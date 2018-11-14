 Украинских заробитчан в Германии за год стало больше на 10%

За год количество украинцев, трудящихся на заработках в Германии, выросло на 10%. Об этом свидетельствуют данные Федерального министерства труда ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Так, по данным на март 2018 года, около 43 тысяч украинских граждан в Германии имеют официальную работу и платят обязательные социальные взносы.

"По сравнению с мартом 2017 года наблюдается рост на 4 тысячи человек, то есть на 10 процентов", – отмечается в сообщении. В марте 2013 года этот показатель составлял лишь 29 тысяч человек.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина входит в первую десятку стран-доноров международных мигрантов в мире, - СМИ

В Германии проживают 138 тысяч украинских граждан. По данным немецкого статистического ведомства, по состоянию на конец 2017 года в целом в ФРГ проживало 88 тысяч женщин и 50 тысяч мужчин, которые имеют гражданство Украины. Почти 13,5 тысячи украинцев в Германии - несовершеннолетние, 23,5 тысячи – старше 65 лет. Средний возраст составляет 42-43 года, больше половины – женатые, но лишь каждый третий из них состоит в браке с гражданином или гражданкой Германии.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что польские предприниматели опасаются уменьшения количества заробитчан из Украины в связи с тем, что наши соотечественники все чаще предпочитают трудиться в Германии. Чтобы привлечь украинцев, работодатели из Польши все чаще предлагают им более высокие зарплаты и более выгодные условия труда.

Также на Цензор.НЕТ: "Будущего для себя в Украине я не видела", - украинские мигранты рассказали о причинах переезда за границу