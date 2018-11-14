 "Фактически, город парализован полностью": мэр Смелы Цыбко утверждает, что его не пустили на Кабмин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал мэр г.Смела Черкасской области Алексей Цыбко в эфире одного из телеканалов в среду.
"Меня пригласили на заседание Кабинета Министров сегодня, а когда увидели, что приехала община Смелы, когда услышали ее выступление, уже радикальное, мне аннулировали пропуск и не допустили на заседание правительства", - заявляет Цыбко.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация катастрофическая. Общество на грани социального срыва, - мэр Смелы просит Гройсмана вмешаться в ситуацию с теплоснабжением в городе
Он обвинил в срывах теплоснабжения частную компанию, "счета которой были на Кипре". По мнению мэра, правоохранительные органы могут быстро разобраться с этой ситуацией.
Цыбко сообщил, что был суд, и руководителя этого предприятия "фактически задержали", но "приехал такой депутат Фурсин (народный депутат группы "Воля народа" Иван Фурсин. - Ред.)… и вытянул этого преступника", взяв его на поруки.
Мэр Смелы проинформировал, ссылаясь на заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Эдуарда Кругляка, что тот вместе с первым заместителем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Переломой приедут 15 ноября в Смелу решать вопрос с теплоснабжением.
"Но его можно решить уже сегодня – дать команду включить тепло", - уверен Цыбко.
Мэр города утверждает, что жители Смелы заплатили за тепло, и они ни в чем не виноваты. "У людей есть проплаченные платежки, а у бюджетных организацией есть акты выполненных работ", - сказал он.
Руководитель города также сообщил, что с 14 ноября по распоряжению представителя обладминистрации в Смеле отключили и водоснабжение. "Фактически, город парализован полностью", - сказал Цыбко.
По факту неподачи тепла в Смеле открыто уголовное производство по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). "Действия должностных лиц, по вине которых произошел сбой отопительного сезона в городе Смела, будут изучаться в рамках открытого уголовного производства", - сообщил сектор коммуникации полиции Черкасской области.
Из-за срыва начала отопительного сезона в городе закрыты учебные заведения.
Внефракционные народные депутаты Павел Кишкарь и Виктор Кривенко 8 ноября зарегистрировали проект постановления №9280 о назначении внеочередных выборов депутатов Смелянского городского совета и городского головы Смелы в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня вступления в силу данного постановления в случае его принятия.
В пояснительной записке к проекту постановления инициаторы аргументируют необходимость проведения досрочных выборов фактами нарушений Конституции и действующего законодательства городским головой Цыбко и чиновниками местного самоуправления, а также в связи с дестабилизацией социально-политической ситуации в Смеле.
Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.
то надо - не можете выбирать - сидите в холоде
Ведь его уже ВЫГОНЯЛИ что не справлялся... но видать суд восстановил и теперь по новой
Смело. Мэру города Смела объявили импичмент. Перед этим была драка
Как же тех кто не оправдал доверия людей РАНЬШЕ отправлять с должности??
"Три місяці шукали місцеві депутати (Сміли, - ред.) кошти, щоб дати гарантії та запустити опалення - 15 млн гривень. У той же час на стимулюючі виплати за інтенсивність праці, за напруженість, робітникам міської ради Сміли, за інформацією Черкаської ОДА, було виплачено 10 млн гривень. На бюджетну, соціальну, культурну сферу такі ж премії було виділено 5 млн гривень", - розповів Зубко.»
Бургомистр: Да чёрт с ней, с правдой! Иногда нужно и соврать. Понимаете, соврать! Господи, такие очевидные вещи мне приходится объяснять барону Мюнхгаузену!(с)
А действительно, ничем!
