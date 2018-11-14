 В пригороде Одессы перекрыли улицу из-за отсутствия отопления. ВИДЕО

Жители поселка Крыжановка, фактически являющегося пригородом Одессы, перекрыли улицу. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Мегафон".

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По словам депутата Крыжановского сельсовета Сергея Колодяжного, отопления до сих пор нет в ЖК "Европейский". Глава ОСМД отказывается его включать, утверждает депутат.

"На улице мороз, более 500 квартир без тепла. Люди с детьми, пенсионеры стали заложниками ситуации. Застройщик, которому принадлежит котельная, может включить тепло, но не делает этого. Наблюдаем за ситуацией", – сообщил Колодяжный.

Ранее директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Иван Донченко заявил, что предприятие подало тепло вовремя. Если в квартирах одесситов до сих пор холодно – вопросы к ОСМД или ЖКХ, сказал он.

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