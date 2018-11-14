 Отец прошел обследование, но не получает назначенного лечения в СИЗО, - сын "крымского диверсанта" Дудки

Об этом он сообщил в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Самочувствие у него, как и было раньше, без изменений. Единственное, что он прошел обследование – его вывозили в больницу имени Семашко. По результатам обследования ему назначили лечение, но это лечение он не получает. Несмотря на то, что недавно Денисовой (украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой. - Ред.) пришел ответ от Федотова (председателя Совета при президенте России по правам человека Михаила Федотова. - Ред.), что папа прошел обследование и получает лекарства в условиях СИЗО, получает лечение, на самом деле, это неправда", – рассказал Илья Дудка.

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Ранее, в сентябре, брат Владимира Дудки Петр сообщил о его проблемах со здоровьем.

Напомним, в 2016 году в Крыму по делу "украинских диверсантов" были задержаны девять человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний. В частности, 9 ноября 2016 года в оккупированном РФ Севастополе задержали якобы Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. В российских СМИ еще до решений суда все задержанные были названы "украинскими диверсантами, готовившими теракты на полуострове". В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет. 16 ноября 2017 года "Севастопольский городской суд" приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей (95 тысяч гривен). В Министерстве обороны Украины связи с задержанными опровергали. 12 ноября 2018 года по делу Дудки и Бессарабова допросили свидетеля обвинения.