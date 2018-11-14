 "Фактически, город парализован полностью": мэр Смелы Цыбко утверждает, что его не пустили на Кабмин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал мэр г.Смела Черкасской области Алексей Цыбко в эфире одного из телеканалов в среду.

"Меня пригласили на заседание Кабинета Министров сегодня, а когда увидели, что приехала община Смелы, когда услышали ее выступление, уже радикальное, мне аннулировали пропуск и не допустили на заседание правительства", - заявляет Цыбко.

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Он обвинил в срывах теплоснабжения частную компанию, "счета которой были на Кипре". По мнению мэра, правоохранительные органы могут быстро разобраться с этой ситуацией.

Цыбко сообщил, что был суд, и руководителя этого предприятия "фактически задержали", но "приехал такой депутат Фурсин (народный депутат группы "Воля народа" Иван Фурсин. - Ред.)… и вытянул этого преступника", взяв его на поруки.

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Мэр Смелы проинформировал, ссылаясь на заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Эдуарда Кругляка, что тот вместе с первым заместителем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Переломой приедут 15 ноября в Смелу решать вопрос с теплоснабжением.

"Но его можно решить уже сегодня – дать команду включить тепло", - уверен Цыбко.

Мэр города утверждает, что жители Смелы заплатили за тепло, и они ни в чем не виноваты. "У людей есть проплаченные платежки, а у бюджетных организацией есть акты выполненных работ", - сказал он.

Руководитель города также сообщил, что с 14 ноября по распоряжению представителя обладминистрации в Смеле отключили и водоснабжение. "Фактически, город парализован полностью", - сказал Цыбко.

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По факту неподачи тепла в Смеле открыто уголовное производство по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). "Действия должностных лиц, по вине которых произошел сбой отопительного сезона в городе Смела, будут изучаться в рамках открытого уголовного производства", - сообщил сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Из-за срыва начала отопительного сезона в городе закрыты учебные заведения.

Внефракционные народные депутаты Павел Кишкарь и Виктор Кривенко 8 ноября зарегистрировали проект постановления №9280 о назначении внеочередных выборов депутатов Смелянского городского совета и городского головы Смелы в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня вступления в силу данного постановления в случае его принятия.

В пояснительной записке к проекту постановления инициаторы аргументируют необходимость проведения досрочных выборов фактами нарушений Конституции и действующего законодательства городским головой Цыбко и чиновниками местного самоуправления, а также в связи с дестабилизацией социально-политической ситуации в Смеле.

Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.