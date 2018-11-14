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Все про:Пашинский (591) Портнов (362) стрельба (2378)

 Задача предоставленных Портновым адвокатов Химикуса не помочь, а отправить его в тюрьму, - Пашинский

Адвокаты Вячеслава Химикуса, которых ему предоставил Андрей Портнов, не пытаются помочь своему подзащитному, а хотят сделать из него жертву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, члена фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского.

"Дело Химикуса давно превратилось в фарс и черную пиар-кампанию. Задача адвокатов Химикуса, которых ему любезно предоставил Портнов, не помочь ему, а использовать, отправить в тюрьму и сделать из Химикуса очередную "жертву". Точку в этом деле должен поставить суд", - написал он.

Пашинский также приводит пост своего адвоката Игоря Негиевича, который написал следующее:

"Сегодня много важных СМИ со ссылкой на адвоката господина Химикуса - Марину Паринову, распространили новость про сообщение полицией о подозрении Химикусу.

Я тоже узнал об этом из СМИ и, как адвокат Сергея Пашинского, хочу добавить к новостям несколько важных деталей дела.

Первое.
Суд отказался признать Химикуса пострадавшим.

Правоохранительными органами по результатам расследования всех событий известного инцидента составлен протокол об административном правонарушении в отношении господина Химикуса, и направлен в суд. Суд, рассмотрев дело, не согласился с квалификацией действий Химикуса как административного правонарушения и фактически обязал следователей открыть и расследовать уголовное производство в отношении него. Такое решение суда адвокатом Химикуса обжаловано не было!!!

Второе.
Во исполнение решения суда правоохранительными органами внесены сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР и проведен ряд следственных действий с участием как моего подзащитного, так и Химикуса.

И только после этого ему было вручено извещение о подозрении".

Задача предоставленных Портновым адвокатов Химикуса не помочь, а отправить его в тюрьму, - Пашинский 01

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Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту расследует Генеральная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.

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13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.

1 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины закрыло дело против народного депутата Сергея Пашинского. По мнению правоохранителей Пашинский законно применил оружие.

Источник: https://censor.net.ua/n3096903
 
 
 Топ комментарии
 
Пашинский,а почему "дело Химикуса",а не Пашинского?ЧМО ты,а не мужик.
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и капмпот ему не льется в горло и бутьброт не лезет в рот Задача предоставленных Портновым адвокатов Химикуса не помочь, а отправить его в тюрьму, - Пашинский - Цензор.НЕТ 2679
все переживает как там холоп Задача предоставленных Портновым адвокатов Химикуса не помочь, а отправить его в тюрьму, - Пашинский - Цензор.НЕТ 8084
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Цэ одна лживая элитная порошковая когорта
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А Пашинский значит так переживает за подстреленного им холопа, что аж кушать не может? Задача предоставленных Портновым адвокатов Химикуса не помочь, а отправить его в тюрьму, - Пашинский - Цензор.НЕТ 9545
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Стріляти без причини в людей особинами , наближеними до петі, в Україні не є злочином.. Злочином в Україні є потрапляння під кулі від наближених до петі особин.. Сюр..
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а вы не в курсе как посадили подстреленого в святозе мудьей чела - ниче не меняется
и при пете - было то при овоще Задача предоставленных Портновым адвокатов Химикуса не помочь, а отправить его в тюрьму, - Пашинский - Цензор.НЕТ 1276
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Цэ одна лживая элитная порошковая когорта
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и капмпот ему не льется в горло и бутьброт не лезет в рот
все переживает как там холоп Задача предоставленных Портновым адвокатов Химикуса не помочь, а отправить его в тюрьму, - Пашинский - Цензор.НЕТ 8084
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Ну так этот парень и есть жертва - жертва оборзевшего барина

Кстати - на каком основании каждый второй депутат разгуливает с боевым пистолетом?

Ну то есть Слугам Народа боевой пистолет можно - а народу даже резиноплюи не положены

Феодализм во все поля
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а кто запрещает - по конституции можно
а что думает банла мвд имени итальянкого рюкзакяна = каво волнует?
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Пашинский,а почему "дело Химикуса",а не Пашинского?ЧМО ты,а не мужик.
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Капец! Еврейцы рулят по беспределу!
Это не лезет ни в какие ворота. Патриоты, где Вы? Почему не на Майдане?
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Фамилия адвоката, как обычно в таких случаях, медведчук?
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пусть даже в ответ на мат были выстрелы...значит превысил меру защиты гнилой очкарик, а дело открыли против гнусного матерщинника?такое ощущение, что страну захватило татаро-монгольское иго в лице автохтонов ...
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только один вопрос-почему Пашинский не в тюрьме до сих пор? Гадю, напрмер, только за намерение (!!!!!!) применить оружие уже полгода в сизо маринуют. А этот гуляет ПРИМЕНИВ оружие по безоружному человеку...
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пашинскому уже пора не дни считать, а минуты.. этого героя вернут на родину всегда, куда бы копытами не стучал))
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Портновы,Медведчуки,Пашинские на свободе,а Химикусы со Стусами в тюрьмах и зонах гниют,почему так ПРоисходит?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадача предоставленных Портновым адвокатов Химикуса не помочь, а отправить его в тюрьму, - Пашинский
 
 
 
 
 
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