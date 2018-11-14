 Скандал с ирпенской школой: судья тайно отменила арест участка

Как отмечается, ранее сама же власть обещала построить там необходимую городу школу. Но накануне активисты обнаружили, что суд, несмотря на давление общественности, тайно снял с участка арест.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в сюжете "Подробностей".

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Активисты требовали у властей остановить незаконное строительство жилого комплекса на пойме реки Ирпень и возвести обещанную еще летом школу. "На сегодняшний день две тысячи детей переполняют школы – то есть"сидят на головах" друг друга, им просто не хватает мест. А в садик в этом году не попало 1985 детей", - отметила Мариэль Славская, общественная активистка, жительница Ирпеня.

Впоследствии оказалось: в Генплане школа на этом участке вообще не предусматривалась, только жилой квартал. Как объясняют в мэрии – построить школу вроде просто пообещал застройщик. "Был разработан план застройки земельного участка. Будет размещаться средняя общеобразовательная школа. Закладка фундамента планируется в 1-м полугодии 2019", - заявляет Михаил Сапон, начальник отдела архитектуры и градостроительства Ирпенского горсовета.

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Ни в Киевской обладминистрации, ни в мэрии документов на школу нет. Правозащитники уверены – строить школу здесь никто не будет. "Согласно экспертизе, это потенциальная зона подтопления. Не нужно быть строителем, чтобы понимать – постоянные подтопления рано или поздно уничтожат фундамент, какой бы фундамент там они не делали. Пострадают люди", - убежден правозащитник Сергей Гапон.

Еще с прошлого года эта земля – предмет уголовного дела. Прокуратура подозревает местных чиновников в незаконной смене назначения участка под застройку. В начале года Ирпенский городской суд наложил на землю арест, и строительство власть не остановила.

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Накануне рассмотрение уголовного дела должны были продолжить. Судья по делу – Наталья Карабаза внезапно ушла в отпуск. А ее другая коллега – Оксана Пархоменко – накануне арест земли вообще отменила. "Эта судья уже стала известной в Приирпенье благодаря тому, что весной текущего года ею снимался арест с так называемого "участка ГСО" - как следствие произошло активное противостояние между активистами и титушками", - отметил правозащитник Гапон.

Активисты уже готовят на решение судьи Пархоменко апелляцию. Арест земли требуют немедленно вернуть. Ведь иначе застройщики смогут застроить всю пойму реки, и новые многоквартирные дома могут угрожать городу экологической катастрофой. Уже в ближайшие вместе местные жители обещают очередные масштабные акции протеста.