 Гройсман грозит применить механизм обращения в ВР об отстранении от работы мэров, не начавших отопительный сезон в своих городах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на заседании правительства.
"Заложниками таких действий являются люди. И я 24 часа в сутки вынужден заниматься вопросом поставок тепла, разблокировать его волевым решением и личным вмешательством - по Кривому Рогу, Павлограду, Херсону... Сколько раз я говорю: неужели так трудно подготовить с апреля систему ТКЭ? Уже полномочия дали, закачали 17 млрд кубов газа, одобрили закон о реструктуризации долгов, приняли решение о начале сезона еще в октябре. Но дотянули до последнего ... Зачем такие люди избираются в мэры, если не могут сделать элементарные вещи? ", - сказал Гройсман.
Также он добавил, что готов применить механизм обращения в ВР об отстранении от работы мэров, которые не начали отопительный сезон в своих городах.
"Мне надоела безответственность, которую люди испытывают на себе каждый день", - отметил премьер.
Хлеб вам тоже за бесплатно дают?
Тогда действительно нужно быть дебилом.
99% подключили, значит 99% платят.
А вы мерзните.
Ваші вірні слуги
Чому в інших є?
Лучше пусть начнут с депутатов - то то вони будет.
Нум, какие избиратели, такой у них и мэр, такое и отопление.
ЖУРНАЛІЗДИ де ви?
А Нафтогаз прикинулся шлангом, мол я ничего не знаю.
Тарифы на газ для населения могли остаться неизменными. У Кабинета министров Украины был другой выход - жить по средствам
Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в комментарии ГолосUA.
«У правительства был выход - жить по средствам. Страшилки о том, что без сотрудничества с МВФ нам не дадут денег, будет дефолт и мы все умрем - бред полный. Тем более, что Украина на внешних рынках без проблем заняла два миллиарда долларов. А предлагали пять», - отметил Землянский.
То есть, отметил эксперт, в программе сотрудничества Украины и МВФ вопрос о поднятии тарифов можно было выносить за скобки, не обсуждать вообще. Однако правительство решило оставить его в меморандуме, который и был подписан.
«Резервный вариант был, но правительство его проигнорировало», - констатировал аналитик.
По словам Землянского, уже в начале декабря население получит новые платежки за воду и отопление. В будущем, считает эксперт, украинцев ждет полное обнищание, люди не смогут получать необходимое количество энергоносителей, не получив субсидий, поэтому будут вынуждены очень экономить.
http://ua24ua.net/u-pravitelstva-bil-drugoy-vihod-tarifi-na-gaz-mogli-ostatsya-pregnimi-ekspert/
Деньги, которые эти города перечислили за газ через фирму-посредник Нафтогаза, по дороге исчезли.
Те же занебесно невпупенные цены, тот же шантаж в отопительный сезон, те же невъёпные бонусы себе любимым и сказки о том шо если мы не будем покупать газ с рентабельностью 3000 % то мы хотим халявы.