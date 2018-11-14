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Все про:Кривой Рог (577) Павлоград (65) Херсон (524) Гройсман (4423) заседание правительства (115) отопительный сезон (196)

 Гройсман грозит применить механизм обращения в ВР об отстранении от работы мэров, не начавших отопительный сезон в своих городах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает безответственными и недопустимыми действия отдельных мэров украинских городов, в которых до сих пор есть проблемы с теплоснабжением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на заседании правительства.

"Заложниками таких действий являются люди. И я 24 часа в сутки вынужден заниматься вопросом поставок тепла, разблокировать его волевым решением и личным вмешательством - по Кривому Рогу, Павлограду, Херсону... Сколько раз я говорю: неужели так трудно подготовить с апреля систему ТКЭ? Уже полномочия дали, закачали 17 млрд кубов газа, одобрили закон о реструктуризации долгов, приняли решение о начале сезона еще в октябре. Но дотянули до последнего ... Зачем такие люди избираются в мэры, если не могут сделать элементарные вещи? ", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы там играете в демократию, а 60 тысяч людей в холоде": Гройсман на Кабмине напомнил нардепам о расширении полномочий премьер-министра

Также он добавил, что готов применить механизм обращения в ВР об отстранении от работы мэров, которые не начали отопительный сезон в своих городах.

"Мне надоела безответственность, которую люди испытывают на себе каждый день", - отметил премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3096837
 
   
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З наступаючим Різдвом вас, дорогі українці!
Ваші вірні слуги

Гройсман грозит применить механизм обращения в ВР об отстранении от работы мэров, не начавших отопительный сезон в своих городах - Цензор.НЕТ 4503
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Этот пузатый упырь,любитель лечить свой геморрой на нас счет,в 2010, будучи скромным заместителем,скромного мэра Винницы В. Гройсмана, не имея никаких дополнительных доходов, кроме ЗП, подарил своей дочери на 18-летие,скромную квартирку 102 м.кв в элитной винницкой новостройке

Гройсман грозит применить механизм обращения в ВР об отстранении от работы мэров, не начавших отопительный сезон в своих городах - Цензор.НЕТ 509
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Совет форумчанПравила форума
 
платите по долгам, дебилы, и все будет.

Хлеб вам тоже за бесплатно дают?
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По долгам частных компаний (приближенным к власть имущим), которые растворились?
Тогда действительно нужно быть дебилом.
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Почему я плачу а вы должны не платить?
99% подключили, значит 99% платят.
А вы мерзните.
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Так вот, дебил и лайкнувшие тебя другие дебилы. Третий день галиматью постишь. Ты сначала бы хоть ознакомился с проблемой, а тогда вякал. Если бы ты постарался вникнуть в проблему, а не просто выходил на Цензор, чтоб посрать, то знал бы, что проблема не связана с долгами населения, а с фирмами-прокладками, государственными и частными. В большинстве случаев эти долги тянутся еще со времен овоща, а теперь погугли и посмотри когда выбрали последнего мера в Смиле. С какого перепугу, да и с каких средств он должен рассчитываться за долги дяди, укравшего деньги и слинявшего? Отлов сбежавших должников и выбивание из них долгов - не дело мера и жителей города, которые, кстати, оплачивают коммуналку. Это дело прокуратуры, судов, судебных исполнителей.
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З наступаючим Різдвом вас, дорогі українці!
Ваші вірні слуги

