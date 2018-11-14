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Все про:Кабмин (10725) отопительный сезон (196) Цыбко (1) Смела (1)

 "Фактически, город парализован полностью": мэр Смелы Цыбко утверждает, что его не пустили на Кабмин

Мэр г.Смела Черкасской области Алексей Цыбко утверждает, что его не пропустили на заседание Кабинета министров Украины в среду.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал мэр г.Смела Черкасской области Алексей Цыбко  в эфире одного из телеканалов в среду.

"Меня пригласили на заседание Кабинета Министров сегодня, а когда увидели, что приехала община Смелы, когда услышали ее выступление, уже радикальное, мне аннулировали пропуск и не допустили на заседание правительства", - заявляет Цыбко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация катастрофическая. Общество на грани социального срыва, - мэр Смелы просит Гройсмана вмешаться в ситуацию с теплоснабжением в городе

Он обвинил в срывах теплоснабжения частную компанию, "счета которой были на Кипре". По мнению мэра, правоохранительные органы могут быстро разобраться с этой ситуацией.

Цыбко сообщил, что был суд, и руководителя этого предприятия "фактически задержали", но "приехал такой депутат Фурсин (народный депутат группы "Воля народа" Иван Фурсин. - Ред.)… и вытянул этого преступника", взяв его на поруки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бездействие органов местного самоуправления", - "Нафтогаз" пояснил отсутствие отопления в Смеле и Кривом Роге. ВИДЕО

Мэр Смелы проинформировал, ссылаясь на заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Эдуарда Кругляка, что тот вместе с первым заместителем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Переломой приедут 15 ноября в Смелу решать вопрос с теплоснабжением.

"Но его можно решить уже сегодня – дать команду включить тепло", - уверен Цыбко.

Мэр города утверждает, что жители Смелы заплатили за тепло, и они ни в чем не виноваты. "У людей есть проплаченные платежки, а у бюджетных организацией есть акты выполненных работ", - сказал он.

Руководитель города также сообщил, что с 14 ноября по распоряжению представителя обладминистрации в Смеле отключили и водоснабжение. "Фактически, город парализован полностью", - сказал Цыбко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз": В зоне риска остаются 22 из 1168 теплоснабжающих предприятий по Украине. СПИСОК

По факту неподачи тепла в Смеле открыто уголовное производство по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). "Действия должностных лиц, по вине которых произошел сбой отопительного сезона в городе Смела, будут изучаться в рамках открытого уголовного производства", - сообщил сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Из-за срыва начала отопительного сезона в городе закрыты учебные заведения.

Внефракционные народные депутаты Павел Кишкарь и Виктор Кривенко 8 ноября зарегистрировали проект постановления №9280 о назначении внеочередных выборов депутатов Смелянского городского совета и городского головы Смелы в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня вступления в силу данного постановления в случае его принятия.

В пояснительной записке к проекту постановления инициаторы аргументируют необходимость проведения досрочных выборов фактами нарушений Конституции и действующего законодательства городским головой Цыбко и чиновниками местного самоуправления, а также в связи с дестабилизацией социально-политической ситуации в Смеле.

Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.

Источник: https://censor.net.ua/n3096879
 
 
 Топ комментарии
 
у Смилян есть только один вариант согреться зимой: разложить костре на центр/площади и сжечь своего тупого мера Сашу "Регбиста" Цыбко..
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...будні потужних Петрикових реформ "Фактически, город парализован полностью": Мэр Смелы Цыбко утверждает, что его не пустили на Кабмин - Цензор.НЕТ 9974
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а нах
то надо - не можете выбирать - сидите в холоде "Фактически, город парализован полностью": Мэр Смелы Цыбко утверждает, что его не пустили на Кабмин - Цензор.НЕТ 8143
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сакашвилоголовый не смог доехать до работы? 😂
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Одни и те же грабли?????
Ведь его уже ВЫГОНЯЛИ что не справлялся... но видать суд восстановил и теперь по новой
Смело. Мэру города Смела объявили импичмент. Перед этим была драка

