькове эвакуировали две школы из-за сообщения о минировании

Учеников и учителей отправили по домам, помещения осматривают силовики.

В Харькове полиция проверяет информацию о минировании двух школ на улице Академика Богомольца. Учителей и учеников эвакуировали, силовики осматривают помещения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Информация о взрывчатке в двух учебных заведениях Новобаварского района поступила в полицию в 14.52 и 15.29. На место инцидента выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники", – сказано в сообщении.

Информацию внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений.

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Ранее в социальных сетях появился анонимный пост, автор которого со ссылкой на одного из педагогов сообщал о вооруженном подростка в харьковской школе. Ученик якобы принес травматический пистолет и выстрелил в одну из мам, ранив ее в шею. В харьковской мэрии опровергли эту информацию. "Стрельба" велась из игрушечного пистолета, школьник попал в потолок, пострадавших нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3096951
 
 
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Це наслідок того, що й досі не знайдені та непокарані мінери прикордонного переходу Шегіні..
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"Харків- культурна столиця україни" колись казали, зараз читаючи новини про нього, офігіваєш просто- суцільна "жесть", якийсь Гарлем чи "Ростов-папа " відпочиває
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