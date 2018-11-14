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Все про:Россия (71079) Навальный (374)

 Навального выпустили за границу после уплаты штрафа

Российский оппозиционер обещает подать в суд на судебных приставов, не выпускавших его из страны.

Алексей Навальный сумел вылететь за границу на оглашение в Страсбурге решения Европейского суда по правам человека по своему делу. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

Накануне, 13 ноября, Навальному закрыли выезд из страны без объяснения причин. Как выяснилось позже, запрет был наложен службой судебных приставов из-за неоплаченного штрафа по делу "Кировлеса". После оплаты штрафа запрет был снят.

Утром 14 ноября Навальный заявил, что подает в суд на Федеральную службу судебных приставов. Он потребовал признать действия приставов незаконными, а также возместить материальный ущерб за пропавший билет и расходы юриста.

"Пусть платят теперь, раз таким идиотизмом занимаются. Вопрос принципа", – написал Навальный.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Несете в своем ролике какую-то ахинею о Порошенко. Да у вас внуки учатся в Англии! Непонятно на какие деньги", - Навальный ответил Золотову и рассказал о недвижимости его семьи. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3096827
 
 
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совмещеная с полями дураков Навального выпустили за границу после уплаты штрафа - Цензор.НЕТ 1238
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жопоцінер на вірьовочці комнатний мля , хочуть в будку запруть схочуть погулять відпустять
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Дружище, что бы тебя в будку загнать никто даже напрягаться не будет. Сам залезешь.
Тебе до Навального еще спать и спать...
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Каждое чинов-чье гов-о что бы глубже лизнуть барину строит мелкие пакости!
Аж тошнит!
Слава богу мы до этого пока не дошли! Но уверенно движемся в этом направлении!
Сразу скажу порохоботам - фактаж есть, но вам перечислять не буду. Слишком долго и бесполезно!
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Ау нас в Украине разве лучше???
Захотят посадят на цепь, захотят загонят в будку.
Не вижу разницы между нашими таможенниками и российскими.
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