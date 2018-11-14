 Государственный бюджет на 2019 год необходимо принять до 1 декабря, - Гройсман

Государственный бюджет на 2019 год необходимо принять до 1 декабря. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
По словам и. о. министра экономики Оксаны Маркаровой, правительство готово подать на рассмотрение Верховной Рады проект закона о Госбюджете во втором чтении.
Были учтены замечания бюджетного комитета парламента. Изменения коснулись небольшой части программ по доходам.
Также были внесены коррективы по расходам.
Отдельно Маркарова и Гройсман подчеркнули заложенную статью расходов как выплата госдолга. При этом Маркарова отметила, что это не отразится на строительстве объектов инфраструктуры.
Проект бюджета был одобрен правительством и будет передан в Верховную Раду.
двух пунктов:
1. Не убий.
2. Не укради.
ВР работает над поправками.
Думаю так же и бюджет! Примут на 2 страничках. Все остальное - закрытая инфа, меняющаяся каждый месяц!
И каждая свинья хочет свой кусок!
Для новогоднего настроения!
До кінця Рошенії залишилося 137 днів!
Папа: Да-а-а… Был бы у меня такой кот - я, может, и не женился бы никогда… (с)
прикинь как много можно тогда порешать проблем