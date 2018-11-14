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 Снегопад в Киеве: на дороги столицы вышла снегоуборочная техника, - КГГА

Спецтехника коммунальной корпорации "Киевавтодор" уже работает на дорогах столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С началом снегопада снегоуборочная техника дорожно-эксплуатационных предприятий КК "Киевавтодор" оперативно начала обработку дорожного покрытия посыпочными материалами с целью недопущения образования скользкости", - сообщили в коммунальной корпорации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столичные власти просят киевлян пересесть на общественный транспорт и не парковаться вдоль дорог из-за предстоящего ухудшения погоды

В связи с ухудшением погодных условий коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными при движении по городу в условиях снегопада.

Источник: https://censor.net.ua/n3096800
 
 
 Топ комментарии
 
Сьогодні зранку у транспорті побільшало людей, мабуть не поїхали своїми автівками. У мене шеф теж приїхав без авто, бо у нього ще літні шини.
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Ви з нами одній широті, тому скоро у вас падатиме сніг.
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Вже насипало багато снігу, а буде ще більше.
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Ви з нами одній широті, тому скоро у вас падатиме сніг.
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у нас також немає.Хоча їхати до Києва півтори години.
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Поки що нема. Але годині о 8 вечора обіцяють у нас.З першим снігом вас.
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Ващето автор этого перла Черновецкий.
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Не знаю. От Витальки этого не слышал. Скорее автор картинки просто рисует шопопало.

К сожалению и счатью смеющиеся над дибилами чаще всего мало чем от них отличаются. Снігопад у Києві: на дороги столиці вийшла снігоприбиральна техніка, - КМДА - Цензор.НЕТ 6989
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Сьогодні зранку у транспорті побільшало людей, мабуть не поїхали своїми автівками. У мене шеф теж приїхав без авто, бо у нього ще літні шини.
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Всі починають готуватися до зими в останній момент.
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Як тілько температура стійко 5 гр тепла, треба міняти резину.Черг нема. 20 хв і поїхав собі спокійно.
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рекомендуют переобувать при среднесуточной +8.
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учора у Харкові було -9,сьогодні тепло-3,але сушняк))
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Это что новость?
Или так должно быть постоянно?
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ага. снегоуборочная техника должна ездить постоянно. и похер, шо июль на дворе. Снігопад у Києві: на дороги столиці вийшла снігоприбиральна техніка, - КМДА - Цензор.НЕТ 1123
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Снегоуборочная техника должна выезжать, а не выходить.
Или там все роботы с лопатами ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСнегопад в Киеве: на дороги столицы вышла снегоуборочная техника, - КГГА
 
 
 
 
 
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