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 "Меня кормили с земли, как животное, пытали и избивали": террористы ограбили и довели до отчаяния обнальщика Болюха в оккупированном Донецке. ВИДЕО

Александр Болюх, который занимался в оккупированном Донецке обналичиванием украинских пенсий с кредитных карт, стал жертвой оккупантов и террористов и записал видео о своих злоключениях в застенках "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Бедолагу обнальщика в Донецке боевики довели до того, что он, находясь в ОРДЛО, записал и выложил в сеть свой рассказ о преследованиях, издевательствах и пытках так называемой "полиции "ДНР". Последствия такого шага могут быть самыми трагичными, но, судя по всему, человека уже совсем довели до отчаяния и ему все равно", - отмечает журналист.

По его словам, Александр Болюх занимался в Донецке обналичиванием карт. Это такой бизнес, который стал возможным благодаря появлению "ДНР" и исчезновению банков и банкоматов. Жители ОРДЛО продолжают получать на карты украинские пенсии и соцвыплаты в гривнях, но снять их не могут - для этого нужно выезжать в Украину. Каждый выезд - это потеря времени, нервов и денег, поэтому легче обратиться к обнальщику. Для этого нужно перевести деньги в гривнях на его карточку через Приват 24, а обнальщик тут же выдаст на руки чуть меньшую сумму наличными в рублях.

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"После 2014 года подобный бизнес в ОРДЛО расцвел пышным цветом и пункты обналичивания карточек открылись буквально на каждом углу. За годы войны коммерсанты-обнальщики разбогатели, обросли жиром и в какой-то момент стали лакомой добычей для "освободителей". Кто-то лег под крышу Ташкента и других влиятельных ДНРовцев, а кто-то продолжал работать на свой риск и попал под раздачу. В один прекрасный день пришли и за Александром Болюхом. Отправили на подвал, украли коллекцию монет. Пока он находился в неволе, "следователи полиции ДНР" сняли с его карточек деньги - больше миллиона рублей", - сообщает Казанский. 

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"Надо мной издевались, пытали, делали все, чтобы я был сговорчивей на отдачу денег. Меня кормили с земли, как животное, пытали, не давая спать, обливали водой и избивали, когда я на коленях ползал, умоляя пощадить" - рассказывает Александр Болюх на видео.

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"История банальна для ЛДНР. Мы знаем много историй о том, как там расправлялись с людьми, которых подозревали в симпатиях к Украине. Но гораздо больше расправ там совершалось по исключительно шкурным мотивам, когда жертвами становились обычные предприниматели, у которых было что отобрать. Такие случаи реже попадают в СМИ. Чаще всего предприниматели просто предпочитают тихо откупиться и помалкивать, чтобы не иметь проблем. Давно пишу - все, кто может, уезжайте из ОРДЛО. Каждый человек там потенциальный заложник. К каждому в любой момент могут придти люди с оружием. Население лишено всех прав. Ну а тем, у кого еще остались иллюзии по поводу "русского мира" и братьев-освободителей, мой совет - посмотрите видео, послушайте рассказ человека. Вот что получили жители Донбасса в награду за свои походы на "референдум", - констатирует журналист.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096892
 
   
 Топ комментарии
 
"Меня кормили с земли, как животное" - так ты и есть животное...
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СлЁзы мешают мне говорить... "Меня кормили с земли, как животное, пытали и избивали": террористы ограбили и довели до отчаяния обнальщика Болюха в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 3002
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ото шоб неповадно было
пенсии к себе тягать
а то на 2 стульях вата сидит "Меня кормили с земли, как животное, пытали и избивали": террористы ограбили и довели до отчаяния обнальщика Болюха в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 6498
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ото шоб неповадно было
пенсии к себе тягать
а то на 2 стульях вата сидит "Меня кормили с земли, как животное, пытали и избивали": террористы ограбили и довели до отчаяния обнальщика Болюха в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 6498
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особенно - коллекции монет... миллионы рублей..
и прочаяхуйня...
на чужом горе своё счастье не построишь...
блядьство-лучше бы такое падло сдохло бы...
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Не зря ведь сказано И чего жаловаться?

