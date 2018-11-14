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Все про:Боднар (42) МИД (4787) Ийдярто (1)

 Новый посол Венгрии в Украине приступил к работе и уже учит украинский язык

Новый посол Венгрии Иштван Ийдярто прибыл в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Тwitter сообщил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

"Сегодня принял копии верительных грамот у нового посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто (István Íjgyártó). Договорились работать над позитивной повесткой дня двусторонних отношений. Господин посол изучает украинский язык, который, несомненно, поможет ему в профессиональной деятельности", - написал Боднар.

Новый посол Венгрии в Украине приступил к работе и уже учит украинский язык 01
Фото: Боднар/Twitter

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Венгрии завершил каденцию в Украине

Новый посол Венгрии в Украине приступил к работе и уже учит украинский язык 02

Как сообщалось, 8 ноября МИД выдал агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым послом Венгрии в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3096846
 
 
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Хлопакам з-за "порєбріка" важко (гени-хромосоми-щелепи), а цей опанує мову.
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І йовбаківська чєлюсть не заважає? Странна аднака. ))
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Можливо буде якийсь прогрес і порозуміння.
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Посол фігура підневільна. Як скажуть в керівництві Мадярщини, так і діятиме. Схоже що починає попускати.
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Странно! По их логике - это украинское правительство должно срочно выучить венгерский язык, чтобы господин посол (нах) снизошел к общению!
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Что-то подсказывает, пока Глава мид Венгрии - путинская подстилка, новый посол будет учить украинский очень долго!
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пока не выучит - с просьбами пусть не приходит.
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а поребриковых заставить носить вышиванки Новый посол Венгрии в Украине приступил к работе и уже учит украинский язык - Цензор.НЕТ 4885
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Примушувати - не наш метод. А попрохати, щоби не могли відмовитись.
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Нехай приходять в касавароткє і партках, нєфіг поганити вишиванку.
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Каждый новый американский посол в Литве свою вступительную речь читает на литовском языке. Каждый. Новий посол Угорщини в Україні вийшов на роботу і вже вчить українську мову - Цензор.НЕТ 6600
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Ще трохи і угорці почнут кричати Слава Україні!
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То есть - венгерский посол учит украинский язык, а украинским этническим венграм это "трудно"?
Цирк...
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Цікаво, а московський пОсьол володіє українською !!!)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый посол Венгрии в Украине приступил к работе и уже учит украинский язык
 
 
 
 
 
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