Гройсман грозит применить механизм обращения в ВР об отстранении от работы мэров, не начавших отопительный сезон в своих городах - Цензор.НЕТ 4503
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- Что это вы всё холоп да холоп, что это за слово такое? Эта роль ругательная, и я прошу её ко мне не применять! Боже мой, ну и домик у нас! То обворовывают, то обзываются… а ещё боремся за почётное звание «дома высокой культуры быта», - это же кошмар, кошмар!(с)
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Во ублюдок. Мэров люди выбирали. Ты бля Нафтогазом займись, отстрани Кобелева, Витренко и прочих упырей.
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Але ж чому нема тепла у цих КОНКРЕТНИХ містах?
Чому в інших є?
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С теплом по всей Украине хреново. Там просто хреновее всего. Вот в Киеве на Печерске , Л. Украинки нет отопления. Народ с утра движение перекрывал по Бульвару. На Борщаге перебои.
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И шо толку что есть, у меня батарея едва теплая, если приложить руку, даже не ощущается, комнатная температура, по сути немного подогрели, чтоб система не замерзла. Чтоб пошла горячая вода, надо по пол часа спускать, а ведь счетчик, пришлось отказаться, поставить бойлер. Пока нынешняя мразь при власти, толку не будет.
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Погугліть, і ви побачите, що така проблема існує у багатьох містах. Кривий Ріг, Сміла, Херсон, а сьогодні писали про якесь місто в Одеській області. Я не розумію, чому Гройсман вішає цю проблему на мерів. Мери її не вирішать, бо не мають повноважень. Мери не можуть сплачувати боргів підпрємств, які заборгували. Мери це можуть зробити хіба що так, як це зробив Кличко: сплатив борги підприємств-боржників з бюджету міста, тобто з кишень платників податків. Але ж це неправильно, це навпаки заохочує злодіїв. Тут претензії мають бути тілько до Нафтогазу, і більше ні до кого. Річ у тім, що Нафтогаз вимагає повернення боргів. Але Нафтогаз повинен вимагати повернення боргів у конкретних організацій, компаній, які заборгували, робити це через суд, прокуратуру, а не беручи у заложники міста разом з мерами. Принаймні так робится у всіх цивілізованих країнах. Звичайно, що мери не хочуть брати на себе зобов'язань щодо боргів якогось дядька. Ви б хотіли? Де місто має взяти гроші, щоб сплатити борги дядь, які вкрали сплачені населенням гроші і втекли? Це ж не вирішує проблеми, а тільки заганяє місто у нові борги.
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спочатку мiста, тi ж мери, повiддавали комунальнi пiдприємства теплоенергосподарства тим самим вуйкам, своiм друзям-злодiям.




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Мэры - выборная должность. И отстранять их никто не может.
Лучше пусть начнут с депутатов - то то вони будет.
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Знові віддати каламойскаму Нафтогаз?
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А разве мэров не выбирали?
Нум, какие избиратели, такой у них и мэр, такое и отопление.
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Так наверное ещё и стит обратиться в НАБУ(ну или ГПУ) по поводу того, почему сезон не начался? Кто дениги свиснул?
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Вот именно, а не брать города в заложники. Пусть не в НАБУ, но в суд, прокуратуру, причем разбираться с команиями-должниками должен Нафтогаз, а не мер! Газ покупает не мер, а предприятие, государственное или там частное. И население, которое платит (а я точно знаю, что платит, иначе газ немедленно отрежут) уж точно не должно ждать когда Нафтогаз разберется с должниками.
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Какая-то подозрительная энергетическая независимость и рехформа получается: платить дороже, а получать - меньше. Только даем повод позлорадствовать кацапам.
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А кто разрешил Нафтогазу отключать отопление зимой?
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А кто разрешил контролёрам высаживать безбилетников аж круглый год?
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Безбилетники и их дети от этого не болеют и не умирают
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Потому что безбилетник виноват. А чем виноваты жители, оплачивающие счета по коммуналке, за действия дяди, укравшего деньги и смывшегося?
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Этот пузатый упырь,любитель лечить свой геморрой на нас счет,в 2010, будучи скромным заместителем,скромного мэра Винницы В. Гройсмана, не имея никаких дополнительных доходов, кроме ЗП, подарил своей дочери на 18-летие,скромную квартирку 102 м.кв в элитной винницкой новостройке

