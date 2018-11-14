 МИД предупреждает украинцев об опасности пребывания в отдельных городах Израиля ввиду обострения конфликта с палестинцами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины 14 ноября.
"В связи с обострением израильско-палестинского противостояния и массированными ракетно-минометными обстрелами южных территорий Израиля (г.Сдерот, г.Нетивот) Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от посещения указанных территорий и населенных пунктов", - говорится в сообщении.
В консульский службе также рекомендовали, в случае объявления воздушной тревоги, гражданам Украины, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа, безотлагательно укрыться в бомбоубежище.
"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины обращаться в Посольство Украины в Государстве Израиль по телефону "горячей линии": + 972 546-676-782, e-mail emb_il@mfa.gov.ua , или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 (044) 238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua", - сообщили в пресс-службе.
Ну повозбухали в ООН - пофиг. Бо все прекрасно понимают, шо в тех краях лучше иметь дело с Израилем, чем с кучей террористических группировок и государственных псевдообразований.
По-моему, вы обычно выносите террористов вместе с теми, кем они прикрывались. В следующий раз другим не повадно будет.
https://www.pravda.com.ua/news/2016/08/2/7116588/
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Колишній міністр енергетики й вугільної промисловості Едуард Ставицький, який проживає в Ізраїлі під іменем Натан Розенберг, каже, що мало з ким спілкується із чиновників часів Віктора Януковича.
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СБУ, ведомство Климкина и Луценко делала запрос о выдаче преступников?
а почему нет? договорнячки мешают
вот что б этих тварей там арабскими ракетами накрыло!
буду только рад
Мы еще раз возвращаемся к ситуации в Израиле, потому что она приобрела просто поразительное сходство с тем, что происходит на Востоке Украины. Напомним, по состоянию на конец дня вторника палестинцы осуществили массированный ракетный налет на территорию Израиля в районе Ашкелона и Сдерота. Всего палестинцы выпустили 460 ракет, 100 из которых были уничтожены системой Железный Купол, большая часть ушла в не заселенные места, но несколько попали в жилой сектор, в результате чего как минимум один израильтянин погиб от удара ракеты в его дом. Армия Израиля нанесла ответный удар и поразила около 160 целей на территории сектора Газа. Похоже не то, что в отличие от палестинцев, израильтяне хорошо знали, куда бьют, поскольку все цели были разведаны заранее и были накрыты в ходе одного ответного удара.
Ближе к вечеру пошли сообщения о том, что палестинцы запросили прекращения огня. Сделали они это при посредничестве Египта, и якобы, Израиль принял это предложение. Однако чуть позже именно эта информация была дезавуирована. Насколько теперь известно, кабинет министров Израиля заседал 7 часов, и в ходе заседания премьер Нетаньяху в телефонном режиме разъяснил некоторым лидерам государств, в том числе - президенту Франции Макрону и руководству ООН, то, что его страна подверглась массированному, беспрецедентному ракетному обстрелу, и потому Израиль предпринимает все необходимые меры для того, чтобы уничтожить источник этой угрозы. Армия получила команду действовать по обстоятельствам, а министр обороны Либерман опроверг информацию о том, что армия получила команду «стоп».
Мы тоже склоняемся к этому мнению просто по набору тех деталей, которыми сопровождался запрос ХАМАС о перемирии. Так, стало известно о том, что палестинцы требуют, чтобы Израиль прекратил свои удары, тогда и они тоже перестанут обстреливать его территорию, а кроме того, как шаг доброй воли Израиля, они хотят видеть отставку министра обороны Либермана. Если это и есть запрос на перемирие, то что такое ультиматум? Думаю, что сегодня Либерман приблизился к почетному званию «вечный министр обороны».
Когда разговорчивые палестинцы формулировали свой запрос на перемирие, им задали вопрос о том, кто отдал команду начать массовый обстрел и кто эти люди, которые запустили почти полтысячи ракет. И вот тут полезли знакомые мотивы. Оказывается, кто эти люди - никто не знает. А тот убитый, кого сняли на камеру в момент атаки вертолета, на самом деле - фермер, который как раз что-то выращивал рядом с местом пуска ракет. Так и кажется, что сейчас пойдут шахтеры и комбайнеры. Ну а требование отставки министра обороны просто списаны с путинского «кто угодно, только не Порошенко».
Но на самом деле, вне поля зрения прессы остался один интересный момент. Предлагая «перемирие», ХАМАС дает формулу: «если Израиль прекратит обстрелы, прекратим и мы, если нет - мы тоже продолжим». А теперь вернемся к израильской статистике, которая скорее всего, подтверждается данным радаров системы ПРО о том, что менее чем за сутки, ХАМАС отстрелял почти полтысячи ракет и угрожает продолжить обстрел дальше. Это при том, что в ХАМАС - террористическая организация и она не может закупать оружие. Там нет индустрии для полного цикла создания ракет, но судя по всему, там намного больше тысячи ракет. Тогда вопрос получает классические очертания: «Откуда дровишки?». Вопрос тем более важен потому, что в Газе практически отсутствует собственная экономика и живет она на пожертвования спонсоров, то есть - на подачки. И вот на эти подачки она кормит свою армию, к тому же - имеет тысячи ракет. То есть это - абсолютно террористический анклав живет и воюет за деньги и оружием, которые приходят извне.