ПОСМОТРИ НА МАЕЧКУ МЭРА СМЕЛЫ:
Сейчас идет раскачка ситуации - Отсутствие тепла, повышение цен на газ, цен на электроэнергию, на коммунальные услуги полностью укладывается в схему что власть не собирается спокойно смотреть на то, как ее множат на нуль на выборах. Их задача - повторить события, аналогичные Майдану. Чтобы безоружные люди вышли на протест и заняли правительственные здания - где уничтожать самых активных там будет их особенно удобно и просто.
БАБКА ТА МУРАШКА Жвава Бабка степова
Літо красне проспівала,
І незчулась, як настала
Холоднеча зимова.
Снігом поле замітає;
Вже тих світлих днів немає,
Як між листям їй густим
Був готовий стіл і дім.
Зникло все: у дні холодні
Голод, злидні настають;
Співу Бабки вже не чуть:
Та й кому на думку йдуть
Ті пісні в часи голодні!
Зла журба її гризе,
В мурашник вона повзе:
«Не відмов, Мурашко мила!
До весни прожить несила,
Згляньсь на вид нужденний мій,
Нагодуй і обігрій!» -
«Кумо, кинь-бо жартувати:
Влітку чом було не дбати?» -
Відмовля Мурашка їй,
«Та часу недоставало.
В моріжках м'яких у нас
Співи, жарти повсякчас,
Що аж душу поривало!» -
«А, так ти...» - «Та я завжди
Те й робила, що співала».
- «Ти співала? Добре дбала:
Потанцюй тепер піди!»
каков ПОП , таков и ПРиход.
то просто бандюган
Цыбко сообщил, что был суд, и руководителя этого предприятия "фактически задержали", но "приехал такой депутат Фурсин (народный депутат группы "Воля народа" Иван Фурсин. - Ред.)… и вытянул этого преступника", взяв его на поруки.Источник: https://censor.net.ua/n3096879
а может им ключи от квартиры где денги лежать (с)
Пусть Торт сделает напряг голове "Ротердам+" и тот даст денег...
Если память не изменяет, то у Ахметки тоже есть счета на Кипре
Смешно же, кто это вообще говорит! Люди, готовые перерезать ленточку даже на кладбище и открывать что угодно - школу, детский сад или киоск с шаурмой - лишь бы под камеры…
http://ua24ua.net/v-golovah-nineshney-vlasti-votsarilsya-yanukovich/
🤑
это негуманно)))
...
ЖИВЕМО...КРАДЕМО ПО НОВОМУ -2 !
Марина Началова |Все новости автора
ПО ТЕМЕ
ЧП в Смеле: жители перекрывают дорогиСкандальный нардеп Поляков натравил на сотрудников НАБУ полициюВ результате пожаров в Черкасской области один человек погиб, еще один отравился продуктами горения
Антикор
В сети интернет появилась видеозапись, на которой смелянин Алексей Цыбко и Камиль Валетов общаются в кабинете руководителя Партии Ветеранов России с ее руководителем Ильдаром Резянцевым, информирует Сміляночка.
Пока неизвестно по каким причинам Алексей Цыбко посещал Российскую Федерацию.
Во время своего общения Камиль Валетов и Алексей Цыбко неоднократно заявляли, что не поддерживают деятельность украинского правительства и Президента Украины Петра Порошенко, доказывая руководителю российской партии необходимость единения.
Теги новостей:
Смела
И еще: очень удобно в этой мутной воде волну политической борьбы поднимать. Не "лодку раскачивать" а именно воевать между собой за власть, за возможность ставить на потоки свои фирмы. А народ - инструмент. Он и не заметит, как его в очередной раз используют, ноги вытрут и дальше своей дорогой пойдут.
це чергова потужна перемога від будкобудівників.
випросто ще цього не зрозуміли.
може холод додасть розуму.
та не волнуйся ты так.
скоро уже доктора придут.
осталось не долго.потерпи.
1. А ЛЕТОМ он этого не знал?
2. ОТКУДА взялась эта компания?
3. КТО допустил её к деньгам?
Фурсин Иван Геннадьевич - Досье на LB.ua