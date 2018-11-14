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 Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов

Кабинет Министров Украины создал Государственную службу Украины по делам ветеранов, ликвидировав Государственную службу Украины по делам ветеранов войны и участников АТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании в среду.

Отмечается, что новая служба будет правопреемником ликвидированной, а ее предельное количество сотрудников составляет 150 человек.

Главой комиссии по ликвидации Государственной службы по делам ветеранов войны и АТО назначен первый заместитель главы службы Игорь Мальцев.

Кроме того, Кабмин принял положение о новосозданной Госслужбе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин может предложить реформу госслужбы по делам ветеранов в ближайшую неделю, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3096849
 
 
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Така служба потрібна. Инша річ, що, зважаючи на перелік запрошених, там таки й справді добряче смердітиме совком. В одну купу змішали і ветеранів, захисників України, і совкових комуняцьких "подводніков_поґранічніков_імєні_красноВо_знамЄні_випускніков_учіліщЯ".
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Очередная госструктура.....Ветеранам будет легче?
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там червонописькый будет сто пудов Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов - Цензор.НЕТ 7128
думаю они попрежнему не увидят добровольцев Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов - Цензор.НЕТ 1655
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Зважаючи на перелік, Ви мабуть маєте рацію:
перелік
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Изменение названия кормушки - бурная деятельность кабмина. Интересно, как это скажется на росте ВВП?
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