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 Российский восьмиклассник принес в школу топор, ножи и канистру бензина, а затем принял яд в кабинете директора

Ученик восьмого класса в сельской школе в Волгоградской области пришел на занятия с топором, ножами и канистрой бензина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "РИА Новости".

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Восьмиклассник принес холодное оружие в школу в хуторе Красный13 ноября. В областной администрации сообщили, что учитель изъял опасные предметы. Районные чиновники заявили, что, по словам учеников, школьник не хотел никому навредить.

Источник агентства сообщил, что восьмиклассник выложил предметы на парту, после чего учителя отвели его в кабинет директора. Там школьник в присутствии взрослых что-то съел, предположительно, крысиный яд. Его госпитализировали.

В полиции считают, что школьник хотел напугать одноклассников из-за возможного конфликта.

Как сообщает "112", 14-летнего Диму из Красного Хутора, который пришел в школу с топором и выпил яд, обзывали жирным.

"Дима учится в восьмом классе. Учителя говорят, что он замкнутый и друзей у него нет, а одноклассники ещё и обзывают его жирным и смеются. Вот он и пришёл мстить", - отмечает ресурс.

Источник: https://censor.net.ua/n3096826
 
 
 Топ комментарии
 
Уж само фото школы (осенью и весной по болоту) говорит о многом в стране духовности и скреп....
Российский восьмиклассник принес в школу топор, ножи и канистру бензина, а затем принял яд в кабинете директора - Цензор.НЕТ 3176
Но главное для них в жизни: "Чё там у хохлов?"... Российский восьмиклассник принес в школу топор, ножи и канистру бензина, а затем принял яд в кабинете директора - Цензор.НЕТ 8263
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Русский мир - жестокий и бессмысленный!
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Принёс в школу топор, ножи и канистру бензина, а затем принял яд в кабинете директора...
Парень явно запутался...
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Русский мир - жестокий и бессмысленный!
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Уж само фото школы (осенью и весной по болоту) говорит о многом в стране духовности и скреп....
Российский восьмиклассник принес в школу топор, ножи и канистру бензина, а затем принял яд в кабинете директора - Цензор.НЕТ 3176
Но главное для них в жизни: "Чё там у хохлов?"... Российский восьмиклассник принес в школу топор, ножи и канистру бензина, а затем принял яд в кабинете директора - Цензор.НЕТ 8263
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Мышебратьев в СМИ предупреждают, что стекломой вреден для здоровья, так как содержит спирт метиловый, и потому внутрь употреблять стекломой нельзя, преставиться можно (или ослепнуть). При этом мышебратьев вовсе не убеждают не пить стекломой Российский восьмиклассник принес в школу топор, ножи и канистру бензина, а затем принял яд в кабинете директора - Цензор.НЕТ 7393 , а лишь рекомендуют покупать его в "правильных", сертифицированных метах, а не где попало.
Теперь еще и про яд крысиный население запоребрика предупреждать нужно.
Чтобы не принимали внутрь химикалии, купленные (или сворованные) где попало, а заглатывали химикалии лишь со знаком "качества", по ГОСТу, чтобы уж наверняка.
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Принёс в школу топор, ножи и канистру бензина, а затем принял яд в кабинете директора...
Парень явно запутался...
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В керчинського стрілуна з'явились послідовники ?
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Начитался "Преступление и Наказание" Достоевского...
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А заодно Шекспира "Ромео и Джульетта".
Вот и запутался с топором и ядом...
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Это да Вася, но теперь у них свое государство есть, московия.
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После принятия яда ему надо было и песню проорать "Дядя Вова, ты со мной?"
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"Достал он меч, обрез, наган..."
Ю. Хой
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выпил йад и убил себя апстену ? КГ/АМ ! азазазазаза )))))
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В голови московітів СМІ цілодобово вливають потоки ненависті і агресії. І чим же це ще повинно закінчуватись, як не виливанням на оточуючих?
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Школьники московии! Берите пример с других - переться нужно не в школу, а в мерию, полицию, отделение фсб, прокурауту...
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Балбес пацакский.Другой бы в спортзал пошёл.Трансформировал жир в мускулатуру.Стал бы завоёвывать призу на чемпионатах по бодибилдингу.Девушки которые его раньше обзывали жирным,побросали б курить с босяками за гаражами и бегали б за ним...Но нет.Топор,ножи,бензин и яд...такой расклад для пацака кажется оптимальным выходом Російський восьмикласник приніс у школу сокиру, ножі та каністру бензину, а потім випив отруту в кабінеті директора - Цензор.НЕТ 5585
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у бодибилдеров свои проблемы, часто им девушки уж не в радость.
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То понятно.Це я, як приклад.Про стероиди и пагубное их влияние чув.Суть в том,що можно было обойтись без топоров,ножей и яда.И превратить свои недостатки в достоинства Російський восьмикласник приніс у школу сокиру, ножі та каністру бензину, а потім випив отруту в кабінеті директора - Цензор.НЕТ 5246
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это ещё повезло, что у него помповика не оказалось. тогда всё могло закончиться иначе.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссийский восьмиклассник принес в школу топор, ножи и канистру бензина, а затем принял яд в кабинете директора
 
 
 
 
 
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