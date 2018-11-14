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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10725) Россия (71079) СНБО (3121) Укртатнафта (51) топливо (413)

 Топливный рынок Украины находится под угрозой дестабилизации из-за возможного прекращения РФ поставок нефтепродуктов, - "Укртатнафта"

"Укртатнафта" обратилась в КМУ и СНБО относительно ситуации на топливном рынке Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"На данный момент топливный рынок Украины находится под угрозой дестабилизации из-за возможного прекращения РФ поставок нефтепродуктов в нашу страну. При этом Россия опосредованно, через поставки из Беларуси, контролирует до 80% украинского рынка дизтоплива, до 75% рынка сжиженного газа и до 50% - бензина. Итак, возможное прекращение поставок грозит коллапсом не только топливному рынку, но и украинской экономике и национальной безопасности. "Укртатнафта" считает необходимым немедленно разработать и внедрить комплекс мер по ограничению импорта нефтепродуктов из России, увеличить их импорт из других стран и нарастить собственное производство. Об этом говорится в письмах от имени ПАО "Укртатнафта", которые были направлены премьер-министру Украины В.Б. Гройсману и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А.В. Турчинову 12 ноября с.г.", - говорится в сообщении.

Топливный рынок Украины находится под угрозой дестабилизации из-за возможного прекращения РФ поставок нефтепродуктов, - Укртатнафта 01
Топливный рынок Украины находится под угрозой дестабилизации из-за возможного прекращения РФ поставок нефтепродуктов, - Укртатнафта 02
Топливный рынок Украины находится под угрозой дестабилизации из-за возможного прекращения РФ поставок нефтепродуктов, - Укртатнафта 03
Топливный рынок Украины находится под угрозой дестабилизации из-за возможного прекращения РФ поставок нефтепродуктов, - Укртатнафта 04
Топливный рынок Украины находится под угрозой дестабилизации из-за возможного прекращения РФ поставок нефтепродуктов, - Укртатнафта 05
Топливный рынок Украины находится под угрозой дестабилизации из-за возможного прекращения РФ поставок нефтепродуктов, - Укртатнафта 06

Источник: https://censor.net.ua/n3096822
 
   
 Топ комментарии
 
Вопрос. Почему на 5-м году войны Украина зависит от поставок ГСМ из кацапии и ее прихлебателей?!
Почему до сих пор Украина торгует с этой бл...ской "страной"?!
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а у нас нефть и прочая только оттуда
что за фигня?
и почему татнафты до сих пор не закрыты и не реквизированы как имущество окупанта? Топливный рынок Украины находится под угрозой дестабилизации из-за возможного прекращения РФ поставок нефтепродуктов, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 157
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Врать то зачем? Основные долги Юля с Яныком сделали, это факт.
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а у нас нефть и прочая только оттуда
что за фигня?
и почему татнафты до сих пор не закрыты и не реквизированы как имущество окупанта? Топливный рынок Украины находится под угрозой дестабилизации из-за возможного прекращения РФ поставок нефтепродуктов, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 157
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Це ж треба.......Яка несподіваность.........
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Правильно. Надо закупать нефтепродукты в той же Словакии. И не важно, что это будет российская нефть по двойной цене за транзит. Зато Украина уйдет от зависимости, как ушли с газом и углём.
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во время войны неув. гена любые действия против окупанта хороши!!!
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Если враг снабжает твои танки соляркой - уверен, что покупать эту же солярку за 2 цены у друга нормально? Количество денег в кармане врага неизменно, количество денег в твоём - в два раза меньше.
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Можно покупать в Румынии, или в дырки под Плоешти тоже кацапы заливают?
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Тут разговор о том, что нужен запасной вариант если кацапоиды прекратят поставки, а его сейчас нет, а не о том где дешевле покупать, андестенд?
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Вопрос. Почему на 5-м году войны Украина зависит от поставок ГСМ из кацапии и ее прихлебателей?!
Почему до сих пор Украина торгует с этой бл...ской "страной"?!
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потому что мы выьрали липецкую многоходовку!!!
вместо настоящего националиста!!! Топливный рынок Украины находится под угрозой дестабилизации из-за возможного прекращения РФ поставок нефтепродуктов, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 7595
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для початку вивчіть українську, дайте згоду, що без ниття будете платити за вдвічі дорожчий бензин, і вуаля
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а мову я знаю - не волновайся
выберете чиновником начну писать и читать огого как
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согласен .на 5-м году войны ,на что надеялись? бл. Румыния рядом .давно пора менять поставщика топлива..
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Если не будет торговли с Россией - население Украины разбежится окончательно.
Долг Украины 2012 г - 12 мрд. долларов.
2018 г. - 38 млрд. долларов.

