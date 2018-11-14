 "Я буду завтра объединяться с городским головой Кривого Рога", - мэр Смелы Цыбко о приглашении на Кабмин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Цибко заявил в эфире "112".
"Меня завтра пригласили на заседание правительства. Я буду завтра объединяться с городским головой Кривого Рога", - заявил он.
Он также уточнил, что в городе сливают воду из теплосетей, чтобы избежать аварий.
"Это стоит около 400 тысяч гривен", - уточнил он.
Кроме того, при помощи других районных центров области были эвакуированы лежачие больные из городской больницы.
"Около 30 скорых из других райцентров области приехали и увезли из больницы лежачих больных", - заявил Цыбко.
Напомним, в Смеле из-за отсутствия теплоснабжения местные жители вышли на митинг к зданию городского совета, а также перекрыли дорогу, которая ведет в Киев. По словам пресс-секретаря полиции области, движение в городе уже восстановлено.
Ранее Смелянский горсовет принял решение о введении чрезвычайного положения в городе. Местные власти возлагают вину на компанию "Энергоинвест", у которой долги перед поставщиками газа.
В Кривом Роге без тепла оставались 78 школ, 75 детсадов, 22 лечебных учреждения и более 2 тыс. домов - абоненты Криворожской теплоцентрали. Сегодня стало известно, что последняя котельная была запущена, тепло подадут в течение суток.
напомню про вилкула-старшего, и почему в Кр.Роге возникли проблемы с отоплением:
мэр Кр.Рога - юрий вилкул проворовался по полной: с 2008 через свои фирмы грабанул город на 2 млрд грн (суммарно). Детали в статье. Но суть в том, что вилкул сознательно дотянул до морозов, что начать "плакаться" и орать что он тут ни при чем, это все Нафтогаз виноват.... Хотя по факту - долг за газ - это украденная вилкулом оплата за газ населением с 2008 года.
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/yak-simeyka-vilkuliv-dovela-kriviy-rig-do-opalyuvalnogo-kolapsu-20170908636492
...всі, хто відповідає за опалювальний сезон в Кривому Розі, заздалегідь прекрасно знали про початок процедури банкрутства "Теплоцентралі" і її майбутню приватизацію, а ще й про те, що основним боржником ДП "Криворізька Теплоцентраль" є зовсім не населення, а комунальне підприємство "Криворіжтепломережа" Криворізької міської ради.
КП "Криворіжстеплосеть" за час такого посередництва накопичила борг перед своїм постачальником ДП "Криворізька теплоцентраль", гигантську суму у розмірі 1,2 мільярда гривень. Ділові відносини між підприємствами закінчилися в 2013 році, а боргові зобов'язання так і залишилися несплаченими. У жовтні 2013 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов прокуратури Центрально-Міського району Кривого Рогу, згідно з яким повинно було бути запроваджене обов'язкове стягнення заборгованості, втім, його не відбулося. Якщо згадати, то у 2013 році у руля Дніпропетровської області стояли представники когорти "Партії регіонів", першим віце-прем'єром уряду Миколи Азарова тоді був Олександр Вілкул, а містом Кривий Ріг керував батько - Юрій Вілкул, то можна лише здогадуватися, за сприяння або ж потурання кого державне підприємство фактично доводилося до банкрутства. Інтерес "міцних господарників" до "Криворіжтеплоцентралі" виник давно і неспроста, адже це - підприємство, сфера діяльності якого поширюється на найбільш густонаселену частину міста і від послуг якого відмовитися споживачу фактично неможливо.
Восени 2016 року, коли споживачі сиділи без тепла, керівники "Теплоцентралі", наприклад, не могли розібратися між собою і, отримуючи зарплати близько 30-45 тис. грн, навіть судилися щодо відновлення на посади підприємства, яке фактично потопало від боргів.
Врешті Фонд держмайна оголосив про приватизацію "Теплоцентралі" і державне підприємство перетворилося на ПАТ. Тож останнє звернення до Києва від депутатського корпусу Криворізької міської ради скидається на жалюгідну спробу зняти з себе відповідальність за майбутній провальний опалювальний сезон і пред'явити населенню "довідку" про те, що влада "хоч щось робить".
(а в кабмине...вас так должны согреть...чтоб полыхало)
Два любителя мокшандии собьются в одну свору.
Луиза Чкалова @luiza4kalova 18 ч.18 часов назад
Ах вот он, оказывается, мер Смелы Цыбко