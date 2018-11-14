 Навального выпустили за границу после уплаты штрафа

Алексей Навальный сумел вылететь за границу на оглашение в Страсбурге решения Европейского суда по правам человека по своему делу. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

Накануне, 13 ноября, Навальному закрыли выезд из страны без объяснения причин. Как выяснилось позже, запрет был наложен службой судебных приставов из-за неоплаченного штрафа по делу "Кировлеса". После оплаты штрафа запрет был снят.

Утром 14 ноября Навальный заявил, что подает в суд на Федеральную службу судебных приставов. Он потребовал признать действия приставов незаконными, а также возместить материальный ущерб за пропавший билет и расходы юриста.

"Пусть платят теперь, раз таким идиотизмом занимаются. Вопрос принципа", – написал Навальный.

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