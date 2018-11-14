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Все про:металлургия (271) Радикальная партия (320) Галасюк (46)

 "Требуем безотлагательного принятия мер с целью предотвращения роста импорта металлопродукции из Китая, Турции и РФ", - Галасюк

Заместитель председателя Радикальной партии Олега Ляшко (РПЛ) по экономической политике, председатель Комитета промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк заявил, что Радикальная партия требует от Кабинета Министров Украины и Министерства экономического развития и торговли Украины немедленного проведения спецрасследования по факту беспрецедентного 25-процентного роста в этом году импорта в Украину черных металлов и изделий из них.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", кроме того, народные депутаты настаивают на введении предупредительных мер защиты украинской металлургии от хищнического импорта из Китая, Турции, России и других стран.

Об этом Галасюк сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Закрытие крупнейших мировых рынков и обострение борьбы за существующие рынки сбыта металлопродукции - реальная угроза украинской промышленности и экономике", - пояснил нардеп. По его словам, импорт черных металлов в Украине уже вырос на 25%, поэтому и сотни тысяч рабочих мест в ГМК и смежных отраслях под ударом.

Председатель РПЛ Олег Ляшко заявил, что не собирается спокойно наблюдать как украинская металлургия не только теряет внешние рынки, но и вытесняется с внутреннего рынка из-за неуклюжей политики власти. "Государство должно заботиться о собственных производителях и гражданах, а не сдавать национальные интересы и прогибаться под сильных мира сего!" - отметил Ляшко в ходе визита в Запорожье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Галасюк назвал ударом по промышленности возможное повышение ж/д тарифов в 3 раза

"Требуем безотлагательного принятия мер с целью предотвращения роста импорта металлопродукции из Китая, Турции, Российской Федерации и других стран мира, которые яростно борются за новые рынки сбыта своей продукции. Актуально также лоббирование доступа украинской металлопродукции на внешние рынки, в том числе, через экспортно-кредитное агентство, - отметил Галасюк, подчеркивая, что США, Канада, ЕС, Китай, ЕврАзЭС, Турция, отдельные страны Африки и другие активно защищают внутренний рынок металлопродукции от импорта, повышая ввозные пошлины на 25% и выше. - Правительства крупнейших экономик мира принимают все возможные и невозможные меры для защиты собственных производителей металла и металлопродукции".

Напомним, ранее Радикальная партия добилась повышения экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро, а затем до 42 евро за тонну, что позволило ликвидировать критический дефицит лома черных металлов на внутреннем рынке и обеспечило бесперебойную деятельность отечественных металлургических предприятий. Учитывая положительные результаты действия металлургического закона и производственную необходимость предприятий, действие закона было продлено еще на год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средства с промышленности взыскали, а проблему перевозок на "Укрзализныце" не решили. Это прямой "минус" для платежного баланса и ВВП, - Галасюк

Источник: https://censor.net.ua/n3096948
 
 
 Топ комментарии
 
Пашол нах***й. У нас и так уже металл по цене золота. Выручает только Турция и Польша. Без етой конкуренции Ахметка бы еще в два раза поднял цены на метал. Дожиться млять что метр арматуры 50 гривень стоит. А крыши и заборы уже из фольги 0.3мм делают.
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Так вроде же Ахметову выделяли уже лет 10 назад миллиарды долларов Европейский банк на реконструкцию печей и производства. Ни денег ни модернизации. Зато Ахметка опять требует дотаций из бюджета.
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Караул! Китайская руда стоит дешевле охметкиной! Спасите Охметку!
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ОК, по РФ понятно.

Но чем Китай и Турция не угодили? Тем, что они могут сделать продукт качественнее и дешевле, чем украинские заводы, пренадлежащии депутатам?

