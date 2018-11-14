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 Конкурс в Верховный Суд и ВАКС: кандидаты сдают практическое задание. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Кандидаты в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд 14 ноября сдают практическое задание в рамках квалификационного экзамена соответствующих конкурсов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Практическое задание заключается в написании судебного решения кассационной инстанции по модельному делу с учетом заранее выбранной специализации. В отличие от прошлого года, теперь задания будут учитывать судебную практику нового Верховного Суда.

Всего после проведения тестирования, которое состоялось 12 ноября, к практическому заданию получили допуск 317 претендентов в ВС, 108 в Антикоррупционный суд и 48 в его Апелляционную палату.

Экзамен по специализации КАС ВС придут сдавать 104 кандидата, по специализации КХС ВС — 64 претендента, КУС ВС — 54 кандидата и по специализации КГС ВС — 95 претендентов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВККС провела заседание относительно результатов тестирования кандидатов в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд. ВИДЕО

Максимально возможный результат за практическое задание — 120 баллов. Выполнять задание, то есть писать решение кассационной инстанции по модельному делу кандидатам в судьи ВС и ВАС придется от руки. Для проверки практических заданий из членов ВККС будут сформированы коллегии. Проверка заданий займет предположительно несколько недель.

Успешным будет признан результат, составляющий минимум 60% от максимально возможного. После этого результаты, полученные за выполнение тестирования и практического задания, будут суммироваться. Кандидаты, набравшие максимально возможные баллы, будут допущены к следующему этапу — специальной проверке, а потом и к собеседованию.

Выполнение практического задания сегодня продлится с 10:30 до 16:00.

Экзамен для обоих судов проходит в одно время и в одном месте — в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза" по адресу ул. Салютная, 2 Б.

Регистрация на экзамен проводится с 9:15 до 10:00.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины 12 ноября 2018 г. начала квалификационное оценивание 566 кандидатов, участвующих во втором конкурсе на должности судей Верховного Суда, и 270 кандидатов, претендующих на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3096824
 
 
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правильный занос и крепкое будкостроние? Конкурс в Верховный Суд и ВАКС: кандидаты сдают практическое задание - Цензор.НЕТ 2214
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Главное в этом не видео пишущего решение (времена рукописных решений как по количеству знаков, так и по количеству ссылок и использованных шаблонных фраз давно в прошлом) кандидата показать, а отсканированный и выложенный в свободный доступ опус кандидата.

Кто в теме, знает, что "кому надо" возможность переписать свою работу и исправить ошибки дадут, а "кому не надо" просто добавят запятых.

Помните "казнить нельзя помиловать"?
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Да мне пох.. этот пиар, пока в комиссию не вернулась громадська рада доброчесности !
Без них все это незаконно! И гадко!
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Майже всі «нові» апеляційні суди очолили голови старих судів: інфографіка

Двадцять шість з тридцяти одного «нового» апеляційного суду, які розпочали роботу на початку жовтня замість ліквідованих апеляційних судів, очолили ті ж самі голови старих судів. Про це повідомили експерти Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда і Роман Смалюк, коментуючи черговий етап судової реформи.

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Слава радикальной судовой рихворме!
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Понты. Посмотрите на состав карманных макак Банковой, которые типа экзаменаторы и отбирают кандидатуры. После 31 марта 2019 всё равно придётся всё менять.
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конкурс в Кривом Роге?...всем холодно и пишут в перчатках?
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