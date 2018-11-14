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Все про:Нацсовет_ТРВ (385) проверка (583) СТБ (31) Newsone (10)

 Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne за карту Украины без Крыма

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за демонстрации некорректного изображения карты Украины в прямом эфире.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 14 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, мониторингом за 7 ноября Нацсовет зафиксировал, что в передаче "Утро с NewsOne" в прямом эфире была продемонстрирована карта Европы "Крупнейший торговый партнер-покупатель", на которой материковую часть Украины выделено цветом без оккупированной Автономной Республики Крым. Одновременно АР Крым был выделен цветом, идентичным с Российской Федерацией. При этом ведущий без ссылки на источник назвал такую карту графикой по позиции Европы в отношении торговли.

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Регуляторный орган обнаружил в таких действиях телеканала признаки нарушения сразу нескольких статей закона "О телевидении и радиовещании" и "Об информации". В итоге, была назначена внеплановая выездная проверка телеканала NewsOne.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "СТБ" в связи с признаками нарушения вещания в день памяти жертв Батуринской трагедии 1708 года.

Так, проведя мониторинг 2 ноября, Нацсовет зафиксировал отсутствие в тот день в эфирном времени информации о Дне памяти Батуринской трагедии во временном промежутке с 00.00 до 06.21. Это является признаком нарушения Правил ведения вещания на теле - и радиоканалах в дни траура (скорби) и закона "О телевидении и радиовещании". Нацсовет решил назначить внеплановую выездную проверку деятельности общества с ограниченной ответственностью "Телеканал СТБ".

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Источник: https://censor.net.ua/n3096835
 
 
 Топ комментарии
 
Вылезло всё таки гниленькое....Хоть мелкую пакость. а сделать. А потом орать о Свободе Слова. Ещё и Мертвечуковский 112 надо трахнуть конкретно.
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Что там проверять? Это же гнездо коллаборантов. Только вот в чём смысл этих проверок - поставят птичку, потом обведут кружочком ?
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Житие Рабиновича обьединилось с жопоблоком, а наши националисты так смогут?
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У них приказ из Мацквы. 2 месяца ахент Мертвечук их баблом и перспективами соблазнял.
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Вылезло всё таки гниленькое....Хоть мелкую пакость. а сделать. А потом орать о Свободе Слова. Ещё и Мертвечуковский 112 надо трахнуть конкретно.
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Мертвечука-Рабиновича на нары. И всего делов.
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Згоден, але ці організми мабуть потрібні владі.
Тому що хто владі не до вподоби - того вона пресує та навіть ліквідує.
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Что там проверять? Это же гнездо коллаборантов. Только вот в чём смысл этих проверок - поставят птичку, потом обведут кружочком ?
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Им давно пора не "птичку" ставить, а зеленкой лоб мазать
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щось дуже довго з ними панькаються. Спалити нахєр.
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- Не вели казнить, великий государь-надёжа! Демоны тебя схватили, по всем палатам мы за ними гонялись. Хвать - ан демонов-то и нету! (с)
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какая выездная проверка??? эту помойку, финансируемую кремлем нужно закрыть и к типа "ущемлению" свободы слова это не имеет никакого отношения ибо этот канал - сливной пропагандистский бачек рашистов и и прокацапских сепарастов посему к независимым СМИ эта помойка не относится...
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За что закрыть?
Вот проверка для того, чтобы было за что закрыть...
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Безкарність призводить до такої вольності. Прикро!
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Бугагагагаааа))) Я путинею с правящих уродов! Сами же, сволочи, продали Крым хуйлу! Трое участвовали в сделке - турчинов, парубий, пашинский. А теперь вопите, что Крым должен быть на карте Украины? Кого вы обманываете, подонки?
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Там ещё Тягнибок со своим недоМинистом Обороны Тенюхом поучавствовал.
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а може янук продав Крим у 2010? За знижку на газ у 100 $, харківськи угоди, продовження аренди чф рф, збільшення чф рф у Севасі до 25 000 морпіхів та моряків.
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Хам отдал в аренду. А порохобанда продала.
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Сколько обошлось то? Доложи казначей!
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то довга історія і зовсім не така проста як здається. Рашка довго готувалася до захоплення Криму, ще з історії кло дамбу на тузлу будували при Кучмі губернатор краснодарського краю.
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Янукович продав весь запас високозбагаченого урана, чого не згоджувались робити ані Кравчук, ані навіть Кучма, ані Ющенко.
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А скока денег взяли, ты ведь все знаешь?
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какая накуй проверка... Эти ублюдочные ...аналы: ЫнтЭр, 112, нЫюзван давно нужно закрыть, за антигосударственную политику, а журнашлюх типа пЫховщЭка, кАцаПы, домУнского выслать в их любимую кацапию, к единомышленникам. И пусть там пердят, как их тут .....
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Они этого только и ждут, пойдут стонать по миру что их фашизды притесняют...
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Там все по закону. Есть петиція до Влади, у 25000 підписів громадян України, про закриття цього каналу.
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Мне лично пофиг, я его не смотрю, только ситуацию нужно просчитывать на несколько шагов вперед. А то получится как с "блокадой" лугандона, отказались от прямых поставок дешевого угля и получили тот же уголь через россию но в два раза дороже, на радость кацапам, Курченко и Саше Янукодловичу...
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Ватница Степанец - бледная тень Скабеевой, каждый вечер будет завывать по этому поводу.
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ПОД ПРИКРЫТИЕМ "СВОБОДЫ СЛОВА" , КУЧКА ПОДОНКОВ НА ЭТОМ КАНАЛЕ ( "украинский козак" Червоненко , ещё такой же маланский козак Голдабр и другие козачки )) ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ ( ПО РАЗВАЛУ УКРАИНЫ ).
И ТОЛЬКО ТУПОРЫЛЫЙ ИДИОТ ЭТОГО НЕ ВИДИТ !
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та якщо б тільки «маланські», там «хахланських» вистачає...
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Да я сам для себя сделал открытие , что хахланские такие же продажные и жадные , как маланские и кто жаднее , надо ещё подумать ( съесть сала много не могу , а оставить жаль , надкушу ). ( К сожалению это так ).
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Та зробіть їм нарешті канал без телебачення.
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А як же ж петиція до ВР?
Було зібрано 25 000 голосів громадян України за закриття цього каналу...
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Нацрада нічого не робить, а навпаки, грається з мордорськими ЗМІ.
Інтер, 112, NewsOne негайно треба закрити на завжди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne за карту Украины без Крыма
 
 
 
 
 
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