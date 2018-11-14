 Снегопад в Киеве: на дороги столицы вышла снегоуборочная техника, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"С началом снегопада снегоуборочная техника дорожно-эксплуатационных предприятий КК "Киевавтодор" оперативно начала обработку дорожного покрытия посыпочными материалами с целью недопущения образования скользкости", - сообщили в коммунальной корпорации.
В связи с ухудшением погодных условий коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными при движении по городу в условиях снегопада.
К сожалению и счатью смеющиеся над дибилами чаще всего мало чем от них отличаются.
Или так должно быть постоянно?
Или там все роботы с лопатами ?