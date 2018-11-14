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 Кабмин дополнительно выделил Минобороны 5 млрд грн для повышения обороноспособности

Кабинет Министров направил 5 млрд гривен от реализации в 2017 году конфискованного имущества Министерству обороны на повышение обороноспособности.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

В частности Кабмин утвердил объем в сумме 5 млрд гривен нераспределенного остатка средств, полученного в 2017 году от реализации конфискованного по решению судов имущества за коррупционные правонарушения, и порядок их направления, а также поручил Государственной казначейской службе их перечислить Минобороны.

При этом 4 млрд гривен направлены на закупку и модернизацию вооружения и военной техники, 1 млрд гривен - на строительство (реконструкцию) военных объектов для обеспечения взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных Сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018 году в ВСУ отремонтировали более 4,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3096908
 
   
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А шо, будут еще один арсенал подрывать? Кабмин дополнительно выделил Минобороны 5 млрд грн для повышения обороноспособности - Цензор.НЕТ 9002
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"Нераспределенный остаток средств" . Может лучше сразу распределить , чем потом искать тех , которые распределяли ?
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Это на новый церемониал увольнения генералов? Маловато как то...
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А шо Хенералам на новий рік на премії невистача?
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Чудеса! Не успел мужленко поплакаться на то, что ему ведомству недоплатили денег, как кабмин тут же проникся его причитаниями.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКабмин дополнительно выделил Минобороны 5 млрд грн для повышения обороноспособности
 
 
 
 
 
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