 "Меня кормили с земли, как животное, пытали и избивали": террористы ограбили и довели до отчаяния обнальщика Болюха в оккупированном Донецке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Бедолагу обнальщика в Донецке боевики довели до того, что он, находясь в ОРДЛО, записал и выложил в сеть свой рассказ о преследованиях, издевательствах и пытках так называемой "полиции "ДНР". Последствия такого шага могут быть самыми трагичными, но, судя по всему, человека уже совсем довели до отчаяния и ему все равно", - отмечает журналист.

По его словам, Александр Болюх занимался в Донецке обналичиванием карт. Это такой бизнес, который стал возможным благодаря появлению "ДНР" и исчезновению банков и банкоматов. Жители ОРДЛО продолжают получать на карты украинские пенсии и соцвыплаты в гривнях, но снять их не могут - для этого нужно выезжать в Украину. Каждый выезд - это потеря времени, нервов и денег, поэтому легче обратиться к обнальщику. Для этого нужно перевести деньги в гривнях на его карточку через Приват 24, а обнальщик тут же выдаст на руки чуть меньшую сумму наличными в рублях.

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"После 2014 года подобный бизнес в ОРДЛО расцвел пышным цветом и пункты обналичивания карточек открылись буквально на каждом углу. За годы войны коммерсанты-обнальщики разбогатели, обросли жиром и в какой-то момент стали лакомой добычей для "освободителей". Кто-то лег под крышу Ташкента и других влиятельных ДНРовцев, а кто-то продолжал работать на свой риск и попал под раздачу. В один прекрасный день пришли и за Александром Болюхом. Отправили на подвал, украли коллекцию монет. Пока он находился в неволе, "следователи полиции ДНР" сняли с его карточек деньги - больше миллиона рублей", - сообщает Казанский.

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"Надо мной издевались, пытали, делали все, чтобы я был сговорчивей на отдачу денег. Меня кормили с земли, как животное, пытали, не давая спать, обливали водой и избивали, когда я на коленях ползал, умоляя пощадить" - рассказывает Александр Болюх на видео.

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"История банальна для ЛДНР. Мы знаем много историй о том, как там расправлялись с людьми, которых подозревали в симпатиях к Украине. Но гораздо больше расправ там совершалось по исключительно шкурным мотивам, когда жертвами становились обычные предприниматели, у которых было что отобрать. Такие случаи реже попадают в СМИ. Чаще всего предприниматели просто предпочитают тихо откупиться и помалкивать, чтобы не иметь проблем. Давно пишу - все, кто может, уезжайте из ОРДЛО. Каждый человек там потенциальный заложник. К каждому в любой момент могут придти люди с оружием. Население лишено всех прав. Ну а тем, у кого еще остались иллюзии по поводу "русского мира" и братьев-освободителей, мой совет - посмотрите видео, послушайте рассказ человека. Вот что получили жители Донбасса в награду за свои походы на "референдум", - констатирует журналист.

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