Как же тех кто не оправдал доверия людей РАНЬШЕ отправлять с должности??
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«На виплати за інтенсивність праці співробітникам міської ради Сміли, де відсутнє опалення, було витрачено 10 млн гривень. Про це під час засідання уряду заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, повідомляють Патріоти України.
"Три місяці шукали місцеві депутати (Сміли, - ред.) кошти, щоб дати гарантії та запустити опалення - 15 млн гривень. У той же час на стимулюючі виплати за інтенсивність праці, за напруженість, робітникам міської ради Сміли, за інформацією Черкаської ОДА, було виплачено 10 млн гривень. На бюджетну, соціальну, культурну сферу такі ж премії було виділено 5 млн гривень", - розповів Зубко.»
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Нафтогаз и те кто обкрадывает народ
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«На виплати за інтенсивність праці співробітникам міської ради Сміли, де відсутнє опалення, було витрачено 10 млн гривень
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И это все произошло неожиданно вчера)
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Солоденькі - а чим ситуація з холодною Смілою відрізняється від перекриття газу газпромом Україні зимою? Прибавиться , мабуть, прихильників петі в холодній, напередодні виборів , Смілі..
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чукча не читатель, чукча писатель? вы там лаптеголовые вообще с ума посходили? второй день на цензоре новости про эту ситуацию, а ты пытаешься сманипулировать и сравнить теплое с мягким.
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вони відмовляються від руструктуризації боргу. То сплатіть за них, якщо ви хочете.
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Ясно, що відмовляються. Бо реструктуризувати борг означає, що місто бере на себе зобов'язання оплатити борги дядька, який колись вкрав гроші, замість перерахувати їх у Нафтогаз, і накивав п'ятами. Ви б на таке погодилися? Я взагалі не розумію, до чого тут мер.
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Как это при чем теперь в местные бюджеты идут СОВЕРШЕННО другие суммы и их можно использовать в том числе и на подготовку к зиме
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До того що в нас пройшла децентралізація влади і більшість податків осідає на місцях.
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Мюнхгаузен: Но я же сказал правду!
Бургомистр: Да чёрт с ней, с правдой! Иногда нужно и соврать. Понимаете, соврать! Господи, такие очевидные вещи мне приходится объяснять барону Мюнхгаузену!(с)
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"Фактично, місто паралізоване повністю": Мер Сміли Цибко стверджує, що його не пустили на Кабмін - Цензор.НЕТ 3091
А действительно, ничем!
ПОСМОТРИ НА МАЕЧКУ МЭРА СМЕЛЫ:
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Справжнім патріотам і їх чадам - можна. "Фактично, місто паралізоване повністю": Мер Сміли Цибко стверджує, що його не пустили на Кабмін - Цензор.НЕТ 6051
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Петино чадо городом в Украине не управляет
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Зате тато петіного чада намагається керувати Україною.. Різницю відчуваєш?
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и как пить дать Партия рыгов была родимым домом.... Видать СГОВОР между рыгами в Кривом Роге - Вилкул, в Смеле - этот любитель раиси
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Не думаю, что это тотальный заговор. Хотя совпадение странное....
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у Смилян есть только один вариант согреться зимой: разложить костре на центр/площади и сжечь своего тупого мера Сашу "Регбиста" Цыбко..
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Идет сценарий масштабной техногенной катастрофы в Украине с последующей яко бы оказанием нам помощи со стороны россии "братскому народу".
Сейчас идет раскачка ситуации - Отсутствие тепла, повышение цен на газ, цен на электроэнергию, на коммунальные услуги полностью укладывается в схему что власть не собирается спокойно смотреть на то, как ее множат на нуль на выборах. Их задача - повторить события, аналогичные Майдану. Чтобы безоружные люди вышли на протест и заняли правительственные здания - где уничтожать самых активных там будет их особенно удобно и просто.
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Правильно сказал . Ваты в Украине очень много .
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а в чем ее масштабность?смела такая агромадная?да там электрических конвекторов с головой хватит на все забаганки.раз уж сэмэмэмили на частной фирме.стоит меньше тысячи,в зависимости от мощности.
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тебе показать список городов где такие же проблемы как в Смеле или сам найдешь?
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мерами разных городов являются граждане от разных политических партий!
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себе покажи...где матькивщина или оппа у власти-там и проблемы.точно также было и при янучаре-вспомни замерзающий донбасс
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А шо, партія вєтеранов расіі не паможет сваєму члєну?
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дозвольте, а чим воно займалось ціле літо? Співало? Потанцюй тепер піди!

