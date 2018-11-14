 После почти 10 лет застоя мы строим вторую очередь Мемориала жертв Голодомора, - Нищук

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал министр культуры Евгений Нищук.

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"Все в разгаре, и это можно увидеть, непосредственно придя на место. Я горд, что после почти 10 лет застоя мы начали активно реализовывать проект. Объект второй очереди Мемориала жертвам Голодомора – наша большая работа", - отметил он.

Нищук напомнил, что конкурс был проведен в 2009 году. Отдельно было проведено обсуждение на экспертном совете с привлечением специалистов из Америки, Израиля, Германии, Нидерландов и других стран.

"Специалисты изменили концепцию, исходя из обязательств перед ЮНЕСКО, поскольку место мемориала - исторический ареал. Концепт состоит в том, что музей практически целиком будет под землей. То есть, не будет никаких надстроек, как это планировалось в 2008 году. Отдельно будет концепция на музейную часть. Выделены средства в этом году, есть средства на следующий год", - уточнил министр.

Ранее сообщалось, что на 2019 год на строительство мемориала Министерство финансов утвердило сумму в 700 млн грн.

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Как известно, историко-музейный комплекс "Мемориал жертв Голодомора" расположен на печерских склонах столицы в Парке Славы. Часовня-свеча и наземные скульптуры были сооружены в 2008-2010 годах. За время существования музей превратился в научно-исследовательский центр, который требует увеличения инфраструктуры для полноценной работы и для создания полноценного музея.

В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении достроить Мемориал жертв Голодомора в Киеве за два года. Кабинет министров одобрил представленный Министерством культуры эскизный проект реконструкции музея сметной стоимостью около 772 млн грн в декабре 2017 года. По замыслу архитекторов, вторая очередь мемориального комплекса будет "спрятана" в Днепровский склон. Это не изменит ландшафт и сохранит идею музея - как свечи памяти.

3 апреля 2018 года Гройсман вместе с членами правительства заложил капсулу строительства второй очереди Национального музея.