EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Общество
  936  23
Все про:Голодомор (815) Киев (16769) Нищук (126)

 После почти 10 лет застоя мы строим вторую очередь Мемориала жертв Голодомора, - Нищук

Строительство второй очереди Мемориала жертв Голодомора 1932-33 годов идет по плану.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал министр культуры Евгений Нищук.

Читайте также: Мемориал жертвам Голодомора открыли в крупнейшем городе Канады Торонто. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Все в разгаре, и это можно увидеть, непосредственно придя на место. Я горд, что после почти 10 лет застоя мы начали активно реализовывать проект. Объект второй очереди Мемориала жертвам Голодомора – наша большая работа", - отметил он.

Нищук напомнил, что конкурс был проведен в 2009 году. Отдельно было проведено обсуждение на экспертном совете с привлечением специалистов из Америки, Израиля, Германии, Нидерландов и других стран.

"Специалисты изменили концепцию, исходя из обязательств перед ЮНЕСКО, поскольку место мемориала - исторический ареал. Концепт состоит в том, что музей практически целиком будет под землей. То есть, не будет никаких надстроек, как это планировалось в 2008 году. Отдельно будет концепция на музейную часть. Выделены средства в этом году, есть средства на следующий год", - уточнил министр.

Ранее сообщалось, что на 2019 год на строительство мемориала Министерство финансов утвердило сумму в 700 млн грн.

Смотрите также: 85 лет назад член ОУН Лемик убил энкаведиста Майлова, благодаря чему весь мир узнал о Голодоморе. ВИДЕО

Как известно, историко-музейный комплекс "Мемориал жертв Голодомора" расположен на печерских склонах столицы в Парке Славы. Часовня-свеча и наземные скульптуры были сооружены в 2008-2010 годах. За время существования музей превратился в научно-исследовательский центр, который требует увеличения инфраструктуры для полноценной работы и для создания полноценного музея.

В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении достроить Мемориал жертв Голодомора в Киеве за два года. Кабинет министров одобрил представленный Министерством культуры эскизный проект реконструкции музея сметной стоимостью около 772 млн грн в декабре 2017 года. По замыслу архитекторов, вторая очередь мемориального комплекса будет "спрятана" в Днепровский склон. Это не изменит ландшафт и сохранит идею музея - как свечи памяти.

3 апреля 2018 года Гройсман вместе с членами правительства заложил капсулу строительства второй очереди Национального музея.

Источник: https://censor.net.ua/n3096949
 
   
 Топ комментарии
 
Дуже гарний меморіал. Ідея і виконання довершені.
 показать весь комментарий
 
Жителям замерзающих городов эта новость как красная тряпка быку
 показать весь комментарий
 
Это вообще хорошо, но нужно думать и о сегодняшнем народе Украины, который, мягко говоря, живет за Божьим духом...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дуже гарний меморіал. Ідея і виконання довершені.
 показать весь комментарий
 
 
тим які продовжували голосувати за комуняк і ригів ?
 показать весь комментарий
 
Это вообще хорошо, но нужно думать и о сегодняшнем народе Украины, который, мягко говоря, живет за Божьим духом...
 показать весь комментарий
 
 
Жителям замерзающих городов эта новость как красная тряпка быку
 показать весь комментарий
 
 
700 миллион гривен. А по виду и не скажешь.
 показать весь комментарий
 
...."сметной стоимостью около 772 млн грн в декабре 2017 года"""
разбрасываться такими суммами,мягко говоря, нехорошо.Народ(не нардепы) замерзает и школы(не элитные) на вынужденных каникулах.....Так хреново еще не было. Після майже 10 років застою ми будуємо другу чергу Меморіалу жертв Голодомору, - Нищук - Цензор.НЕТ 1203
 показать весь комментарий
 
 
Глядит Революция, очи суровы:
- Откуда вы, кто вы,
На что вы готовы? -
В ответ поднимались упрямые руки:
- Готовы на подвиг,
Готовы на муки,
На радость летящих навстречу огней,
На голод, на холод могильных камней.
Готовы на всё
Ради завтрашних дней.
 показать весь комментарий
 
Ми дуже добро пам'ятаємо що було (геноцид українців з боку расії) але навіщо цім перекривати реальність сьогодення .По вас їде суд Лінча...Ще трохи і вже будемо ставити знак " = ". Схаменіться....!!!!
 показать весь комментарий
 
Отдельно было проведено обсуждение на экспертном совете с привлечением специалистов из Америки, Израиля,
Молодцы. В этих странах как раз правят организаторы этого голодомора (как впрочем правят и в Украине)
Как с ними было не посоветоваться ... Не обидеть нечайяно их..
Источник: https://censor.net.ua/n3096949
 показать весь комментарий
 
А у скільки обходяться бюджету святкування не українських свят васьмоє марта, пєрває мая...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоПосле почти 10 лет застоя мы строим вторую очередь Мемориала жертв Голодомора, - Нищук
 
 
 
 
 
 вверх