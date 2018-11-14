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 Общество, За рубежом
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Все про:Германия (3205) диаспора (243) статистика (400) украинцы (2905) заробитчане (289)

 Украинских заробитчан в Германии за год стало больше на 10%

Сейчас в ФРГ официально трудятся около 43 тысяч наших сограждан. Всего в Германии живут 138 тысяч украинцев.

За год количество украинцев, трудящихся на заработках в Германии, выросло на 10%. Об этом свидетельствуют данные Федерального министерства труда ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Так, по данным на март 2018 года, около 43 тысяч украинских граждан в Германии имеют официальную работу и платят обязательные социальные взносы.

"По сравнению с мартом 2017 года наблюдается рост на 4 тысячи человек, то есть на 10 процентов", – отмечается в сообщении. В марте 2013 года этот показатель составлял лишь 29 тысяч человек.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина входит в первую десятку стран-доноров международных мигрантов в мире, - СМИ

В Германии проживают 138 тысяч украинских граждан. По данным немецкого статистического ведомства, по состоянию на конец 2017 года в целом в ФРГ проживало 88 тысяч женщин и 50 тысяч мужчин, которые имеют гражданство Украины. Почти 13,5 тысячи украинцев в Германии - несовершеннолетние, 23,5 тысячи – старше 65 лет. Средний возраст составляет 42-43 года, больше половины – женатые, но лишь каждый третий из них состоит в браке с гражданином или гражданкой Германии.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что польские предприниматели опасаются уменьшения количества заробитчан из Украины в связи с тем, что наши соотечественники все чаще предпочитают трудиться в Германии. Чтобы привлечь украинцев, работодатели из Польши все чаще предлагают им более высокие зарплаты и более выгодные условия труда.

Также на Цензор.НЕТ: "Будущего для себя в Украине я не видела", - украинские мигранты рассказали о причинах переезда за границу

Источник: https://censor.net.ua/n3096845
 
   
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Это как? Записывать в 145 Рехформу по выжиму граждан Украины с Родины?
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Рехворм уже давно за 245-ю перевалило. Пока Петю вилами не погнали Оно еще штук 100 рехворм успеет высрать
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Как думаешь, от твоего зудения на форуме вилы хоть приподнялись?
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З'їдять весь шпіг, вип'ють шнапс - а там і додому.
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Потім за Німеччиною буде Королівство Нідерланди.
В Німеччині мокшанці, а в Польщі - новачки, щоби потім їхати далі.
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Там більше платять і німці вже умови працевлаштування спростили.
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Так порадуемся за Германию и за украинцев что туда уехали в поисках лучшей жизни.
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У нас сейчас на счет Германии пошла новая фишка, касается украинок, там много поляков, они на ноябрь-декабрь уезжают домой, наши женщины едут на подмену на два месяца по обычной биометрике, привозят домой по 2000 евро. У немцев очень сильная медецина на дому, все уколы массажи по часам делают сами врачи, только готовка и уборка.
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Жаль, стар уже, а так бы тоже поехал. Валите, кто может, в этой стране нет будущего.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинских заробитчан в Германии за год стало больше на 10%
 
 
 
 
 
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