В долг уже никто давать не хочет. Осталось распродать землю и медленно ползти на кладбище.
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Врать то зачем? Основные долги Юля с Яныком сделали, это факт.
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геннадий иванов de2e62c6 ты дурак? торговля с агрессором ? пока мы будем разбегатся ,вы в ПаРаше сопьетесь и вымрете в едином скрепном порыве. Паливний ринок України перебуває під загрозою дестабілізації через можливе припинення РФ поставок нафтопродуктів, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 1768
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Если где-то можно закупать ГСМ не дороже, то нужно закупать там.
Где можно купить не дороже?
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Точно не у нас. Тоже цены каждый месяц на копеечку растут.
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Пробовали. Можем можем поделиться опытом. В Венесуэле нефть дешева, в Азербайджане, в Саудовской Аравии прекрасная нефть.
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Понравилось, поэтому и советую. Бизнес-план таков. Закупаете десяток танкеров(больших), строите несколько НПЗ(современных) и завозите нефть, где трубой, где цистернами. На выходе имеете все продукты(вплоть до косметики).
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Какая пропорция российской нефти и не российской в Беларуси?
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Ну, мы добываем около двух миллионов своей, остальное из РФ.
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Я имела в виду какую часть составляет дешевая Венесуэльская?, Азербайджанская? или Саудовская? нефть от всей нефти, перерабатываемой в Беларуси?
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Сейчас никакой. Этот бизнес-план зарубила наша оппозиция, мол дорого,нецелесообразно, надо чем то жертвовать, вот и вернулись к старым (проверенным) схемам. Но у вас, думаю, должно получиться.
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Чем дальше, тем чудесатее...
Как ваша оппозиция могла что-то зарубить, если Лукашенко бессменно у власти двадцать с гаком лет?
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Мокші неперевершені майстри підісрать в потрібний момент. Робіть висновки.
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Вначале 90-х бензина нима,но все ездили на тачках без проблем,я тогда помню ездил под Киев заправлялся в частном гараже одного хитромудрого бицнезсмена Топливный рынок Украины находится под угрозой дестабилизации из-за возможного прекращения РФ поставок нефтепродуктов, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 4653
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Наши "стратеги" на четвертый год войны, только когда пистюлину получат то начинают чесаться. Причем такие долбни на всех уровнях власти есть, и те что выборные тоже, как в Смеле и Шепетовке, дождались морозов а теперь воют, ...рятуйте!!!...
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Ихтутнет,Ихтамнет,карочи РАБссия Мавзолейная,непредсказуемая Помойка Плешивого Окурка...,...,правильно Дима Камикадзе сказал,Помойка она и в Зимбабве ПОМОЙКА... Паливний ринок України перебуває під загрозою дестабілізації через можливе припинення РФ поставок нафтопродуктів, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 4703
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От Сталiн був падлюкою, та нафу у Гiтлера не купував.
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Выступая на открытии Германской Восточной ярмарки в Кенигсберге в середине августа 1940 года, тот же Шнурре, на этот раз в качестве особоуполномоченного германского МИДа отметил, что миллиардный оборот намного превзойден. С СССР, по его словам, заключены невиданные по масштабам сделки на поставку в германию 600 тыс. кип хлопка, 1 млн т зерна и 1 млн т нефти, и он ожидает значительного увеличения в будущем Паливний ринок України перебуває під загрозою дестабілізації через можливе припинення РФ поставок нафтопродуктів, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 5029
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Гитлер напал на ССР из за Румынской нефти в Плоешти,это знает даже мой 10 летний правнук,нарыл на немецких сайтах Паливний ринок України перебуває під загрозою дестабілізації через можливе припинення РФ поставок нафтопродуктів, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 6506 Паливний ринок України перебуває під загрозою дестабілізації через можливе припинення РФ поставок нафтопродуктів, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 6506
