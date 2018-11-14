 Нацсовет ТРВ оштрафовал двух провайдеров за ретрансляцию российского ТВ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский в Фейсбуке.



"Провайдеры в своих кабельных сетях ретранслировали иностранные телеканалы, в частности государства-агрессора, которые не были разрешены к ретрансляции на территории Украины или были ограничены к ретрансляции решениями Национального совета. Согласно требованиям закона, сумма штрафов составила 25% от суммы лицензионного сбора", – написал он.



Отмечается, что, таким образом, каждый из провайдеров заплатит в государственный бюджет по 11 506,25 грн.





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