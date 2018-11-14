 Климкин посетит Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом 14-16 ноября

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД.

В сообщении отмечается: "Главной целью визита является проведение 16 ноября инаугурационного заседания обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина - США. Мероприятие пройдет под совместным председательством глав внешнеполитических ведомств Украины и США.

Программой пребывания министра Павла Климкина в г. Вашингтон также предусмотрено проведение переговоров с Государственным секретарем США Майклом Помпео, встреч с ведущими американскими законодателями и общение с представителями американской экспертной среды.

Во время визита запланировано интервью П.Климкина американским СМИ".

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