 В пригороде Одессы перекрыли улицу из-за отсутствия отопления. ВИДЕО

Жители поселка Крыжановка, фактически являющегося пригородом Одессы, перекрыли улицу. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Мегафон".
По словам депутата Крыжановского сельсовета Сергея Колодяжного, отопления до сих пор нет в ЖК "Европейский". Глава ОСМД отказывается его включать, утверждает депутат.
...
"На улице мороз, более 500 квартир без тепла. Люди с детьми, пенсионеры стали заложниками ситуации. Застройщик, которому принадлежит котельная, может включить тепло, но не делает этого. Наблюдаем за ситуацией", – сообщил Колодяжный.
Ранее директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Иван Донченко заявил, что предприятие подало тепло вовремя. Если в квартирах одесситов до сих пор холодно – вопросы к ОСМД или ЖКХ, сказал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Гройсман грозит применить механизм обращения в ВР об отстранении от работы мэров, не начавших отопительный сезон в своих городах
Після підвищення цін на газ і тарифів чиновники на телекамери наперебій рапортують, що субсидій буде більше, і їх отримуватимуть більше сімей.
Навіть з деякою радістю і гордістю рапортують. Мовляв, ми думаємо про вас і дамо вам грошей. Неначе даватимуть гроші з власних кишень.
Бо як сказала ще Маргарет Тетчер, не існує ніяких державних коштів - є кошти платників податків. Тож збільшення субсидії і кількості субсидіантів означає збільшення тягаря для тих, хто поки ще платить. Платить податки і платить за компослуги. А це у своїй більшості середній клас: підприємці, менеджери середньої ланки, певні категорії бюджетників та держслужбовців. Це люди, які продукують додаткову вартість сьогодні та на майбутнє. І які змушені вчергове перерозподіляти свої витрати з освіти, навчання, зрештою, з харчування, і направляти кошти на оплату комунальних послуг. Або йти за субсидією.
Я вже неодноразово казала, що субсидії - це шлях у нікуди. Субсидія стримує людину від збільшення легального доходу, тому що люди бояться її втратити. Тому воліють отримувати більшу частину зарплати у конверті. Багато хто взагалі розлучається і виписує з помешкання своїх дружин, чоловіків, які мають легальні заробітки, щоб знову ж таки не втратити субсидію.
Читайте також: Як змусити українців економити енергоресурси
Більше того - субсидія не спонукає заощаджувати енергоресурси. Навіщо економити, якщо держава (платники податків - читай, твій сусід) все одно за тебе доплатить чи повністю заплатить.
Так, є ще старші люди - отримувачі субсидій, які живуть у приватному секторі та переважно в селі, й в силу моральності та виховання економлять газ і електрику. Проте більшість отримувачів - міські жителі, та мешкають у багатоквартирних будинках, де найбільша плата йде за опалення, а воно централізоване.
І тут особливо не зекономиш. Навіть якби дуже того хотів.
На субсидії з 2014 року держава, тобто ми з вами, витратили щонайменше понад 200 млрд гривень. Кількість субсидіантів за цей час зросла з 400 тисяч сімей до 7 мільйонів - у 17,5 разів. І зі слів урядовців, зростатиме далі. І начебто це єдиний шлях.
А я впевнена, що введення такого агресивного субсидіювання у 2014 році було злочином проти держави та країни, бо не тільки стало частиною зубожіння та тінізації людей, але й зупинило реальне звільнення України від імпортного газу.
Адже якби ці гроші прозоро перерозподілили між населеними пунктами та вклали в санацію багатоквартирних будинків і мереж, на встановлення лічильників та модернізацію комунальних котелень, це б реально в кілька разів заощадило споживання газу на майбутнє.
Читайте також: Один из самых богатых чиновников Украины не понимает, почему люди возмущены новыми ценами на газ. ВИДЕО
І далі ми б могли не імпортувати через ЄС дорогий російський газ, а експортувати за світовими цінами надлишок не спожитого тут газу українського видобутку і заробляти на цьому тверду валюту, тим самим зміцнюючи зовнішній торговельний баланс країни.
Я вже не кажу, що на ці кількасот мільярдів гривень, які були витрачені на субсидії, можна було б започаткувати справжній інвестиційний бум в українській економіці, саме в сегменті енергозбереження. І цей ринок вимірюється десятками мільярдів євро.
Бо фактично йдеться про загальнонаціональний євроремонт, для якого потрібні: енергоефективні труби, вікна, двері, будівельні матеріали, прилади обліку, відповідна проектна документація і багато чого іншого. І все це виробляється в нас, в Україні. А найголовніше - затребуваними стануть сотні тисяч, якщо не мільйони тих спеціалістів, які за останні роки через відсутність достойно оплачуваної роботи виїхали і продовжують виїжджати у сусідні країни далі.
Натомість у нас пускають дорогоцінний і дефіцитний грошовий ресурс, наші внутрішні інвестиції, на субсидії - читай, в нікуди. Відтак бідні лишаються бідними без будь-якого шансу, бо це ще не кінцеве зростання тарифів. А середній клас заганяють у бідність, про що свідчать прогнози щодо збільшення кількості самих субсидіантів та обсягів коштів, які виділяє держава на субсидії. І виходить парадокс - замість інвестувати в енергоощадність і при цьому заробляти на вкладених інвестиціях, країна інвестує у збільшення власної бідності.
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і Telegram
Оксана ПРОДАН https://uainfo.org/blognews/1542184780-subsidiyi-yak-zasib-dlya-vbivstva-serednogo-klasu.html
с минималки оплатишь по субсидии около 500грн, останется 3200грн
та же ситуация и у нас, у кого выходит более 20% оформляют субсидию
Источник:https://censor.net.ua/n3096840 "
Против кого перекрыли улицу? Главу ОСМД Порошенко назначил или за гречку его выбрали?
Сейчас идет раскачка ситуации - Отсутствие тепла, повышение цен на газ, цен на электроэнергию, на коммунальные услуги полностью укладывается в схему что власть не собирается спокойно смотреть на то, как ее множат на нуль на выборах. Их задача - повторить события, аналогичные Майдану. Чтобы безоружные люди вышли на протест и заняли правительственные здания - где уничтожать самых активных там будет их особенно удобно и просто.
Ахметівці так підраховують споживання електроструму, що ту частину (перші 100 квт) і без пільг можна було би сплачувати. А наступні економити.
Тепловики з водоканальниками ввели "обов'язкову плату", яка нерідко перевищує звичайну сплату тих нещасних 1-2 кубометрів води. Скільки старенькій треба?
Тепловики не шукають шляхів економії тепла від ТЕЦ до бойлерів, а займаються латанням дір у своїх бюджетах і комунікаціях.
Співчуваю крижанівцям і хай би вони співчували би мені, коли вони сидять влітку на пляжах, а одесити їдуть, пріючи, маршрутками вулицею Балківською в обох напрямках (вранці і вдень у протилежних) до міста чи на роботу.