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А Украинская и кавказская с азербайджанской нефтью чем хуже? Про Уральскую тогда не знали...
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Спроси у Гитлера,зачем он предал длхлый СССР... Паливний ринок України перебуває під загрозою дестабілізації через можливе припинення РФ поставок нафтопродуктів, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 19 Паливний ринок України перебуває під загрозою дестабілізації через можливе припинення РФ поставок нафтопродуктів, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 19
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"
20 апреля 2018-го Межведомственная комиссия по международной торговле Украины отказала нефтеперерабатывающему заводу "Укртатнафта" в проведении специального расследования. Целью инициатора было не столько расследование, сколько введение пошлин и квот на импорт нефтепродуктов. Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) таким образом взывал к государству о помощи… в борьбе с конкурентами.
Цинизм в том, что государство Украина вынуждено будет заплатить минимум 150 млн долл. российской "Татнефти" за захват Кременчугского НПЗ группой "Приват" в 2007 г.
По сути, рейдерский захват Кременчугского НПЗ (ОАО "Укртатнафта") группой "Приват" резко ускорил крушение нефтеперерабатывающей и нефтетранспортной отраслей Украины, что нанесло серьезный удар по экономике и энергетической безопасности государства. Теперь сценаристы и исполнители главных ролей этой драмы просят державу… помочь им.
Кто, кому, за что и сколько должен?
Летом 2018-го исполнится четыре года, как Международный коммерческий арбитраж в Париже обязал Украину выплатить российской "Татнефти" 112 млн долл. за захват крупнейшего в Украине Кременчугского НПЗ группой "Приват" Игоря Коломойского и аффилированных с ней компаний. Судебный процесс длился шесть с половиной лет, еще два года шло рассмотрение апелляции украинской стороны. Сейчас наступила фаза принуждения к исполнению этого решения, и "Татнефть" дала понять, что будет пытаться арестовывать активы Украины для взыскания долга. На сегодняшний день размер присужденной "Татнефти" компенсации с учетом процентов достигает 150 млн долл.
На территории РФ активы Украины ограничиваются двумя санаториями в Ставропольском крае, базой отдыха в Ростовской области и культурным центром в Москве, где в последнее время работает… ресторан быстрого питания (не имеющий отношения к Центру культуры даже приблизительно). По всей видимости, эти объекты станут первыми активами, которых Украина лишится по иску "Татнефти".
Но вышеупомянутыми активами Украины на территории РФ дело не ограничивается. Иски о признании и выполнении решения арбитража истцом поданы и в другие юрисдикции - в национальные суды других государств. (Так же поступают Украина и ее госкомпании, компании ее юрисдикции, пытаясь взыскать с РФ и ее компаний долги согласно решениям международных арбитражей).
В Великобритании решение по исполнению арбитражного решения в пользу "Татнефти" было принято еще в мае 2017 г. Украина обжаловала это решение, сейчас рассматривается апелляция. В США, где "Татнефть" также ищет украинское имущество, местный суд своего решения пока не огласил.
Кроме ОАО "Татнефть", которое уже достигло судебного финиша, в начале 2016 г. Украина получила еще один иск по этому же эпизоду - от Министерства земельных ресурсов и имущественных отношений республики Татарстан, которое изначально владело 28% "Укртатнафты". Слушания по этому иску пройдут в период майских праздников. Если новый состав арбитров последует логике своих коллег, принявших решение в пользу российской "Татнефти", и придет к аналогичным выводам, это может обернуться для Украины обязательством выплаты еще 141 млн долл. (плюс проценты).
Отметим, что Украине придется платить за нефтеперерабатывающий завод, который полностью вышел из орбиты ее влияния, несмотря на принадлежность 43% акций государству.
Более того, с 2014-го государство доподлинно не знает, сколько на Кременчугском НПЗ (ОАО "Укртатнафта") перерабатывается сырья и производится нефтепродуктов, - эта информация засекречена нынешними управленцами завода.
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а с коломойского содрать вера не позволяет или чё?
