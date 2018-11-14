EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество
  5038  88
Все про:Гройсман (4423) отопительный сезон (196) Цыбко (1) Смела (1)

 Ситуация катастрофическая. Общество на грани социального срыва, - мэр Смелы просит Гройсмана вмешаться в ситуацию с теплоснабжением в городе

Городской голова Смелы Черкасской области заявил, что общество на грани социального срыва в связи с ситуацией с теплоснабжением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Алексей Цыбко сообщил в эфире "112 Украина".

"Ситуация катастрофическая, с каждым днем температура становится меньше. Мы слили воду из системы отопления. В Кабмине я бы хотел обратиться к правительству и сказать, что общество на грани социального срыва, и сегодня командировали своего городского голову на переговоры в Кабмин. Я буду просить вмешательства председателя правительства Гройсмана относительно ситуации, которая сложилась в городе", - отметил Цыбко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бездействие органов местного самоуправления", - "Нафтогаз" пояснил отсутствие отопления в Смеле и Кривом Роге. ВИДЕО

Напомним, в Смеле из-за отсутствия теплоснабжения местные жители вышли на митинг к зданию городского совета, а также перекрыли дорогу, которая ведет в Киев. По словам пресс-секретаря полиции области, движение в городе уже восстановлено.

Ранее Смелянский горсовет принял решение о введении чрезвычайного положения в городе. Местные власти возлагают вину на компанию "Энергоинвест", у которой долги перед поставщиками газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3096794
 
 
 Топ комментарии
 
ПАРАДОКС
Воровал мэр Смелы, а сбрасываться будет вся Украина. Бабло то из бюджета дадут, значит из нашего кармана. А вмешиваться должна прокуратура, МВД и СБУ
 показать весь комментарий
 
За теплопостачання відповідає місцева влада. Якщо винна фірма "Енергоінвест", то це було відомо давно. Тому вони повинні йти у відставку.
 показать весь комментарий
 
тут уже прокуратура должна вмешиваться, куда мэр дел деньги.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ага. Оттянуть этих свиней от корыта можно только при помощи мистера Кольта. Ситуация катастрофическая. Общество на грани социального срыва, - мэр Смелы просит Гройсмана вмешаться в ситуацию с теплоснабжением в городе - Цензор.НЕТ 1149
 показать весь комментарий
 
 
щначит коль и линч вам в помощь
я всегда говорил если решала увидит в окно пару болтающихся прежшественников - жедание будкостроительства как рукой снимет!!!
 показать весь комментарий
 
 
А сплачувати за спожитий газ не пробували?
 показать весь комментарий
 
 
Такого даже при овоще небыло. А тарифи не заламывать космические не пробовали? Особенно, когда в стране экономический пздц поновому, где даже 8-10 тыс. только на пожрать и одеться, а тут еще половину отстебнуть офшорной банде надо.
 показать весь комментарий
 
 
а что ? они космические?
чудес не бывает!
цены на оборудование, топливо, энергию - мировые,
зарплаты хотим как в Европе... а конечный продукт должен стоить 3.50 за куб?
 показать весь комментарий
 
 
Так, а где зарплаты как в Европе, чудик? Или медицина, сервис, суды, прокуратура и т.д. Только тарифы, а качество коммунальных услуг, как в европе где? Нельзя быть уверенным, что под тобой теплотрасса не взорвется...
 показать весь комментарий
 
 
Він все розуміє , але така в нього робота . Стець платить , а свого розуму катма .
 показать весь комментарий
 
- Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей женились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну, вот мы и ходим. А я очень люблю мясо. А там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Вове (с)
 показать весь комментарий
 
 
ДОЛГОВ за "сожитий газ" по Украине БОЛЬШЕ 10.000.000.000 ГРИВЕН, а отключили почему то Смелу????????
 показать весь комментарий
 
 
За теплопостачання відповідає місцева влада. Якщо винна фірма "Енергоінвест", то це було відомо давно. Тому вони повинні йти у відставку.
 показать весь комментарий
 
 
Ali.Пока мисцева влада уйдет(может быть ) в отставку,люди замерзнут совсем,система отопления,водоснабжения и водоотвод позамерзают нахрен.Или про Алчевск забыли?Центральная власть есть у нас, или ее нет?
 показать весь комментарий
 
 
если "мисцевые кровосиси" не хотят уйти, то их нужно просто зашкварить... потому как "низы" не хотят жить под управлением воров из мерии и их сподручных из енергоинвеста...
Суд Линча - самый справедливый суд в Мире...
 показать весь комментарий
 
 
ПАРАДОКС
Воровал мэр Смелы, а сбрасываться будет вся Украина. Бабло то из бюджета дадут, значит из нашего кармана. А вмешиваться должна прокуратура, МВД и СБУ
 показать весь комментарий
 
