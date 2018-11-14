 В оккупированном Крыму не смогли найти компанию для реконструкции водопровода Южного берега, - СМИ

Оккупационная "служба капитального строительства Крыма" не нашла желающих реконструировать тоннельный водовод Южного берега Крыма в рамках российской федеральной целевой программы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

По информации местных СМИ, электронный аукцион по поиску подрядчика выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции тоннельного водовода Южного берега Крыма признан несостоявшимся.

"По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе… комиссия приняла решение электронный аукцион признать несостоявшимся (принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем)", – цитирует издание протокол.

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​В Киеве заявляют, что населению Крыма хватает питьевой воды. 10 сентября постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин сообщил, что поставки днепровской воды на территорию оккупированного Крыма не будут возобновлены до тех пор, пока Украина не восстановит контроль над полуостровом.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

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