EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 За рубежом
  2931  23
Все про:Крым (20803) похищение (1272) Чехия (819) Бабиш (3)

 Сын чешского премьера Бабиша заявляет, что его вывезли в оккупированный Крым, чтобы он не дал показания на отца. Премьер отрицает похищение (обновлено)

Сын чешского премьер-министра Андрея Бабиша утверждает, что он был похищен по указанию собственного отца и вывезен в оккупированный Крым, чтобы он не смог дать показания против премьера. Бабиш-старший оказался в центре расследования по делу компании "Гнездо аиста", его обвиняют в незаконном получении субсидии ЕС (около €2 млн).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу, съемочная группа чешского телеканала Seznam обнаружила сына чешского премьера в квартире матери в Женеве, сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Молодой человек кажется неуверенным, даже запуганным, когда открывает дверь своей женевской квартиры, - повествует автор публикации Бернхард Оденаль. - Он объясняет и причину: якобы его насильно увезли на оккупированный Россией полуостров Крым. Однако оттуда он сбежал и смог пробиться в Словакию, а затем в Швейцарию".

Молодого человека зовут Андрей Бабиш-младший, он родом из Чехии, однако указывает, что он гражданин Швейцарии. И это придает делу с похищением международный масштаб, - отмечает журналист. - "Мой отец хотел, чтобы я исчез", - цитируют молодого человека чешские новостные порталы".

35-летний Бабиш-младший, бывший пилот, бесследно исчез два года назад, хотя - а возможно, и потому что - его искала чешская полиция, продолжает Оденаль. Бабиш-младший, вероятно, замешан в деле о незаконном получении чешским курортом "Гнездо аиста" субсидии от ЕС в размере 2,5 млн франков. Как сообщается, комплекс принадлежал концерну Agrofert Бабиша-старшего и не имел никакого права на получение субсидии.

"Бабиш-старший утверждал, что "Гнездо аиста" принадлежит членам его семьи, в том числе сыну Андрею. Последний подтвердил репортерам Seznam в Женеве, что ему пришлось подписать некий документ. Однако он не знал, "что он там подписывал", - передает издание.

"Когда чешская полиция более двух лет назад впервые захотела допросить по делу о "Гнезде аиста" Бабиша-младшего, он считался психически больным и поэтому не способным к даче показаний. Справку о состоянии здоровья написала врач Дита Протопопова, которая ранее работала в Agrofert, концерне Бабиша-старшего. (...) Затем, по словам Бабиша-младшего, муж врача, россиянин, полетел с ним в Москву, а потом в Крым. Врач предложила ему только два варианта: или он останется под замком в психиатрической клинике, или поедет с ее мужем Петром Протопоповым "в отпуск" на восток. Таким якобы было желание отца Бабиша-старшего", - говорится в статье.

"Я боюсь этого человека. Его жена — психиатр. Они пользовались большим доверием, и они им злоупотребляли... Он сказал мне в Украине: "Я и твой отец сделаем все для того, чтобы тебя закрыть", — рассказал Бабиш-младший.

"В Чехии заявления Бабиша-младшего произвели сенсацию. Оппозиция объявила о намерении провести в парламенте голосование о вынесении премьер-министру вотума недоверия, - передает Оденаль. - Прокуратура Праги объявила о расследовании предполагаемого похищения".

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш — миллиардер и глава крупнейшей в Восточной Европе корпорации Agrofert. По версии следствия, фирма "Гнездо аиста", изначально входящая в состав корпорации Бабиша, была целенаправленно выведена из Agrofert. Благодаря этому "Гнездо" получило от Евросоюза субсидии в размере €2 млн, как малая или средняя компания. После получения денежных средств, фирма вернулась в состав корпорации.

Сам Бабиш-старший утверждал, что, когда ЕС выплатил субсидии, компания принадлежала двум старшим детям и брату второй его жены. Именно это заявление и вызвало пристальный интерес к фигуре его сына.

После публикации интервью генеральный прокурор Чехии заявил о проведении проверки "по вновь открывшимся фактам". Вероятно, это придаст новый импульс расследованию, которое началось еще до назначения Бабиша на должность премьера. Когда расследование только началось, Бабишу грозила реальная угроза попасть за решетку — парламент предыдущего созыва лишил его депутатской неприкосновенности.

В свою очередь, премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что его сын страдает психическим расстройством и принимает наркотики, в связи с чем постоянно находится под наблюдением.

"Моего сына никто не похищал, из Чехии он уехал добровольно. Полиция проводила проверку по данному делу и пришла к заключению, что похищения не было", — говорится в заявлении Бабиша, опубликованном на его странице в Facebook.

