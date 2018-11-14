EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 За рубежом
  3749  51
Все про:Давос (267) Медведев (3806) Россия (71079) санкции (7090)

 Россияне вообще не поедут в Давос, если туда не пустят находящихся под санкциями олигархов, - Медведев

По словам премьера РФ, он обсуждал этот вопрос с президентом Швейцарии, и тот пообещал "навести справки".

Россия откажется от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если организаторы не изменят его условия по отношению к российским бизнесменам, находящимся под санкциями. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

По его словам, если решение организаторов не приглашать на мероприятие бизнесменов Олега Дерипаску, Андрея Костина и Виктора Вексельберга останется в силе, никто из представителей государственных предприятий и частных компаний РФ "туда не поедет".

Читайте на Цензор.НЕТ: За проведение фейковых выборов в ОРДЛО Россию ждут новые международные санкции, - Климкин. ВИДЕО

Медведев отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом Швейцарской Конфедерации и тот пообещал "навести справки".

Напомним, 6 ноября Financial Times со ссылкой на два информированных источника написал, что организаторы форума в Давосе сообщили российским бизнесменам Дерипаске, Вексельбергу и Костину, что не ждут их на форуме.

Трое российских предпринимателей ранее ездили в Давос. Дерипаска устраивал там приемы, ставшие престижными, напоминает издание. Оно также отмечает, что у Вексельберга есть значительные деловые интересы в Швейцарии.

Также на Цензор.НЕТ: Евросоюз обсуждает новые санкции против РФ за кибератаки, - глава МИД Австрии Кнайсль

Костин, Дерипаска и Вексельберг 6 апреля попали под санкции, которые США ввели в отношении 26 человек и 15 компаний. Вашингтон связал эти меры с действиями России в Украине и в Сирии, а также с обвинениями в организации кибератак и с попытками "подорвать западную демократию". Попавшие в санкционный список бизнесмены обвиняются в финансовой поддержке такой политики российского государства.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе ​с 22 по 25 января 2019.

Источник: https://censor.net.ua/n3096902
 
 
 Топ комментарии
 
Наркоман пригрозил жителям дома что больше не будет ширяться в их подъезде.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это михрюткины слезы! Он ведь на их, олигархическом куе сидит. ноги свесив.
 показать весь комментарий
 
 
ведмедев совсем тупой!! - этих олигархов и не хотят там видеть, потому и санкции наложили!
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну вы не поняли, что Димон скал, а он сказал, что всему правительству насрать на ваш Давос, правда при этом они забыли снять свои портки и красные революционные труселя, так что оно конечно тепло и комфортно обосраному, но так немного смердит говнецом.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так ради этого всё и затевалось, разве нет? Россияне вообще не поедут в Давос, если туда не пустят находящихся под санкциями олигархов, - Медведев - Цензор.НЕТ 8517
 показать весь комментарий
 
 
напугали ёжиков своей голой жопой))
Давос и без казнокрадов рашки останется Давосом..
 показать весь комментарий
 
 
Не хер по давосам шляться, вы еще не все в вашей засрахе сперли. Икономисты, бля.....
 показать весь комментарий
 
 
И вот ольгинское быдло нас хотят в эту срацю затенуть...
 показать весь комментарий
 
 
Во-во! старая срака уже достала своей рекламой на ютубе
 показать весь комментарий
 
 
Ну как у них так получается? Сделать еще хуже чем было 100% агент фбр или цру
 показать весь комментарий
 
 
вообще пох на этот давос
и на олигархов, ихних и наших
опять покажут как пепа гневно стучит копытом
при этом так ничего не сделав в Украине за год
имхо томос в давосе не прокатит
 показать весь комментарий
 
 
Вот это - песня))))) сразу понятно, что слЬОзы глаза заливают,))))) но почему в подушку не разревелся...?))))
 показать весь комментарий
 
 
дура вы лера)
единственная новость из козлостана которая мне действительно интересна
это то что хуйло копыта откинул
чего и вам советую
пока не откинет про крым и донбасс можно забыть надо заниматься своити внутренними проблемами
выборами например)
 показать весь комментарий
 
Да у него сын в США процветает и без Давоса.
 показать весь комментарий
 
 
там на заході, якщо ретельно поковирятся, то знайдеш всіх отприсків кожного з представників рюзького міру, які в телевізорах "боряться" з загниваючим заходом ))
 показать весь комментарий
 
Наркоман пригрозил жителям дома что больше не будет ширяться в их подъезде.
 показать весь комментарий
 