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Україна мусить розробити програму повного блокування всього з кацапії. Всього - від новин і попів до енергоносіїв і виробів. І блокувати все, що до кацапні пливе, їде і везе. Відомо - то завдання не одного дня. Але то життєво необхідне. На величезний жаль влада України робить то тільки у відповідь, відстаючи і захищаючись, втрачаючи кожного разу. З тією ж нафтою - Румунія, Близький Схід... Чи така велика проблема знайти за 4 роки війни альтернативу? Чи така велика проблема у тих же Саудитів під договір поставок взяти позику на інфраструктуру і зробити її? Якась дефективна політика у нас в цій галузі... Та хіба тільки в цій?
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БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С АГРЕССОРОМ ОТТЯПАВШИМ КРЫМ И ПОЛ ДОНБАССА ВВЕДЁТ рассия, что б не шастали на заработки. Но увы не УКРАИНА.
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Кролю ворюге напишите письмо, он же кричал, что весь с нами и что.
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Я хренею Клава , бля..дь 5-й год войны идет , а мы до сих пор стратегические виды энергоносителей закупаем у своего врага . Да только за одно это этого виницкого мудака-хозяйственника Гросю суку повесить на майдане за яйца надо. Бо единственное , что оно умеет это цены на все поднимать , а подумать как заменить поставки топлива другими странами на это надо семи пядей во лбу быть.
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просто есть повод позлословить, это от пролетарского сознания....
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Нас рать, пересядем все на тесла, главное что уровень благосостояния украинцев это позволяет!
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А зараз брент коливається у межах 66-67 доларів. 1 місяць назад була в межах 82-85 доларів. Тобто зараз ціни на бензин і соляру ще завищені і кацапам навпаки вигідно по максимуму продавати. Нафта не газ, тому конкуренти кацапів при першій же нагоді "заллють" нас нафтою.
Вони там воюють між собою, як би на ринку більше нафти зпихнути, а ми переживаємо. Нафта не газ!
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" "заллють" нас нафтою"...на нашей нефтепереработке совсем другая технология отбора бензина и солярки и рассчитана лишь на парашинскую нефть...
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НИЧЕГО НЕТ НЕВОЗМОЖНОГО, ТОЛЬКО ЕСЛИ НИЧЕГО НЕДЕЛАТЬ.
22 ГОДА НЕЗАВИСИМОСТИ + ПЯТЫЙ ГОД ВОЙНЫ НИЧЕМУ НЕУЧАТ ТОЛЬКО СОВСЕМ НЕОБУЧАЕМЫХ.
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Приятное сообщение из Мокшандии.
Украинская песня Плакала гурту "КаZка" заняла первуую строчку на РАБссиянском МузТВ Паливний ринок України перебуває під загрозою дестабілізації через можливе припинення РФ поставок нафтопродуктів, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 7221Крысы Педофила глубоко Осуждам-с сей факт,впрочем неудивительно...
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По уровню задолженности по услкгам ЖКХ РАБссия вышла на первое место в Мире.512 миллиардов РЖУблей должны РАБссиянйу Плешивому Окурку,но Дима Ведмедев защитил НАРОТ рРАБссиянский,денех нет,но вы держитесь...,Маладца Димон не ПЛАТОН Паливний ринок України перебуває під загрозою дестабілізації через можливе припинення РФ поставок нафтопродуктів, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 8702 Паливний ринок України перебуває під загрозою дестабілізації через можливе припинення РФ поставок нафтопродуктів, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 8702
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Якись цирк, ворог перестане постачати нафту и усЁ кiрдик.
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а подумать об этом за 4 года вэрховна рада не смогла, нашо оно нам? кацапы поставляют бензин, налогами быдло обложили на каждом литре варим 10 грн и не напрягаемся и вот пошел слух шо лавочку прикроют и началась паника, быдло голодное и пешком походит, а где же мы ещё заработаем 30 процентов на ровном месте, вот задача не посильная.
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танкерами через морские порты нефть нужно импортировать, а также свою добывать.
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а для этого надо сильно эрдогашу в копчик целовать...
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Глупости неговорите. ДЛЯ ЭТОГО ВСЕГО ЛИШЬ НУЖНО ВЫУЧИТЬ МОРСКОЕ ПРАВО И НАСТАИВАТЬ НА ЕГО ВЫПОЛНЕНИИ ДРУГИМИ.
И ДА ТУРЦИЯ ЕЩЁ НИРАЗУ МОРСКОЕ ПРАВО НЕНАРУШАЛА.
