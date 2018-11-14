 Кабмин дополнительно выделил Минобороны 5 млрд грн для повышения обороноспособности

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

В частности Кабмин утвердил объем в сумме 5 млрд гривен нераспределенного остатка средств, полученного в 2017 году от реализации конфискованного по решению судов имущества за коррупционные правонарушения, и порядок их направления, а также поручил Государственной казначейской службе их перечислить Минобороны.

При этом 4 млрд гривен направлены на закупку и модернизацию вооружения и военной техники, 1 млрд гривен - на строительство (реконструкцию) военных объектов для обеспечения взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных Сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018 году в ВСУ отремонтировали более 4,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, - Минобороны