Вместо того, чтобы найти того, кто это делает, устроить полную блокаду, для демилитаризации анклава, некие доброхоты из Египта и ООН рассуждают о перемирии. На самом деле, оно выглядит таким образом: «давайте сегодня уже не будем стрелять, вот не сегодня, хорошо?». При этом Израиль четко говорит своим партнерам о том, что он защищает собственную землю и собственных людей, которые подверглись нападению и потому - ставить знак равенства между ними, в рамках перемирия, не просто не честно, но и подло.
Вчера нечто подобное прозвучало из уст фрау Меркель и мсье Макрона, которые подчеркнули, что все стороны военных действий на Донбассе обязаны придерживаться режима прекращения огня, тем самым уравнивают Украину, действующую исключительно в общепризнанных границах своей территории и российские оккупационные войска, которые находятся на чужой территории. Такая постановка может быть лишь тогда, когда последний российский военный, последний танк и снаряд покинут территорию Украины.
Вот тогда все действия станут внутренним делом Украины и можно говорить о прекращении огня, соблюдении перемирия и прочих вещах. Пока этого нет, Украина обязана отстаивать свою территориальную целостность, согласно положениям собственной Конституции и международным нормам и правилам, регулирующим территориальную целостность и суверенитет стран. Между прочим, такое же точно положение содержится и в конституции РФ. То есть - такими заявлениями лидеры Германии и Франции делают попытки сузить неотъемлемые права Украины.
То же самое сегодня выслушал и Израиль, а потому - он просто предупредил всех о том, что операцию намерен продолжать до тех пор, пока противник не утратит возможность атаковать его территорию ракетами. Кстати, Нетаньяху парировал поползновения партнеров с тем, чтобы уговорить Израиль на перемирие тем, что предложил примерить эту ситуацию на страну того советчика, который рассуждает о перемирии. Мол, на вашу территорию прилетело 460 ракет из примыкающих к вашему государству районов соседа - ваши действия?
И еще один момент надо вынести из сегодняшней ситуации. Перемирия со стороной, которая управляется извне - бесполезны по определению, поскольку все решения принимаются в другом месте. Любое перемирие обязательно закончится и возобновится драка. Причем, начнется с того места, откуда началась. Но в позиции Украины есть и сильная, в отличие от Израиля, сторона. Мы назвали того, кто стоит за агрессией, и твердо стоим на этой позиции, Израиль пока не решается этого сделать, хотя все те войны, которые он ведет вот уже 60 лет, планировались в одном и том же месте, а противник готовился и снабжался посредниками или напрямую все из того же самого места, откуда снабжаются и террористы, действующие в Украине.
Недавно развернулась эпопея с суданско-центрально африканскими группировками российских наемников и теми горами оружия, которые прибыли туда, чтобы взорвать еще один регион. Российские ЧВК осваиваются в Ливии, где опять местные боевые группировки накачиваются оружием, чтобы завтра устроить еще одну Сирию, а нити ведут все в то же осиное гнездо.
Во всех указанных выше случаях Москва делает вид, что все это делает непонятно кто и ей ничего об этом неизвестно. Потом - попадаются россияне, которые на камеру рассказывают кто они, откуда и как сюда попали, после чего Москва рассказывает о том, что это - частники, отпускники или заблудившиеся военнослужащие, о чем официальная власть ничего не знает. Кстати, в ИГИЛ была та же самая картина. До 30% личного состава - выходцы из РФ и некоторых бывших республик совка. Но вот что характерно, ни ХАМАС, ни Хизбалу, которые во всем цивилизованном мире считают террористическими организациями, Москва не считает таковыми и всячески их поддерживает.
Поэтому, поставленные в Сирию комплексы ПВО призваны выполнять одну задачу - прикрыть караваны оружия, идущие из Ирана к этим террористическим группировкам. То есть, Москва четко показывает, с чьих рук едят те, кто за одну ночь может сжечь 460 ракет.
Но это не все. Известно, что в Афганистане находится военный контингент армии США, который прибыл туда еще во времена поисков и ликвидации Усамы бин Ладена. Как бы там ни было, американцы там воюют с последователями Усамы - талибаном, радикальным мусульманским движением, которое пытается устроить шариатское государство и соответственно - пустить под нож всех «неверных», которые окажутся в Афганистане.
Так вот, пока Путин уехал в Париж, министр иностранных дел Лавров устроил конференцию по Афганистану, куда пригласил представителей Талибана. О чем там договаривались, можно только догадываться, поскольку талибы противостоят США, то Москва решила использовать их против Штатов, а кроме того, МИД подключился к промыслу министерства обороны, которое застолбило себе окно из Афганистана и через свои военные базы в Средней Азии наладило поток героина из горной страны.
Похоже на то, что под МИД РФ теперь ушел не только трафик латиноамериканского кокса, но и вся дурь, включая гашиш и героин из Афганистана, а потому - Лаврову было о чем поговорить и договориться с талибами. Видимо, те упорядочат поставки «дури», а взамен получат оружие и военную амуницию.
Но тут важно то, что Москва уже открыто и прямо работает с террористическими организациями, потому что сама по сути стала центром мирового терроризма, и только воздействие на этот центр способно привести к снижению общего уровня терроризма в мире. Без этого бомбежка Газы или горных массивов Афгана - ничего не даст. Нужно рубить под корень. Пока не поздно.
DL