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Гоффноедов Педофила Мавзолейнага не спасёт и цена за бочку нефти в 500 баков.Поезд ушел в Госдеп и Пентагон... Паливний ринок України перебуває під загрозою дестабілізації через можливе припинення РФ поставок нафтопродуктів, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 9327 Паливний ринок України перебуває під загрозою дестабілізації через можливе припинення РФ поставок нафтопродуктів, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 9327
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ну что, порохоботы, вы своих хозяев за придурков держите или все-таки признаете, что им выгодна торговля с россией?
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Ой, какие весёлые проценты энергетической независимости...)
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Не Жри Мавзолейный Сыр из Мышеловки,отравишься что ящик чЛЕНИНА в Мавзолее... Паливний ринок України перебуває під загрозою дестабілізації через можливе припинення РФ поставок нафтопродуктів, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 8359 Паливний ринок України перебуває під загрозою дестабілізації через можливе припинення РФ поставок нафтопродуктів, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 8359
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Я всегда прислушиваюсь к советам бывалых, особенно если результат у них на лице. Спасибо!)
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Спешу заверить рюсских Гоффноедов РАБссии,Рейтинг Петра Алексеевича в Мире 0,0000014 % Паливний ринок України перебуває під загрозою дестабілізації через можливе припинення РФ поставок нафтопродуктів, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 482Правда Джавелины и крутые лазерные прицелы из Пентагона уже в Украине.КрысЮЛЯ пывезла Гуманитарно вместе с Мураевым и Колесниченко...,борцом за Рюсскае Наречие.... Паливний ринок України перебуває під загрозою дестабілізації через можливе припинення РФ поставок нафтопродуктів, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 482 Паливний ринок України перебуває під загрозою дестабілізації через можливе припинення РФ поставок нафтопродуктів, - "Укртатнафта" - Цензор.НЕТ 482
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почитываю вас иногда....более злобного брыхуна на ветке встретить тяжко, но вы сильно не переживайте, бо бывают перлы от других и пофантазийней и с вищенкой...
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почитываю вас иногда....более злобного брыхуна на ветке встретить тяжко, но вы сильно не переживайте, бо бывают перлы от других и пофантазийней и с вищенкой...
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Це треба було зробити ще у 2014 році, але, у нас Барига при владі. Тому і зараз нічого не буде зроблено. А вони хваляться, що газ у Росії не закуповуємо, хоча, виявляється, майже всі нафтопродукти звідти. Але ж, на відміну від газу, цей ринок справді легко дивесифікувати, але ж бажанням нема, краще агресора фінансувати.
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"Коломойский хочет монополизировать рынок нефтепродуктов 2 апреля, 12:53" ------В "А-95" разделяют озабоченность ситуацией в нефтеперерабатывающей отрасли, но причиной этого считают не импортные поставки, а отсутствие инвестиций в модернизацию НПЗ и как следствие низкую эффективность переработки украинских заводов.
"Группа "Приват" контролирует "Укртатнафту" с 2007 года и за это время не построила ни одной новой установки, ограничиваясь перепрофилированием и ремонтами существующего оборудования. Рост импорта нефтепродуктов стал следствием, а не причиной упадка отрасли", - заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
Он напомнил, что группа "Приват" уже закрыла два принадлежащих ей НПЗ в Дрогобыче и Надворной из-за их технологической отсталости, после чего захватила более современный НПЗ "Укртатнафта".
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Напомним, что в конце марта "Укртатнафта" обратилась в МЭРТ с требованием квотировать импорт бензина и ДТ начиная с мая 2018 г.
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нарастить свое производство?, твари вы чем 25 лет занимались, снимали сливки с контрабанды и вставляли свои 5 копеек в каждый проданный литр, вас спалить тем бензином надо.
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Как это неожиданно! Как непредсказуемо!
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это говорит о том что барыги и дальше барыжничают с кацапстаном .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТопливный рынок Украины находится под угрозой дестабилизации из-за возможного прекращения РФ поставок нефтепродуктов, - "Укртатнафта"
 
 
 
 
 
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