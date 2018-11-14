 Сумма, предусмотренная в Госбюджете-2019 на оборону, недостаточна, - Полторак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства заявил министр обороны Степан Полторак.

"Расходы на оборону, не на безопасность, а на оборону, недостаточны. Я не хочу называть конкретных цифр, но этого не достаточно", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государственный бюджет на 2019 год необходимо принять до 1 декабря, - Гройсман

Отдельно Полторак остановился на проблеме хранения боеприпасов.

"Базы, арсеналы и склады. Я столько грязи не слышал в свой адрес никогда – из-за того, что правительство не принимает никаких решений. Но та проблема накапливалась давно. Более 20 арсеналов стояли на сокращении… Тот ресурс, который мы получаем на обустройство баз арсеналов, смешон. 500 миллионов было в прошлом году. В этом году тоже 500 млн. Мы даже не сможем достроить те хранилища, которые планировали", - добавил он.

"Свой план Путин не отменял и не отказался от него", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Буквально на следующей неделе я планирую уволить своих двух заместителей, - Полторак. ВИДЕО

В свою очередь премьер-министр Гройсман напомнил, что закон предполагает трату на обороны 5%, тогда как правительство выделило больше - 5,3%.

"Это вопрос не только финансирования, но и эффективности расходования средств", - добавил он.

Полторак его поддержал, отметив необходимость аудита расходования средств, приведя в пример покупку жилья для военнослужащих и их семей: "Часто это вопрос не финансирования, а воли на местах".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После взрывов на складах боеприпасов наказали более 20 генералов, теперь никто не хочет занимать эти должности, - Полторак

Замечание Полторака добавлено в протокол и будет рассмотрено.

Также Полторака обязали предоставить правительству план проверок расходования средств на оборону и все касающиеся обороны процессы.