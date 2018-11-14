 Топливный рынок Украины находится под угрозой дестабилизации из-за возможного прекращения РФ поставок нефтепродуктов, - "Укртатнафта"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
"На данный момент топливный рынок Украины находится под угрозой дестабилизации из-за возможного прекращения РФ поставок нефтепродуктов в нашу страну. При этом Россия опосредованно, через поставки из Беларуси, контролирует до 80% украинского рынка дизтоплива, до 75% рынка сжиженного газа и до 50% - бензина. Итак, возможное прекращение поставок грозит коллапсом не только топливному рынку, но и украинской экономике и национальной безопасности. "Укртатнафта" считает необходимым немедленно разработать и внедрить комплекс мер по ограничению импорта нефтепродуктов из России, увеличить их импорт из других стран и нарастить собственное производство. Об этом говорится в письмах от имени ПАО "Укртатнафта", которые были направлены премьер-министру Украины В.Б. Гройсману и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А.В. Турчинову 12 ноября с.г.", - говорится в сообщении.
что за фигня?
и почему татнафты до сих пор не закрыты и не реквизированы как имущество окупанта?
Почему до сих пор Украина торгует с этой бл...ской "страной"?!
вместо настоящего националиста!!!
выберете чиновником начну писать и читать огого как
Долг Украины 2012 г - 12 мрд. долларов.
2018 г. - 38 млрд. долларов.
В долг уже никто давать не хочет. Осталось распродать землю и медленно ползти на кладбище.
Где можно купить не дороже?
Не понравилось?
Как ваша оппозиция могла что-то зарубить, если Лукашенко бессменно у власти двадцать с гаком лет?
20 апреля 2018-го Межведомственная комиссия по международной торговле Украины отказала нефтеперерабатывающему заводу "Укртатнафта" в проведении специального расследования. Целью инициатора было не столько расследование, сколько введение пошлин и квот на импорт нефтепродуктов. Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) таким образом взывал к государству о помощи… в борьбе с конкурентами.
Цинизм в том, что государство Украина вынуждено будет заплатить минимум 150 млн долл. российской "Татнефти" за захват Кременчугского НПЗ группой "Приват" в 2007 г.
По сути, рейдерский захват Кременчугского НПЗ (ОАО "Укртатнафта") группой "Приват" резко ускорил крушение нефтеперерабатывающей и нефтетранспортной отраслей Украины, что нанесло серьезный удар по экономике и энергетической безопасности государства. Теперь сценаристы и исполнители главных ролей этой драмы просят державу… помочь им.
Кто, кому, за что и сколько должен?
Летом 2018-го исполнится четыре года, как Международный коммерческий арбитраж в Париже обязал Украину выплатить российской "Татнефти" 112 млн долл. за захват крупнейшего в Украине Кременчугского НПЗ группой "Приват" Игоря Коломойского и аффилированных с ней компаний. Судебный процесс длился шесть с половиной лет, еще два года шло рассмотрение апелляции украинской стороны. Сейчас наступила фаза принуждения к исполнению этого решения, и "Татнефть" дала понять, что будет пытаться арестовывать активы Украины для взыскания долга. На сегодняшний день размер присужденной "Татнефти" компенсации с учетом процентов достигает 150 млн долл.
На территории РФ активы Украины ограничиваются двумя санаториями в Ставропольском крае, базой отдыха в Ростовской области и культурным центром в Москве, где в последнее время работает… ресторан быстрого питания (не имеющий отношения к Центру культуры даже приблизительно). По всей видимости, эти объекты станут первыми активами, которых Украина лишится по иску "Татнефти".
Но вышеупомянутыми активами Украины на территории РФ дело не ограничивается. Иски о признании и выполнении решения арбитража истцом поданы и в другие юрисдикции - в национальные суды других государств. (Так же поступают Украина и ее госкомпании, компании ее юрисдикции, пытаясь взыскать с РФ и ее компаний долги согласно решениям международных арбитражей).
В Великобритании решение по исполнению арбитражного решения в пользу "Татнефти" было принято еще в мае 2017 г. Украина обжаловала это решение, сейчас рассматривается апелляция. В США, где "Татнефть" также ищет украинское имущество, местный суд своего решения пока не огласил.
Кроме ОАО "Татнефть", которое уже достигло судебного финиша, в начале 2016 г. Украина получила еще один иск по этому же эпизоду - от Министерства земельных ресурсов и имущественных отношений республики Татарстан, которое изначально владело 28% "Укртатнафты". Слушания по этому иску пройдут в период майских праздников. Если новый состав арбитров последует логике своих коллег, принявших решение в пользу российской "Татнефти", и придет к аналогичным выводам, это может обернуться для Украины обязательством выплаты еще 141 млн долл. (плюс проценты).
Отметим, что Украине придется платить за нефтеперерабатывающий завод, который полностью вышел из орбиты ее влияния, несмотря на принадлежность 43% акций государству.
Более того, с 2014-го государство доподлинно не знает, сколько на Кременчугском НПЗ (ОАО "Укртатнафта") перерабатывается сырья и производится нефтепродуктов, - эта информация засекречена нынешними управленцами завода.
Вони там воюють між собою, як би на ринку більше нафти зпихнути, а ми переживаємо. Нафта не газ!
22 ГОДА НЕЗАВИСИМОСТИ + ПЯТЫЙ ГОД ВОЙНЫ НИЧЕМУ НЕУЧАТ ТОЛЬКО СОВСЕМ НЕОБУЧАЕМЫХ.
Украинская песня Плакала гурту "КаZка" заняла первуую строчку на РАБссиянском МузТВ Крысы Педофила глубоко Осуждам-с сей факт,впрочем неудивительно...
И ДА ТУРЦИЯ ЕЩЁ НИРАЗУ МОРСКОЕ ПРАВО НЕНАРУШАЛА.
"Группа "Приват" контролирует "Укртатнафту" с 2007 года и за это время не построила ни одной новой установки, ограничиваясь перепрофилированием и ремонтами существующего оборудования. Рост импорта нефтепродуктов стал следствием, а не причиной упадка отрасли", - заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
Он напомнил, что группа "Приват" уже закрыла два принадлежащих ей НПЗ в Дрогобыче и Надворной из-за их технологической отсталости, после чего захватила более современный НПЗ "Укртатнафта".
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Напомним, что в конце марта "Укртатнафта" обратилась в МЭРТ с требованием квотировать импорт бензина и ДТ начиная с мая 2018 г.