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Вот вот если честно не жалко ни капельки, наживается на других а теперь плачет что заставляют делится.
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"Меня кормили с земли, как животное" - так ты и есть животное...
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Після проведення виборів на дамбасі виплати пенсій мають припинитися.
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От накой х... они нам нужны, чтобы переводить им соц выплаты в Денере???? При этом здесь идёт подорожание всего????? Ответьте кто-нибудь??
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Мало того, любая выдача в гривне влечёт покупку рублей, то есть прямое девальвирование гривны!
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недавно уже читал одно дело из международного суда - есть международная конвенция согласно которой гос-во обязано платить пенсии своим гражданам и получается даже если они на оккупированной территории, а потому исполняя данное "мы" платим, но там где можем обеспечить безопасность. Т.е. на "чистой" территории.
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Пенсам в Крыму тогда тоже должны платить? А как же Женевская конвенция??
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провели референдум, выбрали главаря шайки, пусть теперь он их кормит, всё правильно, теперь нужна петиция о прекращении содержания этих продажных, неужели в нашей стране больше нет проблем?
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вы бы еще причитания цыганской барыги наркотой сюда выложили. "бизнес", мля
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Подобные мрази и затягивают кончину днр. Нифига не жалко козла. Хотел нажиться и получил. Знаю бабу,которая уже все пальцы в золотые кольца одела на подобном .
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К пиявке пришли другие пиявки покруче, жизнь в рЭспублике налаживается!
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Сказав, що він з Донецька - Україна.
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Не треба розмазувати сопельки і слізки по щічках.. Що ти зробив для того щоб тобі співчувати, або визволяти? Плазував ? Плазуй і далі, така доля плазунів..
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Как хорошо в ОРДЛО!! Хочу поменять трешку в Киеве на хоть двушку в Донецке!!
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рюский мир - бессмысленный и беспощадный...хлебни закона по справжньому)))
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ааа-ха-ха! прищемили хвост ...
т.е.. 4 года как бы... нормуль было...обналичивал...грабил по-маленьку бабусь
а тут...херась.!.. миллион рублей украли...ну как украли.?..экспроприировали...как бы...
и че-то сразу за заскучал за Украиной... ...на хер...с пляжу! пес шелудивый!
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Вот дурак. Проводить операции с большими деньгами в ДыРе это примерно как облиться кровью а потом сделать заплыв в море полном акул.
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комок у горла ,немогу выговорить слова ...тю б"я то я харкнуть хочу просто ..харк в харю и еще харк -харк-харк .
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Они приезжают в Украину , кричат что мы тоже Украина и требуют льгот, прав, отчета ...А сами убийцы или просто бандиты...На себе испытал...
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История, конечно, поучительная
но я могу рассказать о себе и украинской правоохранительно-судебной системе
и там приемы и мотивы те же
ну может с земли не ел
но на пол семером ложили, в тюрьму закрывали
почему семером, чтобы прочувствовал. Оно ж, когда на тебе семеро не комильфо и уроды это знали.
Я не сопротивлялся. Есть видео. После оправдательного приговора, приговор отменили и уроды ждут.
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Завезли зеков кацапских со всей параши в Донецк они выс.. ли таких выбл..ов и сдали территорию Украины своим же , а пятая колонна им всегда помогала.
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Закон нарушали как обнальщики так и те кто передавал третьим лицам банковские карты ПИНы и т.д. Необходимо прекратить этот бардак в банковской сфере с бешенным оборотом.
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тяжела и опасна жизнь дыровского "бизнесмена"..., а он чего хотел - разбогатеть и не поделиться...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Меня кормили с земли, как животное, пытали и избивали": террористы ограбили и довели до отчаяния обнальщика Болюха в оккупированном Донецке. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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