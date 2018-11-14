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Все про:Тарифы на воду (716) Киевводоканал (93) подорожание (114)

 С сегодняшнего дня в Киеве повысили тарифы на холодную воду и водоотведение, - "Киевводоканал"

Тарифы выросли на 17-20%.

В Киеве платежки за холодное водоснабжение и водоотведение в октябре сформированы с учетом повышенных тарифов. Об этом говорится в сообщении АО "АК "Киевводоканал", передает Цензор.НЕТ.

В компании отмечают, что с 14 октября в соответствии с постановлением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, №1169 для "Киевводоканала" установлены новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной водой и отводу холодной и горячей воды.

Так, новый тариф на централизованное снабжение холодной водой теперь составляет 10,092 грн с НДС за 1 куб. м; централизованное водоотведение - 9,504 грн с НДС за 1 куб. м.

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"Таким образом, при начислении за все три услуги (поставка холодной воды и отвод холодной и горячей воды) учтены 2 тарифа", объяснили в "Киевводоканале".

Отмечается, что в период с 1 октября по 13 октября применены тарифы за централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 16,716 грн/1 куб. м, централизованное водоотведение - 7,936 грн/1 куб. м.

В период с 14 по 31 октября: централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 19,596/1 куб. м (то есть рост на 17,2%) и централизованное водоотведение - 9,504/1 куб. м (рост на 20,3%).

"Чтобы избежать путаницы в расчетах по двум тарифам, в платежке будет указана расчетная стоимость услуг за октябрь 2018 года - то есть среднее арифметическое тарифа, который действовал до 13.10.18, и тарифа, который начался с 14.10.18. Следовательно, цена составит: централизованное снабжение и отвод холодной воды в октябре - 18,377 грн/1 куб. м; централизованное снабжение холодной водой в октябре - 9,543 грн/1 куб. м; централизованный отвод горячей воды в октябре - 8,845 грн/1 куб. м", - пояснили в водоканале.

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Также отмечается, что перерасчет будет произведен автоматически биллинговой системой. Информация о тарифах размещена в сообщении на оплату услуг.

Источник: https://censor.net.ua/n3096876
 
 
 Топ комментарии
 
чтоб вас уродов подняло и об асфальт трахнуло !!
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Очередные реформы и покращення от чоколадного
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интересно, у Стецька уже методички успели подготовить?
Как нам объяснят новую 155 рыхорму?
"Треба бути видповидальнымы, бо папаредныкы набрали боргив"?
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чтоб вас уродов подняло и об асфальт трахнуло !!
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Очередные реформы и покращення от чоколадного
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А он здесь при чем? Он не устанавливает тарифы - это я дебилам ватным объясняю.
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Ага, кадры расставляют без участия Пеци, и Гройсмана- продавца трусов не он сделал премьером!
Знаем, все само повышается )) Від сьогодні в Києві підняли тарифи на холодну воду та водовідведення, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 8834
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Запомни раз и навсегда: независимо от того, кто президент или премьер - тарифы будут расти и подтягиваться до рынка. Другое, что они должны быть обоснованы в соответствии с экономическим положением дел в государстве.
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Та киян ще " реформи" не торкнулися. В нас у Галичині вже давно ціна перевалила за 25. Ще трохи "реформ" і горілка буде дешевше - тарує влада шлях до..алкоголізму.
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14.11.18 14:20 СБУ разоблачила банду вымогателей, состоявшую из бывших и действующих сотрудников полиции. ВИД
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интересно, у Стецька уже методички успели подготовить?
Как нам объяснят новую 155 рыхорму?
"Треба бути видповидальнымы, бо папаредныкы набрали боргив"?
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аха и ваще попередники гады а мы пушистики С сегодняшнего дня в Киеве подняли тарифы на холодную воду и водоотведение, - "Киевводоканал" - Цензор.НЕТ 5444
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Сейчас придет один петин инвалид и расскажет, что мол нех плакать, давай х..ярь сильнее и сиди тихо )
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интересно когда неплатежи достигнут 100 млрд. - ни тормознут?
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и тоже неплатежей горы
плюс трушок все ращрушает Від сьогодні в Києві підняли тарифи на холодну воду та водовідведення, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 4138
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Чорний день сьогодні у киян - то сніг зненацька, то холодна вода дорожчає.. Але одне дитя Паміру, котре нині мешкає в Києві дуже пишається тим , що кияни не підтримують виступів проти теперішньої влади..
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Кияни, як і уся країна, зціпивши зуби, чекають виборів. А ось мешканці набережних Іссик-Куля просто не знають що це
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Ну, вот это и есть результаты безальтернативного будкобудівництва

Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. (с)
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Вiтаю з черговим покращенням, Кияни! Жити по новому здiйснюэться!
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Ща налетят умники которые будут рассказывать народу про бойлеры частные. Только уже не на нагрев а на охлаждение )))
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Бойлеры дело такое, думаю рост цен на свет тоже не за горами.
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Нарешті і шаровикам-киянам підняли ціну на воду, уся Україна з 01.10 платить по 26.15 грн/м. а їм бідним хоч на місяць а протягнули...
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Ага, у меня сдохла корова, почему у кума еще жива? Сколько злобы, зависти, гнили и желчи. Смотри, не подавись собственным ядом.
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Та не нервуй ти так, друже, я не знав що у тебе померла корова, вона мабуть була твоєю годувальницею.
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Зате лугандону воду або на шару поставляємо, або по тарифам 2013-го року, це для українців молдавський жид при першій ліпшій нагоді піднімає ціни на усе, а для ідейно близьких колабораціоніств банда вальцмана включає режим максимального сприяння .
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А шотама в методухе, ботики соєвыя??
Це покращення, нє??
🤑
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Ждут-с. Не успевает Стецько, и так руки в кровь стер, клацая по клавишам день и ночь.
А Будка что ни день - то новые поводы дает.
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Ну конечно же покращеня.Ведь все эти дополнительные деньги пойдут на войну против агрессора.
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Счас,в офшори пайдут!
А на фронт, так енто легенда методички-
хорошая попытка!😁
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Во Франции после поднятия цен на 10% на воду народ спалил 2000 машин и набил морду всей власти,а в Украине терпилы всё терпят и терпят
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Так розумію що у Франції після спалених автівок і набитих писків вода стала безкоштовною ?
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Напевно, лише для афрофанцузів. Вони ж любителі підпалів.
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стецько както в Германии бензин дорос до 1 70
Меркель сразу взялась и чз неделю 1 30
так что расскажи своему соседу с 4мя клясами освіти
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кияны всё схавают- и на метро, и на маршрутки, и на воду с теплом - там все крепкие и багатые... Від сьогодні в Києві підняли тарифи на холодну воду та водовідведення, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 2352
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Могу назвать причину подорожания. Сегодня по работе прошел километров 8-м по спальному району. Видел 8 мест где валит пар из подвалов, разрытых котлованов и даже бойлерной!!! В одном из жилых домов не работает лифт, жильцы сказали из-за затопленного горячей водой подвала.
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Я вообще не понимаю с какого перепуга в Киеве горячая вода, когда практически вся страна давно без нее живет. Киев с самыми высокими зарплатами платит самые низкие тарифы по стране.
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Переезжай в Киев, чего стонешь?
Будешь как все "киевляне" получать "самую высокую зарплату 8000 грн" и снимать квартиру минимум за 6000 грн, и это без коммуналки!
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Международное рейтинговое агентство Moody's Public Sector Europe сделало позитивный прогноз по рейтингу Киева и повысило эго до уровня "Caa2" с "Caa3". Согласно сообщению агентства, рейтинговое действие отражает повышение базовой оценки кредитоспособности (BCA) столицы до "caa2" с "caa3" на фоне улучшения финансовых показателей.
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ну да в соевіх бариг прибуток 200%
ділять на всіх і в сумі зростання
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Дай бог чтоб вы не успели сбежать в следующем году мрази!
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зажрались вы там в своем Киеве..
У нас в хер.обл. 10 вода 20 канализ... игого 30ка..
И это все на берегу Днепра..(
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Всему вина алигархат, который до безобразия пархат)
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шо за переполох, вот если бы понизили, вот это удивление было бы, а так все по плану. СМИРИТЕСЬ, главное ВЕРА.
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Походу Супрун треба обеспечить Киев серной мазью.Мало ли..
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Спасибо Партии, Правительству и Лично Шановному Перзиденту с его парламентским большинством!

Населению срочно надеть намордники и радоваться
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Мені за увесь жовтень уже пришло за новим тарифом. За УВЕСЬ місяць.
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а Майдан точно не был проплачен ?!
смотрю на ваши покращеня и задаюсь вопросом - при Яныке было хуже ? точно хуже чем сейчас ?
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Точно - був проплачений. Мною і ще тисячами киян, і не тільки, які кожного тижня на Віче несли свої кровно зароблені на підтримку майданівців. До речі, кілька мільйонів таки зібрали. Чи усі ті гроші витратили за призначенням, не знаю. А про "яныка" (з великої літери і так ніжно)... Воно - бандюк, узурпатор і гівно зеківське, та ще й опущене, тягло нас у кацапське стійло. І ми зараз підвивали б з кацапами проти усього цивілізованого світу, як їхні брати... меньші. Ти от з Молдови хто? Молдаванин чи втікач з неньки? А у вас своїх проблем не вистачає, що ти про наші запитуєш Від сьогодні в Києві підняли тарифи на холодну воду та водовідведення, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 2531
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Майдан - это был разводняк столетия... такого лохотрона в Украине еще не было, сам долб..б на Майдане мерз, теперь мерзну в квартире)))) ох..но получилось
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Ну, так: забрали у одного іфіктівного господаря з мільярдними боргами недобите Київенерго, тепер усе валимо на Майдан. Я, наприклад, не розвівся на Майдан, а не виходжу зараз - який сенс, вибори на носі. І хуйло за рогом причаїлося...Від сьогодні в Києві підняли тарифи на холодну воду та водовідведення, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 9103
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Это ж надо было таких чертей на свою шею посадить, да еще и за свой счет.... Шо ж теперь никто не выходит за справедливость?
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шо порохосрань - во всем "виновата" местная власть????????
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после выборов...если ИДИОТЫ еще раз выберут петю офшорного!
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Нє, ідіоти оберуть коміка - от тоді посміємося. Цікаво, як там зєлєнскій у Юрмалі "состріл": Украина берет у всех во все, как в немецком порно - а як братиме він, якщо стане прізідєнтом? Теж в усі дірки, як еуропейський гейВід сьогодні в Києві підняли тарифи на холодну воду та водовідведення, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 9939
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комик, певец и петя - это одно и то же
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абинеюлька, еге ж?
Бо вароффка все вкрала і зразу здасть країну пуйлу?
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между прочим...(не дай Бог) но "лишнего" не только почку можно найти Від сьогодні в Києві підняли тарифи на холодну воду та водовідведення, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 1602
так что ...повышать еще непереповышать...(тьху, тьху...а куда деться? Від сьогодні в Києві підняли тарифи на холодну воду та водовідведення, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 1602 )
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Та да, с фантазией у соевых делаваров, как еще ободрать лохов, все ок.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиС сегодняшнего дня в Киеве повысили тарифы на холодную воду и водоотведение, - "Киевводоканал"
 
 
 
 
 
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