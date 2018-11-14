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Все про:Нафтогаз (2584) отопительный сезон (196)

 "Нафтогаз": В зоне риска остаются 22 из 1168 теплоснабжающих предприятий по Украине. СПИСОК

НАК "Нафтогаз Украины" по состоянию на вечер 13 ноября не имел возможности предоставить номинации на газ 22 теплоснабжающим предприятиям в девяти регионах, в том числе 12 крупным, тогда как 1146 других теплоснабжающих предприятий на этот момент уже покупали газ на льготных условиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе НАК "Нафтогаз Украины".

"Ключевые проблемные ситуации с производителями тепла сейчас сложились в Кривом Роге, Херсонской области, городах Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка", – констатирует НАК

Компания поясняет, что производители тепла в этих городах накопили значительную задолженность, не придерживаются графиков ее погашения или в предыдущем периоде рассчитались с "Нафтогазом" менее чем за 90% использованного газа.

"До тех пор, пока эти предприятия не выполнят данные требования законодательства, "Нафтогаз" не может предоставить им номинации на газ на льготных условиях, определенных Кабинетом Министров", – отмечается в сообщении НАК.

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Согласно ему, долг принадлежащих государству Криворожской, Северодонецкой и Херсонской ТЭЦ составляет соответственно 1056,9 млн грн, 449 млн грн и 354,5 млн грн, и для возобновления поставок газа необходимо уплатить соответственно 374 млн грн, 66,4 млн грн и 95,1 млн грн.

В Смеле, Первомайске и Шепетовке теплоснабжающими предприятиями выступают ООО "Смела Энергоинвест", КП "Первомайсктеплокомунэнерго" и ООО "Шепетовка Энергоинвест" с долгами соответственно 85,5 млн грн, 42,8 млн грн и 56 млн грн. "Нафтогаз" указывает, что у поставщика тепла в Смеле отсутствует подтверждение прав на пользование теплогенерирующими мощностями, а в Первомайске и Шепетовке для возобновления поставок газа необходимо заплатить соответственно 7,1 млн грн и 22,3 млн грн.

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Среди других проблемных регионов "Нафтогаз" назвал Пятихатки (для начала газоснабжения необходимо оплатить 1,8 млн грн), Бердянск (0,8 млн грн), Фастов (3,5 млн грн), Кропивницкий (37,2 млн грн), Киево-Святошинский район (4,2 млн грн) и абонентов ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" в Донецкой области (268 млн грн).

"Нафтогаз" отмечает, что в большинстве случаев накопление значительной задолженности и срыв графика ее погашения являются следствием бездействия местных органов власти, и надеется, что местные органы власти и управляющие этих предприятий безотлагательно присоединятся к решению проблемы.

В ситуации с Херсонской, Криворожской и Северодонецкой ТЭЦ ответственность несет Фонд госимущества, в управлении которого находятся данные предприятия, поэтому ситуация с ними может быть урегулирована только при участии Кабмина, добавляет НАК.

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"Нафтогаз" напоминает, что обязательными условиями льготной поставки газа производителям тепла, согласно постановлению Кабмина, являются подписание договора с "Нафтогазом" и выполнение хотя бы одного из условий: уровень расчетов не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций), заключение и выполнение договора реструктуризации, согласование с "Нафтогазом" и местными властями графика погашения задолженности до 2021 года, его выполнение и оплата текущих платежей.

Нафтогаз: В зоне риска остаются 22 из 1168 теплоснабжающих предприятий по Украине 01
Нафтогаз: В зоне риска остаются 22 из 1168 теплоснабжающих предприятий по Украине 02

Источник: https://censor.net.ua/n3096841
 
 
 Топ комментарии
 
Нафтогаз не подает тепло на места - это нормально.
Местные власти не подают тепло людям - ничего, бывает.
Люди не могут заплатить за тепло из-за подорожания в разы - а вот это уже зрадофилы шатают будку.
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ГРАБИТЕЛИ ГОССРЕДСТВ!! Верните нахапанные премии!!! Получите свой бонус когда деньги поступят в бюджет Украины!!! НЕ РАНЬШЕ!
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а окупированые територии уже с теплом?
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ГРАБИТЕЛИ ГОССРЕДСТВ!! Верните нахапанные премии!!! Получите свой бонус когда деньги поступят в бюджет Украины!!! НЕ РАНЬШЕ!
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наивный... у коблева мама в США живёт...
ты что ли будешь оплачивать безбедное существование???
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а КТО вообще оплачивает ей безбедное существование? Коболев - известный рационализатор-вундеркинд типа Цукерберга или Гейтса?
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Воры во время Войны опять блеют......Хотят Облгазы под себя подмять. Полная Монополия. Украина подписала 3-ий Европротокол....А там чётко разделение, одни Добывают, другие транспортируют, третьи распределяют и бабло собирают.
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а окупированые територии уже с теплом?
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А как ты думал? Сепарам же ж нужно ручки отмывать в теплой воде от крови наших солдат.
и заметь - все это удовольствие оплачиваем мы, налогоплательщики Украины.
Сепары платят по ценам 2013 г и еще неизвестно, в чей карман.
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Нафтогаз не подает тепло на места - это нормально.
Местные власти не подают тепло людям - ничего, бывает.
Люди не могут заплатить за тепло из-за подорожания в разы - а вот это уже зрадофилы шатают будку.
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Всякие там ахенты кремля, руки мацквы почему о хотят жит в тепле, за которое регярно платят огромные тарифы.Странно. да?!
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Заметили да?какие регионы не платят за газ и тепло?ХитровыеПа#ый вытный народец ждец что ему спишут долги.Гройсман,заплати за этих совкодрочеров и я хрен буду платить!
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Это ты на Киев намекаешь? Не тупите гражданин.
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у меня маленький вопрос к "нафтогазу" - почему Харьков, имеющий сотни миллионов(!) долгов за газ и тепло - не отключают? маленький вопрос к "крепкому хозяйственнику" гройсману - почему 700.000.000 гривен ДОЛГА Киева за газ и тепло, заплатили из ГОСУДАРСТВЕННОГО КАРМАНА, а Кривому Рогу или Смеле из ГОСУДАРСТВЕННОГО КАРМАНА жирная дуля????? у нас шо, в Киеве Харькове и Кривом Роге ЖИВУТ РАЗНЫЕ ЛЮДИ???????????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нафтогаз": В зоне риска остаются 22 из 1168 теплоснабжающих предприятий по Украине. СПИСОК
 
 
 
 
 
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