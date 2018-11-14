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 Комитет министров Совета Европы не признал "выборы" на оккупированном Донбассе, - Кулеба

На заседании Комитета министров Совета Европы, которое состоялось в среду, 14 ноября, была выражена поддержка Украины и непризнание "выборов" на оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщил представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"По поручению президента Петра Порошенко мы инициировали и сегодня провели обсуждение фейковых выборов на оккупированном Донбассе во время заседания Комитета министров Совета Европы. Полное непризнание этого грубого нарушения Минских договоренностей государствами-членами. Поддержка Украины. Одиночество России", - написал он.

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Комитет министров Совета Европы не признал выборы на оккупированном Донбассе, - Кулеба 01

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Источник: https://censor.net.ua/n3096905
 
   
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И что ? Моя семья тоже не признала , мои две таксы и кошка тоже не признали . Комитет министров Совета Европы не признал "выборы" на оккупированном Донбассе, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3112
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«1 ч. назад - Кабинет министров на заседании в среду, 14 ноября, решил ввести запрет на отключение газоснабжения теплоснабжающим предприятиям во время отопительного сезона. »

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Совет Европы не признал присоединение Крыма к России https://snob.ru/selected/entry/74816
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Ну,и что ? .Европа как и ездила туда, так и едет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет министров Совета Европы не признал "выборы" на оккупированном Донбассе, - Кулеба
 
 
 
 
 
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