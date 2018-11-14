 Россияне вообще не поедут в Давос, если туда не пустят находящихся под санкциями олигархов, - Медведев

Россия откажется от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если организаторы не изменят его условия по отношению к российским бизнесменам, находящимся под санкциями. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
По его словам, если решение организаторов не приглашать на мероприятие бизнесменов Олега Дерипаску, Андрея Костина и Виктора Вексельберга останется в силе, никто из представителей государственных предприятий и частных компаний РФ "туда не поедет".
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Медведев отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом Швейцарской Конфедерации и тот пообещал "навести справки".
Напомним, 6 ноября Financial Times со ссылкой на два информированных источника написал, что организаторы форума в Давосе сообщили российским бизнесменам Дерипаске, Вексельбергу и Костину, что не ждут их на форуме.
Трое российских предпринимателей ранее ездили в Давос. Дерипаска устраивал там приемы, ставшие престижными, напоминает издание. Оно также отмечает, что у Вексельберга есть значительные деловые интересы в Швейцарии.
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Костин, Дерипаска и Вексельберг 6 апреля попали под санкции, которые США ввели в отношении 26 человек и 15 компаний. Вашингтон связал эти меры с действиями России в Украине и в Сирии, а также с обвинениями в организации кибератак и с попытками "подорвать западную демократию". Попавшие в санкционный список бизнесмены обвиняются в финансовой поддержке такой политики российского государства.
Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 22 по 25 января 2019.
Давос и без казнокрадов рашки останется Давосом..
и на олигархов, ихних и наших
опять покажут как пепа гневно стучит копытом
при этом так ничего не сделав в Украине за год
имхо томос в давосе не прокатит
единственная новость из козлостана которая мне действительно интересна
это то что хуйло копыта откинул
чего и вам советую
пока не откинет про крым и донбасс можно забыть надо заниматься своити внутренними проблемами
выборами например)
Как что скажет - так «отольет в граните», все невпопад, все не к месту.
Только что Медведев возбудился темой о нежелании организаторов экономического форума в швейцарском Давосе видеть там Вексельберга, Дерипаску и Костина.
И придумал наш «друг утят», для Давоса страшную угрозу - не пересмотрите свое решение, я сам туда не поеду! Устрою вам бойкот!
Дорогой наш, плюшевый премьер, кто ты такой есть? Кому ты там нужен? Кого твои угрозы испугают? Какая кому разница, будешь ты на форуме в Давосе толочь воду в ступе или нет? Что от этого изменится?
Ведь пустышка ты сплошная, Дмитрий Анатольевич.
Но, бойкот так бойкот - сиди в Москве. Пей чай с Путиным по вечерам.
Был бы поумнее, не стал бы трогать тему нежелательных в Давосе российских олигархов, не стал бы лишний раз демонстрировать, что власть и олигархи в России крепко сцеплены.
Кроме того, поехал бы в Давос и постарался бы, пообщавшись вживую с лидерами делового и политического мира, понять, что нужно сделать, чтобы вывести Россию из-под санкций, насколько перспективно продолжать упираться по Крыму, востоку Украины, отравлению Скрипалей, вмешательству в американские выборы. Рассказал бы потом Путину, что на Западе думают.
Но это все к случаю с Медведевым не подходит. Приклеилось к нему прозвище «Жалкий», и он его регулярно подтверждает. Кажется, что падать ниже уже никуда с очередной глупостью. Но наш плюшевый премьер всякий раз находит новые глубины идиотизма.
Кому ты там нужен?
Спасибо, хоть коровьим дерьмом не угрожают кинуть в Давос...