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 Происшествия, Авто
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Все про:авто (3590) поджог (587) СБУ (12983) Ужгород (294)

 В Ужгороде сгорели два автомобиля. По данным СМИ, это машины бывшего главы областного СБУ

Михаил Феделеш руководил ведомством во время Майдана, когда прослушивались телефоны первых лиц области.

В Ужгороде ночью сожгли два элитных автомобиля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Возгорание двух автомобилей Audi Q5, 2013 года выпуска, и Volkswagen Touareg, 2013 г. в., произошли по адресу: город Ужгород, улица Рылеева.

"Огнем уничтожен автомобиль Audi Q5. Также поврежден моторный отсек, салон другого автомобиля и 10 кв. ламберии (вагонки, – ред.) жилого дома", – сообщили в ГСЧС Закарпатской области.

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Местные СМИ сообщают, что автомобили принадлежали бывшему руководителю областного Управления СБУ, который занимал эту должность в период 2013-2014 годов.

"Михаил Феделеш был назначен руководителем облуправления СБУ в марте 2013 года. Именно во времена управления структурой М. Феделеша произошла Революция Достоинства, и именно он возглавлял Управление СБУ во время Майдана, когда прослушивались телефоны первых лиц области, дипломатов, журналистов и активистов", – пишет местное издание "Закарпатье онлайн".

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Источник: https://censor.net.ua/n3096823
 
 
 Топ комментарии
 
А если бы после Майдана пришла Украинская Народная власть,то этот СБУшник сидел бы в тюрьме,а не на элитных авто ездил бы
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Да не было никакой революции. Революция подразумевает смену власти и режима. А здесь просто расстреляли пару сотен бунтарей в Киеве даже никого не посадили, А власть осталась прежняя. Ну только майки вывернули с новыми названиями.
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Ну вот, судовая реформа сдвинулась с мертвой точки. В Ужгороді згоріли два автомобілі. За даними ЗМІ, це машини колишнього глави обласного СБУ - Цензор.НЕТ 4182
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А если бы после Майдана пришла Украинская Народная власть,то этот СБУшник сидел бы в тюрьме,а не на элитных авто ездил бы
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кацапа,ты опять все перепутал.это не октябрьская революция шобы не было богатых,а майдан за европейский выбор был.у тебя очень смутное представление о процессах в Украине
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Да не было никакой революции. Революция подразумевает смену власти и режима. А здесь просто расстреляли пару сотен бунтарей в Киеве даже никого не посадили, А власть осталась прежняя. Ну только майки вывернули с новыми названиями.
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я про то и говорю...что никаких вяликих октябрьских в киеве не было.ни 1917,ни 2013.было протестное движение против политики тогдашнего президента-узурпатора власти.и никто его не снимал-он сам сбежал.
так шо положите свои мечты о революциях на самую верхнюю полку.или езжайте их устраивать нарасею,раз уж нефтерпёжь
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УЗУРПА́ТОР, а, ч. Особа, яка незаконно захопила владу в країні або привласнила чужі права на що-небудь.

Что то не помню чтобы Януковощ подходил под ето определение. А вот Петро Бляхэр как раз подходит В Ужгороді згоріли два автомобілі. За даними ЗМІ, це машини колишнього глави обласного СБУ - Цензор.НЕТ 154
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А что разве у СБУ такие зарплаты которые позволяют купить машины по 80000Евро?
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Хто володіє інформацією той володіє світом
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Согласен. Если ты знаешь секреты про каждого члена власти то ты или труп или очень богатый человек
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Не збідніє..
До речі, щось затихло про київського сбушника, забула прізвище..
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это про какого, тот, что мастурбировал под "прикрытием" на детской площадке? В Ужгороді згоріли два автомобілі. За даними ЗМІ, це машини колишнього глави обласного СБУ - Цензор.НЕТ 5168
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Ні, про того що має дорогі автівки і нерухомість.
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Наверное, дешевое ГБО поставил и заправлялся у нелегалов...
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Ну вот, судовая реформа сдвинулась с мертвой точки.
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награда нашла героя? лучше поздно, чем никогда!)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Ужгороде сгорели два автомобиля. По данным СМИ, это машины бывшего главы областного СБУ
 
 
 
 
 
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