 
ты клоун, поясни тогда людям - ПОЧЕМУ "вор" мер Смелы еще не посажен? соевая требуха! пи*деть за пайку - не мешки таскать. за клевету, даже на "цензоре", можно срок схлопотать.
 показать весь комментарий
 
 
тут уже прокуратура должна вмешиваться, куда мэр дел деньги.
 показать весь комментарий
 
 
О долгах узнали в ноябре？
Прикольно.
 показать весь комментарий
 
 
Каждая сторона сейчас лепит свои отмазки
И наверно каждый виноват
Но я верю и доверяю мнению Кучеренко https://www.youtube.com/watch?v=oI6SnK9E2-8
 показать весь комментарий
 
у порохоботов в методичках все попроще будет, а тут думать надо
 показать весь комментарий
 
 
Были бы вы жителем Запорожья, куда Кучма присылал этого Кучеренко губернатором, чтобы скомуниздить ( приватизировать) ЗАлК, не писали бы о своём доверии к этому чиновнику без корыта/министру без портфеля.
 показать весь комментарий
 
 
а по сути что ответить?или ролика не смотрел, но осуждаю?
 показать весь комментарий
 
да ты шо Ситуація катастрофічна. Громада на межі соціального зриву, - мер Сміли просить Гройсмана втрутитися в ситуацію з теплопостачанням у місті - Цензор.НЕТ 6633 с вилкой эильнейшим жэкономистом 88 раз лауреатом шнобелевки в области экономики Ситуація катастрофічна. Громада на межі соціального зриву, - мер Сміли просить Гройсмана втрутитися в ситуацію з теплопостачанням у місті - Цензор.НЕТ 6633
 показать весь комментарий
 
Наверно вы и 3 класс не закончили?
Такой БРЕД писать!!!!
 показать весь комментарий
 
ага, зато гройсман уже показал как керувать краиной
 показать весь комментарий
 
 
Да ты шо ну ну Ситуація катастрофічна. Громада на межі соціального зриву, - мер Сміли просить Гройсмана втрутитися в ситуацію з теплопостачанням у місті - Цензор.НЕТ 7495 иди дуло кривое ровняй Ситуація катастрофічна. Громада на межі соціального зриву, - мер Сміли просить Гройсмана втрутитися в ситуацію з теплопостачанням у місті - Цензор.НЕТ 7495
 показать весь комментарий
 
порохобот, давай что то покреативнее
 показать весь комментарий
 
 
там в низу фотко мера с вербунами мяса на Донбасс Ситуація катастрофічна. Громада на межі соціального зриву, - мер Сміли просить Гройсмана втрутитися в ситуацію з теплопостачанням у місті - Цензор.НЕТ 8911
 показать весь комментарий
 
Причем уже 3 или 4 год подряд узнают только когда отопительный сезон начинается...
 показать весь комментарий
 
 
А раніше що думали ?
В таких випадках мають бути звільненими ВСІ - від мера до губернатора.
 показать весь комментарий
 
 
А він тут до чого, бо місцева влада забула, що, окрім красти іще й працювати потрібно?
 показать весь комментарий
 
 
как бы ситуация там не была подобной киевской...но киеву помогли с долгами
 показать весь комментарий
 
 
Ну и что? Люди то где? Где индивидуальные теплопункты в домах? Гройсман должен приехать сделать? В нашем доме никто ничего делать не хочет. А тепла хотят. Посчитал на субсидиях сколько дали половине квартир субсидий. Можно было дом метровым слоем ППР обложить.
 показать весь комментарий
 
 
Ой ржу не могу.....
Судя по комментам известных порохоботов - власть сейчас лепит отмазку - мы здесь не причем, это все виноваты жители и на местах!
Вспоминая проблему с мусором Львова - грося раскочегарится через годик. Разве что выборы ускорят!
Хотя все мы слышали про 99,99 % довольного теплом населения, и каких то жалких 0,01% - не довольных.
Предвыборная статистика это усе!
 показать весь комментарий
 
 
таке шо там с мером Смелы который возле карлсона прыгал а до этого с ватоцефалами в дёсны лупился Ситуация катастрофическая. Общество на грани социального срыва, - мэр Смелы просит Гройсмана вмешаться в ситуацию с теплоснабжением в городе - Цензор.НЕТ 3325 он прощёлкал а виноват Петя Ситуация катастрофическая. Общество на грани социального срыва, - мэр Смелы просит Гройсмана вмешаться в ситуацию с теплоснабжением в городе - Цензор.НЕТ 3325 Это не дело для премьера заниматься работой мера Ситуация катастрофическая. Общество на грани социального срыва, - мэр Смелы просит Гройсмана вмешаться в ситуацию с теплоснабжением в городе - Цензор.НЕТ 3325
 показать весь комментарий
 
