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 Государственный бюджет на 2019 год необходимо принять до 1 декабря, - Гройсман

Правительство готово подать на рассмотрение Верховной Рады проект закона о Госбюджете на 2019 год во втором чтении.

Государственный бюджет на 2019 год необходимо принять до 1 декабря. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам и. о. министра экономики Оксаны Маркаровой, правительство готово подать на рассмотрение Верховной Рады проект закона о Госбюджете во втором чтении.

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Были учтены замечания бюджетного комитета парламента. Изменения коснулись небольшой части программ по доходам.

Также были внесены коррективы по расходам.

Отдельно Маркарова и Гройсман подчеркнули заложенную статью расходов как выплата госдолга. При этом Маркарова отметила, что это не отразится на строительстве объектов инфраструктуры.

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Проект бюджета был одобрен правительством и будет передан в Верховную Раду.

Источник: https://censor.net.ua/n3096829
 
   
 Топ комментарии
 
5 річниця Революції Гідности на носі. Жоден, задумайтесь - жоден винний у розстрілах Небесної Сотні не сидить! І не розказуйте мені бля про трьох беркутівців, які отримали малі терміни. Жодна тварюка, яка віддавала накази не сидить, бо половина з них при владі зараз!

Государственный бюджет на 2019 год необходимо принять до 1 декабря, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7550
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канешна до 01.12... Сейшелы с Мальдивами уже "бронированы"...
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Продан (нестримний рехформатор, який був призначений на місце рішучого борцуна з корупцією Насірова) втік з України! Те, що йому допомогли (чит. дозволили на вищому рівні) втікти зрозуміло й дітям... цікава ціна питання!
До кінця Рошенії залишилося 137 днів!
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Гнойсман, куда торопишься? Спешишь чтобы не успели рассмотреть на что идут бюджетные деньги? Или спешишь до конца срока все оприходовать
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Времени мало перед отсидкой - треба ковать железо не отходя от кассы.
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На рассмотрение ВР был внесен проект Конституции, состоящий всего из
двух пунктов:
1. Не убий.
2. Не укради.
ВР работает над поправками.

Думаю так же и бюджет! Примут на 2 страничках. Все остальное - закрытая инфа, меняющаяся каждый месяц!
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Так принимайте, у вас же большинство в ВР. Или нужно себя уговорить?
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Это кормушка!
И каждая свинья хочет свой кусок!
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Это чтоб бабло не платить за голосования, ну они там неприкосновенность снимают, дела заводят. Ляшко опять на пожарные машинки получит......
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та никто не сомневался. даже порохоботы вонючие втайне не сомневались, что так и будет
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5 річниця Революції Гідности на носі. Жоден, задумайтесь - жоден винний у розстрілах Небесної Сотні не сидить! І не розказуйте мені бля про трьох беркутівців, які отримали малі терміни. Жодна тварюка, яка віддавала накази не сидить, бо половина з них при владі зараз!

Государственный бюджет на 2019 год необходимо принять до 1 декабря, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7550
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канешна до 01.12... Сейшелы с Мальдивами уже "бронированы"...
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Кому надо? Уже всё для распила и дележа наметили???
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Хочет начать пораньше торги, что бы под елочку точно знать, скоки в Панаму "капнет"!
Для новогоднего настроения!
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Продан (нестримний рехформатор, який був призначений на місце рішучого борцуна з корупцією Насірова) втік з України! Те, що йому допомогли (чит. дозволили на вищому рівні) втікти зрозуміло й дітям... цікава ціна питання!
До кінця Рошенії залишилося 137 днів!
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Это будет одним из основных Тостов на Новый Год! Государственный бюджет на 2019 год необходимо принять до 1 декабря, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6405
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Мама: Это нам без него плохо, а ему там хорошо. У него там такой кот есть, до которого тебе расти и расти. Он за ним - как за каменной стеной.
Папа: Да-а-а… Был бы у меня такой кот - я, может, и не женился бы никогда… (с)
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грося а как же ноу-хау 0 это бесконечность
прикинь как много можно тогда порешать проблем Державний бюджет на 2019 рік необхідно ухвалити до 1 грудня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 109
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосударственный бюджет на 2019 год необходимо принять до 1 декабря, - Гройсман
 
 
 
 
 
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