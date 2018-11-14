 С сегодняшнего дня в Киеве повысили тарифы на холодную воду и водоотведение, - "Киевводоканал"

В Киеве платежки за холодное водоснабжение и водоотведение в октябре сформированы с учетом повышенных тарифов. Об этом говорится в сообщении АО "АК "Киевводоканал", передает Цензор.НЕТ.
В компании отмечают, что с 14 октября в соответствии с постановлением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, №1169 для "Киевводоканала" установлены новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной водой и отводу холодной и горячей воды.
Так, новый тариф на централизованное снабжение холодной водой теперь составляет 10,092 грн с НДС за 1 куб. м; централизованное водоотведение - 9,504 грн с НДС за 1 куб. м.
"Таким образом, при начислении за все три услуги (поставка холодной воды и отвод холодной и горячей воды) учтены 2 тарифа", объяснили в "Киевводоканале".
Отмечается, что в период с 1 октября по 13 октября применены тарифы за централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 16,716 грн/1 куб. м, централизованное водоотведение - 7,936 грн/1 куб. м.
В период с 14 по 31 октября: централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 19,596/1 куб. м (то есть рост на 17,2%) и централизованное водоотведение - 9,504/1 куб. м (рост на 20,3%).
"Чтобы избежать путаницы в расчетах по двум тарифам, в платежке будет указана расчетная стоимость услуг за октябрь 2018 года - то есть среднее арифметическое тарифа, который действовал до 13.10.18, и тарифа, который начался с 14.10.18. Следовательно, цена составит: централизованное снабжение и отвод холодной воды в октябре - 18,377 грн/1 куб. м; централизованное снабжение холодной водой в октябре - 9,543 грн/1 куб. м; централизованный отвод горячей воды в октябре - 8,845 грн/1 куб. м", - пояснили в водоканале.
Также отмечается, что перерасчет будет произведен автоматически биллинговой системой. Информация о тарифах размещена в сообщении на оплату услуг.
Знаем, все само повышается ))
Как нам объяснят новую 155 рыхорму?
"Треба бути видповидальнымы, бо папаредныкы набрали боргив"?
плюс трушок все ращрушает
Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. (с)
Це покращення, нє??
🤑
А Будка что ни день - то новые поводы дает.
А на фронт, так енто легенда методички-
хорошая попытка!😁
Меркель сразу взялась и чз неделю 1 30
так что расскажи своему соседу с 4мя клясами освіти
Будешь как все "киевляне" получать "самую высокую зарплату 8000 грн" и снимать квартиру минимум за 6000 грн, и это без коммуналки!
ділять на всіх і в сумі зростання
У нас в хер.обл. 10 вода 20 канализ... игого 30ка..
И это все на берегу Днепра..(
Населению срочно надеть намордники и радоваться
смотрю на ваши покращеня и задаюсь вопросом - при Яныке было хуже ? точно хуже чем сейчас ?
Бо вароффка все вкрала і зразу здасть країну пуйлу?
так что ...повышать еще непереповышать...(тьху, тьху...а куда деться? )