 
Конечно конечно.....
Абсолютно согласен!
Презик и премьер народу Украины вообще нах-й не нужны!
Бездельники! И прихлебатели-паразиты!
 показать весь комментарий
 
 
Странно да? Недавно грося на этом попиарится решил, а тут уже и отношения никакого не имеет) К чему они тогда относятся, чем заведуют управляют?
 показать весь комментарий
 
 
А до панамського мародкра дійшло, що вже вони до ручки країну довели?
 показать весь комментарий
 
 
Грося конечно не причем. Немного с голодухи окочурятся, немного вымерзнут, свежее дышать будет. А шо? Показал, как руководить надо. Все на места, кроме потока денег, они и сами ними могут распорядиться. МЕРЗНИТЕ и не забудьте за них проголосовать, это не последняя зима.
 показать весь комментарий
 
 
Гройсмана посадить в холодильник и закрыть хотя бы на сутки
 показать весь комментарий
 
 
В этой стране всё решают покрышки.Надо как-то это закрепить в Конституции.
 показать весь комментарий
 
 
И обо всем этом узнали в середине ноября?
После весны долгов не было?
У вас было почти пол года, не могли решить вопрос раньше?
 показать весь комментарий
 
 
класс!.. ватные и совковые Смиляне, выбрали себе мером рекитира, баньдюгана и популиста, у которого мозги отбиты еще в 90х годах, и который в городском управлении разбирается, как "китайская балерина в ядерной физике"..
из года в год, каждую зиму этот даун/бандит Скичко, устраивает Смилянам холодомор, а ватные Смиляне, даже не могут собраться всем городом и 1) отправить в отставку идиота Скичко и 2) выбрать мера не популиста и не идиота, а компетентного человека..
хотя, скорее всего на следующий выборах, Смиляне выбирут какого-то обветшалого популиста коммуниста/социалиста, потому что Совок в головах вымрет вместе с совками..
а холодомор, стал уже визитной карточкой этого несчастного города..
 показать весь комментарий
 
 
я дико изиняюсь!!!.. не Скичко, а Цибко.. я перепутал!
кстати, мер Смилы Саша Цибко в 2014 году ездил в Рашку и наводил мосты с ветеранскими организациями Рашкостана... Дело в том ,что в Смиле очень много совков и ватников, что и дало Саше "Регбисту" голоса на выборах мера Смилы.. а теперь, эти тупые совки и ватники, выгребают.. кушайте не обляпайтесь!!!

 показать весь комментарий
 
 
сашу зашкварить судом Линча... под молотки "рыгбиста"...
 показать весь комментарий
 
ситуация катастрофическая в Смеле была еще в прошлый отопительный сезон
что сделали за лето? долги сами не рассосались
кто виноват - надо было решать еще в апреле и разбираться с долгами и понтами тогда же...
а теперь - критическая... спасайте... замерзаем...
***
..................................
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.
Всё прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настает

..................................
«Ты всё пела? это дело:
Так поди же, попляши!»
 показать весь комментарий
 
 
не, саша-рыгбист перед "пойти плясать" - должен карманчики свои и своих бляяядейсекретуток вывернуть и отдать всё награбленое...
 показать весь комментарий
 
А как смеялось быдло с киевлян, когда у них не было горячей воды. А ведь говорили, что за этим последует отопление на периферии, что, уже не смешно?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Владимир Д 93e0c8ca - до сих пор смешно с киевлян...., а вот провинции сочувствие...

Потому что вся дебильная топ.власть именно в Киеве и находится.....
Ситуація катастрофічна. Громада на межі соціального зриву, - мер Сміли просить Гройсмана втрутитися в ситуацію з теплопостачанням у місті - Цензор.НЕТ 4359
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы грозились заморить украинцев холодом - не вышло. Подключились шоколадники типа "свои" - не плохо для начала.
 показать весь комментарий
 
 
Будка придумала отмазку, что виноваты мэры на местах. Кто задирал космические за отопление и газ цены , которые не в состоянии заплатить люди не нищие субсидники, а просто зарабатывающие? Если у человека проблемы со здоровьем, куда он деньги понесет, в больницу и аптеку или кобелевской маме в Америку?
Отсюда и долги. и как следствие, перекрыт газ не в самый бедных городах.
Банда Будки гребет, как в последний день, и не понимает, что рано или поздно наступит звиздец - европейские цены на газ и африканские зарплаты рано или поздно войдут в противоречия.
Надежда , что побеге офшорным мародерам брюха не будут сильно мешать.
 показать весь комментарий
 
 
Може Гройсман винен і в тому, що в Смілі в хлам розбиті дороги, що ні пройти, ні проїхати?
 показать весь комментарий
 