 
Тю. Вот прям все в Давосе расстроятся до невозможности.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше, когда Медведев молчит.
Как что скажет - так «отольет в граните», все невпопад, все не к месту.
Только что Медведев возбудился темой о нежелании организаторов экономического форума в швейцарском Давосе видеть там Вексельберга, Дерипаску и Костина.
И придумал наш «друг утят», для Давоса страшную угрозу - не пересмотрите свое решение, я сам туда не поеду! Устрою вам бойкот!
Дорогой наш, плюшевый премьер, кто ты такой есть? Кому ты там нужен? Кого твои угрозы испугают? Какая кому разница, будешь ты на форуме в Давосе толочь воду в ступе или нет? Что от этого изменится?
Ведь пустышка ты сплошная, Дмитрий Анатольевич.
Но, бойкот так бойкот - сиди в Москве. Пей чай с Путиным по вечерам.
Был бы поумнее, не стал бы трогать тему нежелательных в Давосе российских олигархов, не стал бы лишний раз демонстрировать, что власть и олигархи в России крепко сцеплены.
Кроме того, поехал бы в Давос и постарался бы, пообщавшись вживую с лидерами делового и политического мира, понять, что нужно сделать, чтобы вывести Россию из-под санкций, насколько перспективно продолжать упираться по Крыму, востоку Украины, отравлению Скрипалей, вмешательству в американские выборы. Рассказал бы потом Путину, что на Западе думают.
Но это все к случаю с Медведевым не подходит. Приклеилось к нему прозвище «Жалкий», и он его регулярно подтверждает. Кажется, что падать ниже уже никуда с очередной глупостью. Но наш плюшевый премьер всякий раз находит новые глубины идиотизма.
 показать весь комментарий
 
 
"плюшевий премьєр" - це 5 балів !!! Влучніше і не скажеш ))
 показать весь комментарий
 
 
Вам немає місця серед пристойних людей.
 показать весь комментарий
 
 
думаю, сльози будуть заважати всім учасникам проводити зустрічі .
 показать весь комментарий
 
 
нах вы там впали винторогие Россияне вообще не поедут в Давос, если туда не пустят находящихся под санкциями олигархов, - Медведев - Цензор.НЕТ 2866 от вас и так все шарахаются, сидите в своих ебенях дальше и слухайте хуйла.
 показать весь комментарий
 
 
хм...та нах вам тот Давос? выже все пассажиры в рай!!!
 показать весь комментарий
 
 
а кто в этом году накрывает "поляну" в Давосе?
 показать весь комментарий
 
Медведев, а разве свиней пускают на интеллигентные мероприятия???
Кому ты там нужен?
 показать весь комментарий
 
Да! Знай наших! Пусть теперь эти давосяне подохнут от отсутствия дерописек, кексельбергов и прочих представителей титульной нации мира!
Спасибо, хоть коровьим дерьмом не угрожают кинуть в Давос...
 показать весь комментарий
 
Да, Швейцария уже не та! От грязного бабла нос воротит. Хотя, если бы не Дядя Сэм...
 показать весь комментарий
 
без запаха портянок и перегара давос будет уже не торт
 показать весь комментарий
 
Дякую, Дімка! Ти вселяєш надію на очищення цивілізації від дикунів!
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы в последнее время прямо жгут не по детски , прямо отморозят уши на зло маме. То на конец передумали нам ВАЗы продавать , то перестанут воздух в Давосе портить .Им бы еще разорвать дип отношения со всем миров и своих деток и прочую вату домой вернуть , цены бы им не было , вся планета у них в долгу была бы . Правда правда , даже на забор во круг них скинулись бы всем миром , что бы не какая пала от туда не вылазила и не мешала по людски жить.
 показать весь комментарий
 
 
Россияне вообще не поедут в Давос, если туда не пустят находящихся под санкциями олигархов, - Медведев. А в ответ :" Не смешите наши Томагавки." А говорили, что санкции им только на пользу.
 показать весь комментарий
 
Медведев це Давос,а не слёт бензоколонок и лунных аватаров
 показать весь комментарий
 
...а про чьто вы там РАСКАЗЫВАТЬ будете ???? про мультики ????
 показать весь комментарий
 
У них Димон как ляпнет,Шо у нас кличко
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссияне вообще не поедут в Давос, если туда не пустят находящихся под санкциями олигархов, - Медведев
 
 
 
 
 
 вверх