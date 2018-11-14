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Все про:Нацсовет_ТРВ (385) провайдер (20)

 Нацсовет ТРВ оштрафовал двух провайдеров за ретрансляцию российского ТВ

Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал двух украинских провайдеров из Константиновки Донецкой области за ретрансляцию российского телевидения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский в Фейсбуке.

"Провайдеры в своих кабельных сетях ретранслировали иностранные телеканалы, в частности государства-агрессора, которые не были разрешены к ретрансляции на территории Украины или были ограничены к ретрансляции решениями Национального совета. Согласно требованиям закона, сумма штрафов составила 25% от суммы лицензионного сбора", – написал он.

Отмечается, что, таким образом, каждый из провайдеров заплатит в государственный бюджет по 11 506,25 грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096927
 
   
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Там у донецких просто тяга, вечный зов, к мордору...
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Переважна більшість донбаситів , це переселенці, завезені з усього СРСР !!! Це гібриди московсько-совєтської селекціі, потвори без роду та племені !!)))
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Треба не лише штрафувати , а й позбавляти ліцензіі !!)))
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а почему не закрыли с конфискацией? продолжаете играться?
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Яка може бути толерантність відносно *бєспрєдєльной* гопоти ??)))
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112 стал на 11% пропагандон оккупантов и их сателлитов.
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А на 89% настроен против всего Украинского.
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Ватани будуть регулярно "покривати" збитки і надавати бонуси провайдерам поки одному з них не вставлять в одне місце кабель під напругою...
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То отож!! Позбавляти ліцензії і наху.., за порєбрік !!!)))
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