 Сумма, предусмотренная в Госбюджете-2019 на оборону, недостаточна, - Полторак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства заявил министр обороны Степан Полторак.
"Расходы на оборону, не на безопасность, а на оборону, недостаточны. Я не хочу называть конкретных цифр, но этого не достаточно", - сказал он.
Отдельно Полторак остановился на проблеме хранения боеприпасов.
"Базы, арсеналы и склады. Я столько грязи не слышал в свой адрес никогда – из-за того, что правительство не принимает никаких решений. Но та проблема накапливалась давно. Более 20 арсеналов стояли на сокращении… Тот ресурс, который мы получаем на обустройство баз арсеналов, смешон. 500 миллионов было в прошлом году. В этом году тоже 500 млн. Мы даже не сможем достроить те хранилища, которые планировали", - добавил он.
"Свой план Путин не отменял и не отказался от него", - добавил министр.
В свою очередь премьер-министр Гройсман напомнил, что закон предполагает трату на обороны 5%, тогда как правительство выделило больше - 5,3%.
"Это вопрос не только финансирования, но и эффективности расходования средств", - добавил он.
Полторак его поддержал, отметив необходимость аудита расходования средств, приведя в пример покупку жилья для военнослужащих и их семей: "Часто это вопрос не финансирования, а воли на местах".
Замечание Полторака добавлено в протокол и будет рассмотрено.
Также Полторака обязали предоставить правительству план проверок расходования средств на оборону и все касающиеся обороны процессы.
- прийти к власти;
- войти в схемы;
- пожить несколько лучших своих лет половой жизни;
- рано или поздно отправиться в бега, скрываться от Интерпола, заявить о политических преследованиях.
Самые умные откладывают деньги на покупку своих криминальных дел у нового генпрокурора.
Вот, в принципе, и всё. А всё остальное - декорации и пыль)"
Sergey Naumovich
а ещё с агрессором не торговать
позакрывать сьберы и альфы и прочие татнафты!!!!
КАКОГО ХРЕНА КАЦАПСКАЯ АГЕНТУРА ДЕОАЕТ В УКРАИНЕ - согнать их в концлагеря до окончания войны!!!