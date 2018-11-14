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Все про:госбюджет (607) финансирование (1287) Полторак (1025)

 Сумма, предусмотренная в Госбюджете-2019 на оборону, недостаточна, - Полторак

В проекте бюджета на 2019 год сумма, предусмотренная на оборону, недостаточна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства заявил министр обороны Степан Полторак.

"Расходы на оборону, не на безопасность, а на оборону, недостаточны. Я не хочу называть конкретных цифр, но этого не достаточно", - сказал он.

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Отдельно Полторак остановился на проблеме хранения боеприпасов.

"Базы, арсеналы и склады. Я столько грязи не слышал в свой адрес никогда – из-за того, что правительство не принимает никаких решений. Но та проблема накапливалась давно. Более 20 арсеналов стояли на сокращении… Тот ресурс, который мы получаем на обустройство баз арсеналов, смешон. 500 миллионов было в прошлом году. В этом году тоже 500 млн. Мы даже не сможем достроить те хранилища, которые планировали", - добавил он.

"Свой план Путин не отменял и не отказался от него", - добавил министр.

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В свою очередь премьер-министр Гройсман напомнил, что закон предполагает трату на обороны 5%, тогда как правительство выделило больше - 5,3%.

"Это вопрос не только финансирования, но и эффективности расходования средств", - добавил он.

Полторак его поддержал, отметив необходимость аудита расходования средств, приведя в пример покупку жилья для военнослужащих и их семей: "Часто это вопрос не финансирования, а воли на местах".

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Замечание Полторака добавлено в протокол и будет рассмотрено.

Также Полторака обязали предоставить правительству план проверок расходования средств на оборону и все касающиеся обороны процессы.

Источник: https://censor.net.ua/n3096832
 
 
 Топ комментарии
 
"На фоне информации о том, что еще один наш, местный "реформатор" (Мирослав Продан) смылся в Молдову чуть ли не в багажнике "евробляхи", прорисовывается образ типичного причастного к власти в Украине функционера. Цикл жизни достаточно простой:
- прийти к власти;
- войти в схемы;
- пожить несколько лучших своих лет половой жизни;
- рано или поздно отправиться в бега, скрываться от Интерпола, заявить о политических преследованиях.
Самые умные откладывают деньги на покупку своих криминальных дел у нового генпрокурора.
Вот, в принципе, и всё. А всё остальное - декорации и пыль)"

Sergey Naumovich
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Всі гроші на МВС навіщо на МО...Бариг потрібно захіщати...А собаки сабакова це будуть робити.
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Еврей нашел кошелек на дороге, поднял, пересчитал деньги и грусно сказал- не хватает.
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Всі гроші на МВС навіщо на МО...Бариг потрібно захіщати...А собаки сабакова це будуть робити.
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вам сколько не дай - все равно разворуете
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Половина все одно розкрадається на тендерах.
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"На фоне информации о том, что еще один наш, местный "реформатор" (Мирослав Продан) смылся в Молдову чуть ли не в багажнике "евробляхи", прорисовывается образ типичного причастного к власти в Украине функционера. Цикл жизни достаточно простой:
- прийти к власти;
- войти в схемы;
- пожить несколько лучших своих лет половой жизни;
- рано или поздно отправиться в бега, скрываться от Интерпола, заявить о политических преследованиях.
Самые умные откладывают деньги на покупку своих криминальных дел у нового генпрокурора.
Вот, в принципе, и всё. А всё остальное - декорации и пыль)"

Sergey Naumovich
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Где генералы и полковники с отрубленными руками???
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так всему мо придется рубить все - одни обрубки останутся - включая петю рошенку Сумма, предусмотренная в Госбюджете-2019 на оборону, недостаточна, - Полторак - Цензор.НЕТ 3404
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а не воровать не пробовали?
а ещё с агрессором не торговать
позакрывать сьберы и альфы и прочие татнафты!!!!

КАКОГО ХРЕНА КАЦАПСКАЯ АГЕНТУРА ДЕОАЕТ В УКРАИНЕ - согнать их в концлагеря до окончания войны!!!
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Еврей нашел кошелек на дороге, поднял, пересчитал деньги и грусно сказал- не хватает.
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новые снаряды делать? так все равно взорвутся
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думаю, нужно оценить, сколько средств вообще нужно, чтобы решить все задачи со всеми складами, базами, самими боеприпасами. потом разработать стратегию и детальный план действий для выполнения всех задач. далее, в первую очередь, начать решать самые важные задачи, после решения которых приступить к решению второстепенных. нужно оценить текущее техническое состояние всех складов и состояние боеприпасов на них, провести инвентаризацию. нужно построить завод, а может и не один, по переработке и утилизации вышедших из гарантии боеприпасов. нужно разработать современную систему логистики на складах и по доставке боеприпасов в подразделения. нужна компьютерная база данных боеприпасов, хранящихся на складах, поступающих и отвозящихся со складов, система маркировки самих боеприпасов по штрих-коду для работы с электронными базами данных.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСумма, предусмотренная в Госбюджете-2019 на оборону, недостаточна, - Полторак
 
 
 
 
 
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