БАБКА ТА МУРАШКА Жвава Бабка степова
Літо красне проспівала,
І незчулась, як настала
Холоднеча зимова.
Снігом поле замітає;
Вже тих світлих днів немає,
Як між листям їй густим
Був готовий стіл і дім.
Зникло все: у дні холодні
Голод, злидні настають;
Співу Бабки вже не чуть:
Та й кому на думку йдуть
Ті пісні в часи голодні!
Зла журба її гризе,
В мурашник вона повзе:
«Не відмов, Мурашко мила!
До весни прожить несила,
Згляньсь на вид нужденний мій,
Нагодуй і обігрій!» -
«Кумо, кинь-бо жартувати:
Влітку чом було не дбати?» -
Відмовля Мурашка їй,
«Та часу недоставало.
В моріжках м'яких у нас
Співи, жарти повсякчас,
Що аж душу поривало!» -
«А, так ти...» - «Та я завжди
Те й робила, що співала».
- «Ти співала? Добре дбала:
Потанцюй тепер піди!»
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сейчас ВСЯ теплогенерация Украины зарегистрирована в в офшорах, в том числе и на Кипре.
каков ПОП , таков и ПРиход.
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...будні потужних Петрикових реформ "Фактически, город парализован полностью": Мэр Смелы Цыбко утверждает, что его не пустили на Кабмин - Цензор.НЕТ 9974
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как го - кипрские офшоры основывал - а шо ему делать
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так это саакашвиловский дядя! у саакошвило тож офшоры? 😂
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Он обвинил в срывах теплоснабжения частную компанию, "счета которой были на Кипре". По мнению мэра, правоохранительные органы могут быстро разобраться с этой ситуацией.
Цыбко сообщил, что был суд, и руководителя этого предприятия "фактически задержали", но "приехал такой депутат Фурсин (народный депутат группы "Воля народа" Иван Фурсин. - Ред.)… и вытянул этого преступника", взяв его на поруки.Источник: https://censor.net.ua/n3096879
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ок и шо теперь делать - нам скидыватся смелам на отопление
а может им ключи от квартиры где денги лежать (с) "Фактически, город парализован полностью": Мэр Смелы Цыбко утверждает, что его не пустили на Кабмин - Цензор.НЕТ 157
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Зачем?!
Пусть Торт сделает напряг голове "Ротердам+" и тот даст денег...
Если память не изменяет, то у Ахметки тоже есть счета на Кипре
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Мер все просрав, довів місто до катастрофи, і побіг в кабмін, щоб та все поставили на місце? А нах тоді мер???
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За газ платить не пробовали? Говорят, помогает.
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дык нечем 0 все украдено или при них или до "Фактически, город парализован полностью": Мэр Смелы Цыбко утверждает, что его не пустили на Кабмин - Цензор.НЕТ 9256
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Мэр любого города должен обеспечить город всем необходимым , при этом разбогатеть и чтобы граждане этому обрадовались .
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", что приехала община Смелы," Іди працюй,гондон,а не піарся і не перекладай відповідальність.Чи не Фірташ замовив і фінансує цей цирк?А хулі,ділов-то - списати борги перед нафтогазом,погасити з дербюджету і Фірташ в шоколаді!
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Партія "стецьків" швидко підтянулась...
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партия йулиных ботов никуда и не уходила 😂😂😂
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В головах нынешней власти воцарился янукович.
Смешно же, кто это вообще говорит! Люди, готовые перерезать ленточку даже на кладбище и открывать что угодно - школу, детский сад или киоск с шаурмой - лишь бы под камеры…
http://ua24ua.net/v-golovah-nineshney-vlasti-votsarilsya-yanukovich/

🤑
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Таких меров надо за яйца на центральных площадях вешать......
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представляю эти гроздья
это негуманно)))
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Так ситуація можлива у багатьох містах України ...Коли мери доводять теплогенеруючи компанії до банкрутства ..а запотім передають їх у т.зв.концесію *своїм * людям ..З водою так же . А облгазИ та енерго вже давно у приватних ( олігархічних ) руках..
...ЖИВЕМО... КРАДЕМО ПО НОВОМУ -2 !
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Этот мэр от Батькивщины! пришёл. Участник прорыва границы Михо и Юли. Это саботажник. Его задача сделать как можно хуже и обвинять Пороха. Это воин Юли.
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Претендент на пост мэра Смелы Цыбко поносил Украину в Москве. Видео

Марина Началова |Все новости автора

"Фактично, місто паралізоване повністю": Мер Сміли Цибко стверджує, що його не пустили на Кабмін - Цензор.НЕТ 6551

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В сети интернет появилась видеозапись, на которой смелянин Алексей Цыбко и Камиль Валетов общаются в кабинете руководителя Партии Ветеранов России с ее руководителем Ильдаром Резянцевым, информирует Сміляночка.
Пока неизвестно по каким причинам Алексей Цыбко посещал Российскую Федерацию.
Во время своего общения Камиль Валетов и Алексей Цыбко неоднократно заявляли, что не поддерживают деятельность украинского правительства и Президента Украины Петра Порошенко, доказывая руководителю российской партии необходимость единения.

