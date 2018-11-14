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Все про:запрет (1293) Кабмин (10725) Зубко (383) отопительный сезон (196)

 Кабмин запретил отключать теплоснабжающие предприятия от газа и электричества в отопительный период, - Зубко

Население "должно быть защищено от безответственности местных чиновников, которые неспособны обеспечить теплоснабжение в их жилищах".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщил на своей странице в Facebook.

"На Кабмине приняли решения, которые обеспечат бесперебойные поставки газа теплопоставщикам на время отопительного сезона. Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период. Внедряем гарантии непрерывной деятельности теплоснабжающих предприятий. Это позволит обеспечить население зимой теплом", - написал Зубко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы там играете в демократию, а 68 тысяч людей мерзнут": Гройсман на Кабмине напомнил нардепам о расширении полномочий премьер-министра. ВИДЕО

Кроме того, по его словам, члены правительства приняли решение поддержать теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ, урегулировав вопрос расчетов предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей с НАК "Нафтогаз Украины" за природный газ.

"Для предприятий ТКЭ в период с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 года уровень расчетов с НАК за поставки газа составит 78%, для ТЭЦ - 60% (на сегодня он составлял 90%)", - написал вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз": В зоне риска остаются 22 из 1168 теплоснабжающих предприятий по Украине. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3096922
 
 
 Топ комментарии
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Так облгазы какраз его. А Нафтогаз обязали теперь давать им газ даже без денег.
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жирують фирташевские... Вена - замечательній город... куда лучше Мальдив и Сейшел...
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отключать ТЭЦ НАК Нафтогаз получил с 1 октября этого года--- по Кодексу о газотранспортной системе КОТОРЫЙ НАРИСОВАЛИ И ПРИНЯЛИ..... но НИ РАДА, НИ КМУ....... и даже не Порошенко--- Кабмин запретил отключать теплоснабжающие предприятия от газа и электричества в отопительный период, - Зубко - Цензор.НЕТ 8407
А АХМЕТОВСКО ФИРТАШЕВСКОЕ НКРЕКП Кабмин запретил отключать теплоснабжающие предприятия от газа и электричества в отопительный период, - Зубко - Цензор.НЕТ 2811 я балдею как юрист у нас всяк конторы типа НКРЕКП как по мне вовсе в антиконституционный способ созданные потворы и нате вам принимают какие то ля-ля аж Кодексы.... прописывая в них Геноцид Холодо-цид Тепло-цид Украино-цид от евреев.. похоже членам НКРКП аж приспичило на гиляку???!!!... Кабмин запретил отключать теплоснабжающие предприятия от газа и электричества в отопительный период, - Зубко - Цензор.НЕТ 5087
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Правда он оттуда выехать не может. Бо ждет его американская турма, а не наша.
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- Меня хвалили великое множество раз, и я всегда смущался; я каждый раз чувствовал, что можно было сказать больше.(с) М. Твен
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А тех ур-ов, которые разрешили "отключать" уже посадили?
Или..... "ну не получилось..."?
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За саботаж (по законам военного времени), расстрел на месте, без суда и следствия
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Потужна перемога.. Може, й на реформу потягне..
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Поздно...Засветились усе падлюки!🤑
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ага...ты тоже исключительно заметен своей ватностью
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Этот кабмин разве кто-то воспринимает серьезно?
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Ващето , ента была попытка(?) массового убийства холодом...
😎
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Вот и славно! Теперь искать те бабки, что население платило, нет нужды
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А Супрун каже шо холод и голод полезны, а жрать под батареей, то пережитки недоразвитого социализма, яки кидають позорну тень на справжних патриотив!
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Дебилы сцука!!! Разрешили сразу, потом запретили, потом опять разрешат и так по кругу!!! вы че гниды ДАУНЫ !!! А о последствиях принятых решений кто-то думал?!? Кто-то наказан !!! Или вы только о своих набитых карманах баксами в этот период думаете МРАЗИ вы конченные!!!
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зря, зачем их беречь? чиновников? они никогда ни за что не отвечают! это не правильно! должны отвечать, посадою (не помню, блин, по-русски), головой, карманом, наконец, прощать нельзя и спасать нельзя, тогда будет естественный отбор...
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///???
Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко заявив, що в Смілі, де спостерігаються проблеми з запуском опалення, депутати міськради виділили собі 10 млн грн премій, передає УНІАН.
- Три місяці місцеві депутати шукали кошти, щоб дати гарантії і запустити опалення - це 15 млн грн. У той же час, на стимулюючі виплати за інтенсивність, за напруженість роботи співробітникам місцевої ради Сміли було виплачено 10 млн грн, - сказав Зубко.
За його словами, Кабінету міністрів здивований тим, як місцева влада розподіляє кошти.
У зв'язку зі сказаним він також поставив питання про те, чи ефективно використовуються державні кошти на місцевому рівні.
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Против чиновников которые с весны ничего не сделали для урегулирования долгов за газ надо возбудить уголовное дело,судить и на кичу,рукавицы шить,чего лезли в руководители,если головы с жопы растут...
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Голови ростуть з...... це якщо для людей, а для себе нормально.
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Дивно що про ситуацію з відсутністю опалення в деяких містах України і словом не обмовилась уповноважений з прав людини в Україні - екзальтована підстаркувата кримська панянка з курячими мізками і довжелезним язиком дєнісова..
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Десь схожий текст я вже бачив, тільки без останнього слова.
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Трохи займаюсь плагіатом.. Переважно в Джека Лондона і Марка Твена-вони вже не поскаржаться на раді форумчан, та й ні на кого вони вже не поскаржаться.. Кабмін заборонив відключати теплопостачальні підприємства від газу й електрики в опалювальний період, - Зубко - Цензор.НЕТ 9030
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Кабмин героически исправил свой косяк который чуть не довел людей до очередного майдана. слава героям кабмина
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а кабмин тут каким боком?спор между продавцом и покупателем.а кабмин всего лишь обязался заплатить за покупателя.
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Ты сука вонючая хоть читай заголорвки.Если кабмин никаким боком так почему он сейчас запретил отключать людям тепло а месяц назад когда начался отопительный сезон всем все было похер.Ты свою харю хоть иногда из панской жопы вытаскивай.Делай перерывы и читай новости.
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ШаКАЛадная банда впервые применила холодомор...
сознательно!
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а кто помер то? Кабмін заборонив відключати теплопостачальні підприємства від газу й електрики в опалювальний період, - Зубко - Цензор.НЕТ 2865ты бы не фантазировал и не разбрасывался такими словами...
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Бальницы тоже не отапливали...так нам и
скажут...Прозондируй по методухам..
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свалить на "местную власть" свои косяки гройсману не прокатило и "вопрос" мгновенно был урегулирован! что б трусельман "прозрел" и отменил СВОЕ ЖЕ решение понадобилось пройти испытание холодом полу миллиону украинцев!!!!
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Опа. А отключать можно будет в неотопительний сезон. Когда тепло не нужно. А потом опять отключать нельзя.
Короче деньги за отопление можно не платить... Такой себе лугандон внутри неокупированной Украины
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В Смеле люди не получили тепло из-за долгов, но горсовету выдали 10 миллионов гривен премии.Городской власти грозит уголовная ответственность за отсутствия отопления.

"Правительство не устраивает ситуация, когда на выплаты премий работникам городского совета выделялось 10 млн грн, в то время как на выплату долга за отопление власти города средств не нашли", - сообщил Зубко,сообщает ТСН.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин запретил отключать теплоснабжающие предприятия от газа и электричества в отопительный период, - Зубко
 
 
 
 
 
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