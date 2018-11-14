 Кабмин запретил отключать теплоснабжающие предприятия от газа и электричества в отопительный период, - Зубко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщил на своей странице в Facebook.
"На Кабмине приняли решения, которые обеспечат бесперебойные поставки газа теплопоставщикам на время отопительного сезона. Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период. Внедряем гарантии непрерывной деятельности теплоснабжающих предприятий. Это позволит обеспечить население зимой теплом", - написал Зубко.
Кроме того, по его словам, члены правительства приняли решение поддержать теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ, урегулировав вопрос расчетов предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей с НАК "Нафтогаз Украины" за природный газ.
"Для предприятий ТКЭ в период с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 года уровень расчетов с НАК за поставки газа составит 78%, для ТЭЦ - 60% (на сегодня он составлял 90%)", - написал вице-премьер.
А АХМЕТОВСКО ФИРТАШЕВСКОЕ НКРЕКП я балдею как юрист у нас всяк конторы типа НКРЕКП как по мне вовсе в антиконституционный способ созданные потворы и нате вам принимают какие то ля-ля аж Кодексы.... прописывая в них Геноцид Холодо-цид Тепло-цид Украино-цид от евреев.. похоже членам НКРКП аж приспичило на гиляку???!!!...
😁
Или..... "ну не получилось..."?
😁
😎
Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко заявив, що в Смілі, де спостерігаються проблеми з запуском опалення, депутати міськради виділили собі 10 млн грн премій, передає УНІАН.
- Три місяці місцеві депутати шукали кошти, щоб дати гарантії і запустити опалення - це 15 млн грн. У той же час, на стимулюючі виплати за інтенсивність, за напруженість роботи співробітникам місцевої ради Сміли було виплачено 10 млн грн, - сказав Зубко.
За його словами, Кабінету міністрів здивований тим, як місцева влада розподіляє кошти.
У зв'язку зі сказаним він також поставив питання про те, чи ефективно використовуються державні кошти на місцевому рівні.
слава героям кабмина
сознательно!
скажут...Прозондируй по методухам..
Короче деньги за отопление можно не платить... Такой себе лугандон внутри неокупированной Украины
"Правительство не устраивает ситуация, когда на выплаты премий работникам городского совета выделялось 10 млн грн, в то время как на выплату долга за отопление власти города средств не нашли", - сообщил Зубко,сообщает ТСН.