Однако избрание на пост премьер-министра вновь наделило Бабишу особым статусом члена законодательной власти. Однако в январе этого года 11 из 19 членов парламентского комитета по вопросам иммунитета проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности Андрея Бабиша в связи с расследованием против него. Сам он, выступая перед комитетом, в очередной раз заявил, что считает процесс политизированным и инсценированным с целью устранения его с политической сцены.

Говоря о Бабише как о политике, стоит отметить его евроскептические настроения, а также слова о том, что санкции против России не действуют и их надо отменить.

Такими высказываниями Бабиш заслужил в свой адрес немало обвинений в связях с Москвой. Cам он открещивается от клейма "пророссийского" политика, однако Washington Post отмечает, что среди его союзников есть те, кто хочет улучшить связи с Россией. 

В чешском парламенте уже последовала реакция в связи с опубликованным расследованием. Заместитель председателя христианско-демократической партии Мариан Юречка предложил парламенту объявить вотум недоверия правительству. Зампредседателя партии ТОР-09 Томаш Чернин призвал премьер-министра Бабиша подать в отставку.

Источник: https://censor.net.ua/n3096828
 
   
 Топ комментарии
 
Тю. Столько кипиша из за каких то двух лямов. У нас Петя миллиардами раздает субсидии Косюкам, Насировым и Ахметовым и никто додуматься не мог уголовное дело завести
 показать весь комментарий
 
где шкандаль и воровство бюджета-там обязательно кацапня засветится "Мой отец хотел, чтобы я исчез": сына чешского премьера похитили и вывезли в оккупированный Крым по указанию его отца, - СМИ - Цензор.НЕТ 9376
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тю. Столько кипиша из за каких то двух лямов. У нас Петя миллиардами раздает субсидии Косюкам, Насировым и Ахметовым и никто додуматься не мог уголовное дело завести
 показать весь комментарий
 
 
У вас ху**ло ваванович , а не Петя , малость плохо спал ?!
 показать весь комментарий
 
Тобто чешський прем'єр пов'язаний з рашкою ?
 показать весь комментарий
 
 
где шкандаль и воровство бюджета-там обязательно кацапня засветится
 показать весь комментарий
 
 
бабіш старший.. бабіш младший.. бабіш середній.. Навіщо нам вони?
 показать весь комментарий
 
 
Это пример нам, как поступать с проворовавшимися политиками.
 показать весь комментарий
 
а як з ним "поступили"? Поки що лише йде розслідування, яке не зрозуміло чим закінчиться, і то, почалось воно після того як хлопець здійняв галас про своє викрадання. В нас також йдуть розслідування. Хіба це приклад?
 показать весь комментарий
 
Только уроды моральные, могут связываться с рф! Точка!
 показать весь комментарий
 
 
бывший пилот - психически больной? У нас тоже один под байкальский лед провалился...
 показать весь комментарий
 
 
Відколи це переїзд до Монако називається "под_байкальскІй_лЬОд"? Для чого ця конспірація?
 показать весь комментарий
 
 
Ты уверен , что хам младший в Монако ? У меня , лично, нет такой уверенности !
 показать весь комментарий
 
Як казав один фацет: ...сам відЄл і воТку (бурбон) піл с нім...
То чому Ви маєте впевненість про "под_байкальскій_лЬОд"?
 показать весь комментарий
 
у Севастополі урочисто похований.. а так, все може бути
 показать весь комментарий
 
 
Крым теперь прибежище для психбольных или место где держат похищенных людей?
 показать весь комментарий
 
 
Тягніть його за яйця, браття-чехи.
Бо він вже не людина, а кацап.
Згадайте своїх предків Гуса й Жижка
Спаліть його живцем бо він сатрап.
 показать весь комментарий
 
 
По всему миру торчат рога мокшей !! Это же надо выбрасывать столько бабла , чтобы завоевать приверженность + иметь своих людей при власти той или иной страны !
 показать весь комментарий
 
 
Роися, как рак или грибок - поражает все, до чего может дотянуться. Походу и бороться с ними можно исключительно, как с заразой - изоляцией и выжиганием.
 показать весь комментарий
 
 
прекрасно прозвучали: коррупция, Крым и кацапы. Хорошо было бы, если бы украинцы помогли ему бежать но, нет.
 показать весь комментарий
 
...Но коррупция - в Украине. Не перепутайте
Семья премьер-министра использовала многомиллионный грант Евросоюза, предназначенный малому бизнесу, для обустройства собственного поместья.
Президент, в свою очередь, поддержал премьера и сказал, что не видит причин для его отставки.

Но "коррупция - только в Украине".
Не перепутайте.
...Чтобы сын премьера не сболтнул чего журналистам, семья прятала его во временно оккупированном Крыму.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСын чешского премьера Бабиша заявляет, что его вывезли в оккупированный Крым, чтобы он не дал показания на отца. Премьер отрицает похищение (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх