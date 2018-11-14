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Все про:Крым (20803) реконструкция (164) водоснабжение (415) вода (207)

 В оккупированном Крыму не смогли найти компанию для реконструкции водопровода Южного берега, - СМИ

Электронный аукцион по поиску компании-подрядчика признали несостоявшимся.

Оккупационная "служба капитального строительства Крыма" не нашла желающих реконструировать тоннельный водовод Южного берега Крыма в рамках российской федеральной целевой программы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

По информации местных СМИ, электронный аукцион по поиску подрядчика выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции тоннельного водовода Южного берега Крыма признан несостоявшимся.

"По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе… комиссия приняла решение электронный аукцион признать несостоявшимся (принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем)", – цитирует издание протокол.

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​В Киеве заявляют, что населению Крыма хватает питьевой воды. 10 сентября постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин сообщил, что поставки днепровской воды на территорию оккупированного Крыма не будут возобновлены до тех пор, пока Украина не восстановит контроль над полуостровом.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096910
 
 
 Топ комментарии
 
Каналізацію потрібно крисьчанам завертати в водогони і вже звідти черпати цілющу вологу..
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Зачем реконструировать водопровод если воды уже почти нет??
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а нахрена им водопровод - хай море пьют
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Зачем реконструировать водопровод если воды уже почти нет??
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Каналізацію потрібно крисьчанам завертати в водогони і вже звідти черпати цілющу вологу..
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Головне - хлорки побільше. Можна не тільки у воду, а і у щі, і у квашену капусту.
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У кацапов снова мост рухнул... под адлером. Украинская Весна, кацапе? Или, как у вас обычно, вались сарай - вались и хата...))])))
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В тебе вкотре в кацапскій голові міст рухнул? То глодом його, глодом. В окупованому Криму не змогли знайти компанію для реконструкції водопроводу Південного берега, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7926
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а нахрена им водопровод - хай море пьют
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Я готов. Но у меня есть райдер:
1. Кацапы нах.
2. Кто типа ошибся - нах.
3. Мост нах.
4. Платят за все, в виде репараций, кацапы
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Оккупационная "служба капитального строительства Крыма" не нашла желающих реконструировать тоннельный водовод Южного берега Крыма в рамках российской федеральной целевой программы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии" Источник: https://censor.net.ua/n3096910
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Не існує дурнів проводити реконструкцію, яку неможливо виконувати. Відомо, що потім тих, хто за це візьметься посадять на довгі роки
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Крым наш , украинский и засранный ватой "южный берег" тоже украинский .
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Є в них вода. Видобувають зпід землі направляють в канали і зрошують поля.
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Это жалкие остатки накопленные со времен канала...в северном Крыму много где уже вообще нет воды даже соленой в колодцах....
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Не цікаво про Крим взагалі стало, нехай як хотять так і живуть, те що вибрали, донбас це інша справа.
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А зачем ЮБК водопровод?
Хай туристы воду с собой привозят, а местные постепенно привыкнут пить из моря.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ оккупированном Крыму не смогли найти компанию для реконструкции водопровода Южного берега, - СМИ
 
 
 
 
 
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