Ну заводы надо развивать, а не разворовывать. Радикальчику на заметку.
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У них дешевле потому что весь импорт - контрабанда! Если заплатить как положено ввозные пошлины то цена не будет конкурентной, а будет дороже!
но что какому то таможеннику до украинских заводов? да срать он хотел!!!
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Бред не пиши. Контрабанда, как же. Чего тогда требует этот "ради кал" поднять ввозные пошлины? Неужели они подействуют на контрабанду? А на украинские метзаводы не таможенники срут, а сами хозяева этих заводов, ибо их продукция это тот ещё кал. Нужно не пошлины повышать, а проводить глубокую модернизацию, расширять ассортимент продукции и повышать ее качество.
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Караул! Китайская руда стоит дешевле охметкиной! Спасите Охметку!
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может безотлагательно пора уже варить метал в конвекционных печах, а не мартеновских. тут цель другая - шеф ахметов теряет бабло.
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Так вроде же Ахметову выделяли уже лет 10 назад миллиарды долларов Европейский банк на реконструкцию печей и производства. Ни денег ни модернизации. Зато Ахметка опять требует дотаций из бюджета.
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так отож((. вот и имеем свою паршивую сталь в 2 раза дороже китайской.
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Мартен по-моему уже давно почил. Я не знаю даже, где еще работает мартен, хотя сам успел еще поработать на бессемере. Грели небо.
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да, я образно сказал, но с нашими древними технологиями вообще нефиг делать на международном рынке стали.
ну может и не давно, и не почил)) вот такая у нас грустная статистика за 2017.
По состоянию на 17 октября в работе находилось 18 из 28 действующих доменных печей (64%), 14 конвертеров из 21 (67%), 8 мартеновских печей из 9 (89%) и 7 электропечей из 15 (47%). Кроме того, 7 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года)
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Пашол нах***й. У нас и так уже металл по цене золота. Выручает только Турция и Польша. Без етой конкуренции Ахметка бы еще в два раза поднял цены на метал. Дожиться млять что метр арматуры 50 гривень стоит. А крыши и заборы уже из фольги 0.3мм делают.
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0.3 это как раз и есть китайский металопрофиль. Украина делает 0.4 и .56, может конечно и 0.3 делает но я ен встречал когда искал себе на забор этим летом.
Но проблема в другом. весь украинский металопрофиль низкого качества. царапаный, битый, плохой прокрас, разные по цвету бобины и тд!
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Вот я и говорю, что менеджеры чтобы не отпугнуть ценой предлагают метал 0,3. Не знаю. Может и китайский. Но 0,56 даже не видел в продаже уже давно. 0,5 и то из Германии или Словакии и по бешенной цене. 0,45 из Кореи нормальный был и то большие листы нужно в четвером монтировать чтобы не скукожить их в туалетную бумагу. А куда тоньше даже не представляю. На наш металл я даже не смотрю. Оно уже облезлое и ржавое продается.
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Теперь понятно за кого Шляшко топит. Как говорится не нужно нырять и ковырять, истина на поверхности.
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Т.е. теперь не будет сверхвысокотехнологичной китайской продукции, такой ка молотки, наковальни ...?
Чем гвозди забивать? Или забить на всё?
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Самое интересное что как раз в Украине и продается молотки, наковальни, гвоздодеры и тиски из Китая. У нас походу и етого делать не умеют. А если сделают то в 3 раза дороже на_хй кому нужно будет.
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Радикальная партия - это заднеприводная порошенковская прокладка. Все вопросы к будочнику.
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"Требуем безотлагательного принятия мер с целью предотвращения роста импорта металлопродукции из Китая, Турции и РФ", - Галасюк" - ахметовский холуй, ляшко прекрасно знает, что за каждый импорт идёт откат наверх, но прикидывается дурачком, т.к. он тоже около другого корыта.
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Давайте адекватную цену, качество, а не вой подымать. Олигархи рулят, за рубеж по бросовым ценам спихивают, а в внутри страны хотят по максимуму содрать,а тут турки с китайцами всю лафу портят и качество и цену дают нормальную.
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Заступник голови Радикальної партії Олега Ляшка (РПЛ) з економічної політики Віктор Галасюк заявив, що Радикальна партія вимагає від Кабінету Міністрів України .....негайного проведення спецрозслідування щодо факту безпрецедентного 25-процентного зростання в цьому році імпорту в Україну чорних металів
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А у Шляшка губа не дура - сосёт у двух маток - у лёвочки и ахмета...
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Так конкурируйте, боритесь за рынок Украины. Кто вам мешает? У меня вопрос, как так получается: украинцы получают по зарплате меньше турок, у нас своя железная руда и частично уголь,а продукция у турок дешевле? Если Ахметов в настоящей конкуренции нулевой, без "своих" депутатов, президентов и прочих, так на фига он Украине нужен!
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Я ще пів року назад писав що про українську металургію можемо забути. Вже тоді з'явились симптоми. Так воно і буде. Всі галузі, за які беруться "крєпкіє хазяйствєннікі", розвалюються. Розвалюються пропорційно те технологічної складності галузі. Спочаткі за рік-два доконали радіоелектроніку, потім хімію, автомобілебудування. Сьогодні дійшла черга до металургії. Пізно - її вже не врітувати. Саме страшніше, що "крєпкіє хазяйствєннікі" взялись за електропостачання. Тобто в 2028-му в нас електрика в будинках буде по 2 години на тиждень, як в Вірменії чи Грузії в 90-х.
"Крєпкіх хазяйствєнніков" потрібно терміново вишибати з економіки - це завдання №1 нової влади. Інакше капець ! Якщо нічого не зміниться - будемо згадувати 2018-й як райське життя.
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Вишибати "крєпкіх хазяйствєнніков" будь-якими методами - законно, незаконно - пофіг. І чхати на занепокоєну Європу - часу немає.
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Ляшко в 2017 году купил участок и дом в Козине, выиграл 571 тыс. грн и хранит наличными почти полмиллиона долларов, - декларация За год лидер Радикальной партии получил почти 260 тысяч гривен зарплаты, почти 253 тысячи гривен - "на ведение депутатской деятельности". Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на декларациюОлега Ляшко
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рецідівіста Ляшка знову спіймали тепер вже на підробці документів про продаж авто: дані експертизиhttps://nnovosti.info/news/ljashka_spijmali_na_pidrobtsi_dokumentiv_pro_prodazh_avto_dani_ekspertizi-27289.html
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Олеже!!! я на сто відсодків за те,шо ти кажешь
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...украинская металлургия не только теряет внешние рынки, но и вытесняется с внутреннего рынка из-за неуклюжей политики власти...??? Украинская металлургия теряет себя из за несусветной собственной жадности, к которой привело положение монополиста. Хватит драть страну.
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А что здесь можно сделать, кроме как провести национализацию метпредприятий, с последующей их приватизацией, но только с запретом приватизировать их соотечественниками? Ибо пациент скорее мертв, чем жив. Качество отечественной стали - говно, а цена на мировом уровне и даже выше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Требуем безотлагательного принятия мер с целью предотвращения роста импорта металлопродукции из Китая, Турции и РФ", - Галасюк
 
 
 
 
 
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