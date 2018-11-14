 Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne за карту Украины без Крыма

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 14 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, мониторингом за 7 ноября Нацсовет зафиксировал, что в передаче "Утро с NewsOne" в прямом эфире была продемонстрирована карта Европы "Крупнейший торговый партнер-покупатель", на которой материковую часть Украины выделено цветом без оккупированной Автономной Республики Крым. Одновременно АР Крым был выделен цветом, идентичным с Российской Федерацией. При этом ведущий без ссылки на источник назвал такую карту графикой по позиции Европы в отношении торговли.

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Регуляторный орган обнаружил в таких действиях телеканала признаки нарушения сразу нескольких статей закона "О телевидении и радиовещании" и "Об информации". В итоге, была назначена внеплановая выездная проверка телеканала NewsOne.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "СТБ" в связи с признаками нарушения вещания в день памяти жертв Батуринской трагедии 1708 года.

Так, проведя мониторинг 2 ноября, Нацсовет зафиксировал отсутствие в тот день в эфирном времени информации о Дне памяти Батуринской трагедии во временном промежутке с 00.00 до 06.21. Это является признаком нарушения Правил ведения вещания на теле - и радиоканалах в дни траура (скорби) и закона "О телевидении и радиовещании". Нацсовет решил назначить внеплановую выездную проверку деятельности общества с ограниченной ответственностью "Телеканал СТБ".

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