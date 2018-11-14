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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 Вопрос раздела лавр и монастырей в обществе подогревают искусственно, - религиовед Юраш

По мнению Юраша, все имущество будет разделено согласно закону "О свободе совести и религиозных организациях".

После создания в Украине единой поместной церкви вопрос принадлежности лавр, храмов и другого церковного имущества различных конфессий будет решаться в соответствии с законами Украины. Такое мнение высказал религиовед Андрей Юраш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

По мнению религиоведа, тема насильственного "передела" церковного имущества искусственно навязывается украинскому обществу.

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"Есть статья 8 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Согласно этой статье, каждая религиозная организация должна самостоятельно подбирать подчинения того или иного центра в Украине или за ее пределами. Соответственно, каждая религиозная организация имеет права юридического лица. То есть, когда состоится определение юрисдикционной принадлежности каждой религиозной организации, будет ли это община, монастырь, церковная школа, епархиальное управление и тому подобное, это же юридическое лицо, которое определилось со своим подчинением, будет решать и нести ответственность за имущество, в частности за памятники", — пояснил Юраш.

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"Если какой-то храм является памятником архитектуры, и он в пользовании, в собственности или в аренде какой-либо религиозной организации, то она и в дальнейшем будет о нем заботиться – или в структуре новой церкви, если решит к ней присоединиться, или в структуре Московского патриархата, если большинство членов этой религиозной организации захотят остаться в Московском патриархате", – добавил эксперт.

Религиовед также отметил, что проблема вокруг лавр и храмов "искусственно создается и подбрасывается в информационное пространство, чтобы иметь потенциальную конфликтную плоскость".

Также читайте: Лавры принадлежат государству, их передача Украинской церкви неизбежна и пройдет без насилия, - Евстратий (Зоря)

Источник: https://censor.net.ua/n3096946
 
   
 Топ комментарии
 
какой раздел?, московские попы сядут на осла и уедут в московию, точка - раздел окончен!!!
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Ну добрий день..
Якого біса наші святині мають орендувати кацапи ?
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Никакого раздела!!!
Всё украинское - украинцам и украинской поместной церкви.
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Регионалы продолжают свою работу по дестабилизации.
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какой раздел?, московские попы сядут на осла и уедут в московию, точка - раздел окончен!!!
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пользоваться то да..но правила по налогам придется изменить: вместо 10 - государству, по новому - 10 только себе, остальное государству...
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Пора обложить церковные поборы как казино.
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Да больно уже надо эти ларвы... Мощи то тю-тю, украли ироды. Теперь сколько евстратихий с диптихиями восстанавливать экзархам. Тутмаса не особо везут. Вагон мощей минимум нужно закупить иначе всем хана. МВФ пусть даст кредит на это важнейшее дело. И Ахметов тоже пусть становится православным и дает денги, если не хочет "гореть вечно".
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Т.е., если большинство жителей села скажут "мы мусульмане" отдадут храмы под мечеть?
А если "Белое братство" ?
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Ну добрий день..
Якого біса наші святині мають орендувати кацапи ?
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державне - державі, гавнюкам - гавно!
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Никакого раздела!!!
Всё украинское - украинцам и украинской поместной церкви.
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Наприклад, Святогірський монастир існував ще в передмонгольський період. Перші поселення, з'явилися на цих горах ще до Хрещення Русі, коли шанувальники святих ікон були змушені залишати охоплену єрессю іконоборства Візантію та шукати притулку поза межами імперії. Частина з них переховувалася в Італії, частина на Кавказі, а частина через Крим піднялася по Дону та Сіверському Дінцю... і де тут рф?
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Про древні християнські поселення в цій місцевості свідчить і Іпатієвський літопис, в якому говориться, що у 1111 році місцеві християни зустрічали тут великого князя Володимира Мономаха
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До 1721 року росія була просто територія "улус" яка мала васальну залежність від кримського хана та якому сплачувала данину.
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Почему искуственно? Если перейдете в УПЦ (и то не всех возьмут кто согласится вступить в УПЦ всвязи с вашей антиукраинской деятельностью) - останутся служить на своих местах, если нет - МЫ поможем вам собрать вещи и провести под конвоем на поезд до маЦквы...
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Есть статья 8 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Согласно этой статье, каждая религиозная организация должна самостоятельно подбирать-------
религиовед Юраш https://censor.net.ua/n3096946

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ватнику,

то стаття про релігійні організації. А московитська церква відмовиться змінювати свою назву, переєстровуватися, щоб привести свою діяльність у відповідність до законодавства України (яке треба нардепам змінити, не затягуючи цей процес). Після відмови від приведення своєї назви та дільності до чинного законодавства, московитська церква втрачає статус релігійної організації в Україні і відповідно не підпадає під особоливий статус та регулювання, визначене законом України "Про свободу совісті та релігійні органзації".... тобто стає взагалі поза українським законом з усіма наслідками.
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далі, якщо московитська церква втрачає статус релігійної організації за українським законом, то це автоматично повинно призвести до початку процедури дострокового розірвання договорів оренди чи користування всім державним чи комунальним майном (храми, земля тощо), зо свого часу надавалися в користування чи у власність московитській церкві як релігійній організації. Тому що такі культові, з особливим статусом об,єкти, можуть знаходитися у користуванні лише релігійних організацій, що функціонують у правовому полі України. Так що московитські попи можуть біситися скільки завгодно та зкликати всілякі собори, але це все до одного місця, якщо нардепи проголосують і затвердять законодавчо такий алгоритм.
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Во многих странах мира мирно существуют церкви разных конфесий и никто не требует их
объединения. И в Украине три православные церкви работали без конфликтов. Но как то-
лько началась президентская кампания ситуация резко обострилась. Президент П.Порошенко
понимая, что в других регионах он получит мало голосов, он решил сыграть на религиозных
чувствах иэбирателей западных областей Украины. Чтобы пондравиться избирателям он при-
думал авантюру с Томосом и тд. Ему подыгривает Филарет. В свои 89 лет он хочет с кабинета
П.Порошенко командовать всеми православными церквями Украины. В эту авантюру подвя-
зался и Варфоломей. Он П.Порошенко предоставит Томос,а П.Порошенко уже отдал ему
святыню украинского народа Андреевскую церковь. А ему не жалко. Он же по вере иудей.
Синагогу он бы ни за что не отдал бы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос раздела лавр и монастырей в обществе подогревают искусственно, - религиовед Юраш
 
 
 
 
 
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