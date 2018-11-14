 Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании в среду.
Отмечается, что новая служба будет правопреемником ликвидированной, а ее предельное количество сотрудников составляет 150 человек.
Главой комиссии по ликвидации Государственной службы по делам ветеранов войны и АТО назначен первый заместитель главы службы Игорь Мальцев.
Кроме того, Кабмин принял положение о новосозданной Госслужбе.
думаю они попрежнему не увидят добровольцев
перелік
«Спасибо» Гройсману! Теперь каждая семья должна будет платить 90 грн в месяц ни