Гройсман грозит применить механизм обращения в ВР об отстранении от работы мэров, не начавших отопительный сезон в своих городах - Цензор.НЕТ 509
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Чому нема тепла в конкретних містах: Кривому Розі, Павлограді, Херсоні?
ЖУРНАЛІЗДИ де ви?
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Деньги, которые эти города перечислили за газ через фирму-посредник Нафтогаза, по дороге исчезли.
А Нафтогаз прикинулся шлангом, мол я ничего не знаю.
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В тюрьму Коболева за саботаж и ограбление украинского народа
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У правительства был другой выход: тарифы на газ могли остаться прежними - эксперт по ТЭК
Тарифы на газ для населения могли остаться неизменными. У Кабинета министров Украины был другой выход - жить по средствам
Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в комментарии ГолосUA.
«У правительства был выход - жить по средствам. Страшилки о том, что без сотрудничества с МВФ нам не дадут денег, будет дефолт и мы все умрем - бред полный. Тем более, что Украина на внешних рынках без проблем заняла два миллиарда долларов. А предлагали пять», - отметил Землянский.
То есть, отметил эксперт, в программе сотрудничества Украины и МВФ вопрос о поднятии тарифов можно было выносить за скобки, не обсуждать вообще. Однако правительство решило оставить его в меморандуме, который и был подписан.
«Резервный вариант был, но правительство его проигнорировало», - констатировал аналитик.
По словам Землянского, уже в начале декабря население получит новые платежки за воду и отопление. В будущем, считает эксперт, украинцев ждет полное обнищание, люди не смогут получать необходимое количество энергоносителей, не получив субсидий, поэтому будут вынуждены очень экономить.
http://ua24ua.net/u-pravitelstva-bil-drugoy-vihod-tarifi-na-gaz-mogli-ostatsya-pregnimi-ekspert/
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МВФ это всего лишь версия прикрытия их бездарности в управлении Украиной . Им надо где то брать бабки к казне дырка от бублика , а расходы на войну растут , не говоря об уровне воровства в других вопросах . Да и контрактники в ВСУ за зарплату меньше чем у охранника в супермаркете , то же не особо горят семьи раз в год видеть. А офшоры сами себе они перекрывать не хотят , опять же возврат по НДС , кто ж себя сам за руку укусит , вот и остается одно , лезть в карман к населению , за счет поднятия цен на все и на энергоносители в том числе.
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Давай, давай, что бі всем жарко стало. Розслабились С...... ки.
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не мешайте шобле воровать!...все в АТО!
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Выбрали себе такого мэра - пусть мёрзнуть... Чё за них переживать...
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Пусть разбираются те, кто их выбирал и подтасовывал голоса.
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Дело не в мерах, Игорек.
Деньги, которые эти города перечислили за газ через фирму-посредник Нафтогаза, по дороге исчезли.
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почему это через фирму-посредника Нафтогаза, а не мэра и горисполкома?
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Ват и нашел Грося козлов отпущения по этой теме, а копнуть глубже низя - бо выйдут на самих себя.. Гройсман погрожує застосувати механізм звернення до ВР про відсторонення від роботи мерів, які не почали опалювальний сезон у своїх містах - Цензор.НЕТ 7582
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Собственно монополист нафтогаз ничем не отличается от газпрома.
Те же занебесно невпупенные цены, тот же шантаж в отопительный сезон, те же невъёпные бонусы себе любимым и сказки о том шо если мы не будем покупать газ с рентабельностью 3000 % то мы хотим халявы.
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Он вообще дебил? Какое отношение имеют меры к вертикально подчиненной природной монополии Нафтогазу и теплогенерациям? Как меры могут в принципе повлиять в этой ситуации? Деньги в мерии собирать на оплату газа? Тут надо радикально менять ситуацию, а не стрелочников искать. А вроде у Гройсмана фамилия неглупого человека...
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кстати в рашке узаконили колекторов, и уних уже есть программа на 2019год по поднятию тарифов ЖКХ
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Любая угроза не подкрепленная реальными действиями превращается в пустые слова , а произносивший их в клоуна которого не кто не боится . По тому надо не трендеть , а делать.
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классика - с больной головы на здоровую! гройсман сделал газ по цуене золотого слитка, а в том что люди отказываются платить , "виноваты" местные власти!
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вот где клоуны)))) с начало пооставляли недобитых рыговско-ЖопоБлоковских Гандонов типа вилкула,мамая, капитана(труханова), гепу в стратегических городах, а теперь убирать, их закрывать нужно с полной конфискацией!!!
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Не нужно єто тепло по такой цене газа.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман грозит применить механизм обращения в ВР об отстранении от работы мэров, не начавших отопительный сезон в своих городах
 
 
 
 
 
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