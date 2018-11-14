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Все про:Кривой Рог (577) отопительный сезон (196) Цыбко (1) Смела (1)

 "Я буду завтра объединяться с городским головой Кривого Рога", - мэр Смелы Цыбко о приглашении на Кабмин

Городской голова Смелы Алексей Цыбко намерен объединиться с мэром Кривого Рога для разрешения вопроса с теплоподачей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Цибко заявил в эфире "112".

"Меня завтра пригласили на заседание правительства. Я буду завтра объединяться с городским головой Кривого Рога", - заявил он.

Он также уточнил, что в городе сливают воду из теплосетей, чтобы избежать аварий.

"Это стоит около 400 тысяч гривен", - уточнил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бездействие органов местного самоуправления", - "Нафтогаз" пояснил отсутствие отопления в Смеле и Кривом Роге. ВИДЕО

Кроме того, при помощи других районных центров области были эвакуированы лежачие больные из городской больницы.

"Около 30 скорых из других райцентров области приехали и увезли из больницы лежачих больных", - заявил Цыбко.

Напомним, в Смеле из-за отсутствия теплоснабжения местные жители вышли на митинг к зданию городского совета, а также перекрыли дорогу, которая ведет в Киев. По словам пресс-секретаря полиции области, движение в городе уже восстановлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет холодомору 2018": Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее Смелянский горсовет принял решение о введении чрезвычайного положения в городе. Местные власти возлагают вину на компанию "Энергоинвест", у которой долги перед поставщиками газа.

В Кривом Роге без тепла оставались 78 школ, 75 детсадов, 22 лечебных учреждения и более 2 тыс. домов - абоненты Криворожской теплоцентрали. Сегодня стало известно, что последняя котельная была запущена, тепло подадут в течение суток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все котельные "Криворожской теплоцентрали" запущены в работу, - пресс-служба предприятия

Источник: https://censor.net.ua/n3096801
 
 
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оба - вилкул и цыбко - "крепкие хозяйственники" эпохи яноковича?...
напомню про вилкула-старшего, и почему в Кр.Роге возникли проблемы с отоплением:

мэр Кр.Рога - юрий вилкул проворовался по полной: с 2008 через свои фирмы грабанул город на 2 млрд грн (суммарно). Детали в статье. Но суть в том, что вилкул сознательно дотянул до морозов, что начать "плакаться" и орать что он тут ни при чем, это все Нафтогаз виноват.... Хотя по факту - долг за газ - это украденная вилкулом оплата за газ населением с 2008 года.

https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/yak-simeyka-vilkuliv-dovela-kriviy-rig-do-opalyuvalnogo-kolapsu-20170908636492

...всі, хто відповідає за опалювальний сезон в Кривому Розі, заздалегідь прекрасно знали про початок процедури банкрутства "Теплоцентралі" і її майбутню приватизацію, а ще й про те, що основним боржником ДП "Криворізька Теплоцентраль" є зовсім не населення, а комунальне підприємство "Криворіжтепломережа" Криворізької міської ради.

КП "Криворіжстеплосеть" за час такого посередництва накопичила борг перед своїм постачальником ДП "Криворізька теплоцентраль", гигантську суму у розмірі 1,2 мільярда гривень. Ділові відносини між підприємствами закінчилися в 2013 році, а боргові зобов'язання так і залишилися несплаченими. У жовтні 2013 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов прокуратури Центрально-Міського району Кривого Рогу, згідно з яким повинно було бути запроваджене обов'язкове стягнення заборгованості, втім, його не відбулося. Якщо згадати, то у 2013 році у руля Дніпропетровської області стояли представники когорти "Партії регіонів", першим віце-прем'єром уряду Миколи Азарова тоді був Олександр Вілкул, а містом Кривий Ріг керував батько - Юрій Вілкул, то можна лише здогадуватися, за сприяння або ж потурання кого державне підприємство фактично доводилося до банкрутства. Інтерес "міцних господарників" до "Криворіжтеплоцентралі" виник давно і неспроста, адже це - підприємство, сфера діяльності якого поширюється на найбільш густонаселену частину міста і від послуг якого відмовитися споживачу фактично неможливо.

Восени 2016 року, коли споживачі сиділи без тепла, керівники "Теплоцентралі", наприклад, не могли розібратися між собою і, отримуючи зарплати близько 30-45 тис. грн, навіть судилися щодо відновлення на посади підприємства, яке фактично потопало від боргів.

Врешті Фонд держмайна оголосив про приватизацію "Теплоцентралі" і державне підприємство перетворилося на ПАТ. Тож останнє звернення до Києва від депутатського корпусу Криворізької міської ради скидається на жалюгідну спробу зняти з себе відповідальність за майбутній провальний опалювальний сезон і пред'явити населенню "довідку" про те, що влада "хоч щось робить".
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Да два дебила это сила, а три дебила это мощ!
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закон о "местном самоуправлении" - за тепло в городе отвечает городская власть!!!..
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А за торжественное открытие остановок и дорожных знаков?
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ну и правильно - обниметесь и... согреетесь...
(а в кабмине...вас так должны согреть...чтоб полыхало)
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ну возлюби деда из Кривого Рога "Я буду завтра объединяться с городским головой Кривого Рога", - мэр Смелы Цыбко о приглашении на Кабмин - Цензор.НЕТ 1475 тот тоже 500 гривасей раздавал на тепло "Я буду завтра объединяться с городским головой Кривого Рога", - мэр Смелы Цыбко о приглашении на Кабмин - Цензор.НЕТ 1475
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Да не спешите, Рабинович придет все наладит, весна не за горами. Дайте спокуй власти, выборы на носу, не до ВАС. Надо и так все утрясти, шо б не посадили.А тут еще и гребаная зима. Видите, мерзнут они.
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И в обнимку-на х... Две ватные мартышки.
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молодесс Вилкул..взял в заложники народ....
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Свій до свого по своє...

Два любителя мокшандии собьются в одну свору.
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Где ж вы раньше были?,обьеденители задрипаные,почему чрезвычайное положение не обьявили в мае,когда поняли,что большие долги за газ?.При вашем любимом сралине,вас бы уже растреляли,морды саботажные,уволить постановлением Верховной рады с волчим билетом....
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Місцеві баригі хорошо вміють тільки красти,а працювати для людей не вміють і не хочуть. Тепло--це відповідальність і компетенція місцевих князьків. Потрібно таких не просто виганяти горе-керівників, а і садити за принесення збитків місту. Крадуть на місцях, а Київ винуватий. Такі керівникі або бездарі, або вороги української держави.
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не або...а он и есть.всерасейский вытиран расеи

Луиза Чкалова‏ @luiza4kalova 18 ч.18 часов назад

Ах вот он, оказывается, мер Смелы Цыбко

"Я завтра об'єднуватимусь із міським головою Кривого Рогу", - мер Сміли Цибко про запрошення на Кабмін - Цензор.НЕТ 6694
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я буду завтра объединяться с городским головой Кривого Рога", - мэр Смелы Цыбко о приглашении на Кабмин
 
 
 
 
 
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