Теги новостей:

Смела
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А когда ему работать, если оно по парашах ездит...дождался зимы, и давит на правительство, которое не поддерживает. Типа оно эту проблему не знало раньше?
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Так саме як і мер Кр.Рога , жОппоблоківець Вілкул !! Зробити як гірше , для дестабілізаціі спільноти !!!)))))
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Ага. Уже Юля в смелу собралась ехать. Разбираться она будет... Что то наобещает, " любим моим смилянам" да и на том откланяется.
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Так мэр отключил тепло? Шо то ни ........ не понятно. Во ското база, виновных нет, а бараны мерзнут. ДЭ ГРОШИ ПЛАТНИКИВ? МЄР ВИДПОВИДАЙ, в обшорі перечислил или маме в село пэрэвив?
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У меня к этому меру только один вопрос- а чем ты скотина занимался пока тепло было, почему летом не бил в колокола а дождался морозов и стал плакать.
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В Смілі така ситуація була на прикінці минулорічного сезона, то мав би в літку передбачити таку ситуацію !!))
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нах оно лезло в меры если не может решать проблемы .?
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Кто за ЮЛЮ, того заморозить. Как то так получается. А может мэр и не подозревал о таких долгах? Там крутятся бабки такие, что не его уровень.
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Та он походу и о существовании Смелы не сильно подозревал т.к. не живет там А бабки в Смеле крутятся просто миллиардами, это же ниче себе мегаполис, вот в других городах не крутятся, а тут не его уровень)))
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И еще деньги не получал... Где танки, жуль?
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"Внефракционные народные депутаты Павел Кишкарь и Виктор Кривенко 8 ноября зарегистрировали проект постановления №9280 о назначении внеочередных выборов депутатов Смелянского городского совета и городского головы Смелы в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня вступления в силу данного постановления в случае его принятия." Стоп, а что, только в Смиле такая ситуация? А про Вилкула в Кривом Роге забыли?
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Вследующий раз будут думать башкой, а не задницей, как выбирать отпетых бандитов. Кому холодно пусть едут в лугандон, там все такие.
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Все эти "неожиданные" коллапсы - следствие растущих аппетитов участников зарабатывающей цепочки: поставщики газа (НАК) - распределители (облгазы) - отапливающие предприятия (облэнерго и их структуры). И им наплевать, что будет с потребителями. И децентрализаторам наплевать, и правительству - главное, чтобы потоки не иссякали. Пока деньги потребителей по счетам прошли, у всех долги образовались. Схемы всем известны, бюджеты распилены, население платит, а долги растут. Выстроить стройную систему учета - задача для дипломной работы грамотного студента, но тогда нужно убирать олигархов от кормушки. Всем должны но у всех прибыли зашкаливают, как и зарплаты топ менеджерам.
И еще: очень удобно в этой мутной воде волну политической борьбы поднимать. Не "лодку раскачивать" а именно воевать между собой за власть, за возможность ставить на потоки свои фирмы. А народ - инструмент. Он и не заметит, как его в очередной раз используют, ноги вытрут и дальше своей дорогой пойдут.
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Хотя, перевести стрелки на кого то не в первой. БАРДАЧЕК перешел на БАРДАЧИЩЕ. Надо бы диктант написать о единении замерших.
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холодомор України,
це чергова потужна перемога від будкобудівників.
випросто ще цього не зрозуміли.
може холод додасть розуму.
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Какая твоя перемога, дебил? Сплю с открытым балконом)))
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петр лексеич это ты????
та не волнуйся ты так.
скоро уже доктора придут.
осталось не долго.потерпи.
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Цибко що не знав що як мер мав вжити заходів ПЕРЕД початком опалювального сезону для його забезпечення а не ПІСЛЯ... Хай йде накуй....
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"Он обвинил в срывах теплоснабжения частную компанию, "счета которой были на Кипре". По мнению мэра, правоохранительные органы могут быстро разобраться с этой ситуацией"
1. А ЛЕТОМ он этого не знал?
2. ОТКУДА взялась эта компания?
3. КТО допустил её к деньгам?
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Цыбко сообщил, что был суд, и руководителя этого предприятия "фактически задержали", но "приехал такой депутат Фурсин (народный депутат группы "Воля народа" Иван Фурсин. - Ред.)… и вытянул этого преступника", взяв его на поруки.

Фурсин Иван Геннадьевич - Досье на LB.ua
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По всьому нашому місцевому самоврядуванню тюрма плаче
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Фактически, город парализован полностью": мэр Смелы Цыбко утверждает, что его не пустили на Кабмин
 
 
 
 
 
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