 
По данным Государственной службы статистики Украины на конец июля 2018 года, общая сумма задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги составляла 38,7 млрд грн. По сравнению с началом текущего года она увеличилась на 6,4 млрд грн, или на 19,8%.
Многие украинцы уже сейчас не в состоянии оплачивать коммуналку даже при наличии субсидии. А ведь грядет отопительный сезон, ожидается рост цен на газ, и, как следствие, подорожание тепла и горячей воды. Поскольку правила назначения субсидий изменились, следовательно, количество субсидиантов сократится, можно прогнозировать что долги за коммуналку будут расти.

https://fakty.ua/282069-kak-otrabotat-dolg-za-kommunalnye-uslugi
 показать весь комментарий
 
я предлагаю сразу в ООН, зачем мелочится...а месяц назад, когда формально должен был наступить этот самый отопительный сезон, где, интересно, был мер, ой а счас под ним креслице зашаталось и он начал метаться..., я бы не торопилась, пусть выносят и мера и всех местных депутангов вперед ногами, а потом разбираются кто и кому там должен...
 показать весь комментарий
 
 
Так местные власти будут рассказывать что виновата злочинна влада в Киеве, а местная власть белая и пушистая...
 показать весь комментарий
 
 
Навибираю бютівського і ригівського лайна. А потім Порох виннен що в підїзді насцяно..
 показать весь комментарий
 
 
а вот и мер потриот и ух человечище Ситуація катастрофічна. Громада на межі соціального зриву, - мер Сміли просить Гройсмана втрутитися в ситуацію з теплопостачанням у місті - Цензор.НЕТ 9464 Ситуація катастрофічна. Громада на межі соціального зриву, - мер Сміли просить Гройсмана втрутитися в ситуацію з теплопостачанням у місті - Цензор.НЕТ 546 Ситуація катастрофічна. Громада на межі соціального зриву, - мер Сміли просить Гройсмана втрутитися в ситуацію з теплопостачанням у місті - Цензор.НЕТ 2637
 показать весь комментарий
 
 
Ми мітингували з обкуреними грузинами, але сцить в ліфтах все одно Порох )
 показать весь комментарий
 
 
Кривий Ріг Ситуація катастрофічна. Громада на межі соціального зриву, - мер Сміли просить Гройсмана втрутитися в ситуацію з теплопостачанням у місті - Цензор.НЕТ 6068 Обрали мером рига ... тепер клянуть злочинну владу, що крєпкій хазайствєнік Вілкул не дає тепло в батареї.
 показать весь комментарий
 
 
А уявляєте такий же клоун чи кремлівський балабол у керма країни. Таке як в смілі але в масштабі країни? І куди тоді побіжете зрадогівнюки вимагати тепло? в ООН?
 показать весь комментарий
 
 
ага только он чёто к гросе приполз сильный хузяйственик мля
 показать весь комментарий
 
 
та куда там ему до мера Геническа...тот на короткой ноге с х.лом... даже не прося - получил! Ситуація катастрофічна. Громада на межі соціального зриву, - мер Сміли просить Гройсмана втрутитися в ситуацію з теплопостачанням у місті - Цензор.НЕТ 5275
 показать весь комментарий
 
 
воровал и рулил мер кацап.а виноват и разруливай Гройсман и Порох.о как.все как у юлькиных
 показать весь комментарий
 
 
А шо не так у юлькиних? При варовкі такого не було.
 показать весь комментарий
 
 
Як там Тата Парасолька з Сміли? Щось давно її не чути.
 показать весь комментарий
 
 
Дуже відома своїм кримінальним шлейфом компанія... Цікаво, а чиї вуха стирчать за цією конторою "Рога і Копита"? Якщо зважати на звинувачення зомбоюлєк не виключено що там знайдуться і вуха Газової принцеси. Бо вже відомо, що найголосніше від усіх кричить тримати злодія сам злодій...😕😕😕
 показать весь комментарий
 
 
У тебе перед дверима хоч не вона на@рала?
 показать весь комментарий
 
 
Точно ВАНА! Ще і портрет зі своїм автографом залишила.... От, скотиняка!..😃😃😃
 показать весь комментарий
 
Шо це диверсія інопланетян теж не виключено. Доведи що це не так.
 показать весь комментарий
 
 
Це ще кого вважати "інопланетянами"... Якщо зомбоюлєк з палати номером Шість то цілком можливо...😕😕😕
 показать весь комментарий
 
 
Есть таккой город в Днепропетровской области Покров (бывший Орджоникизе). Там еще в начале нулевых отказались о централизованного отопления, не от хорошей жизни, небыло денег на ремонт. Тепер во всех домах школах и больницах автономное отполене. Каждый сам себе хозяин и не нужно каждый год вскрыать асфальт, везде уложена карисвая плитка. Большие города страдают что в осевремя им давли ворвоать бабло, под предлогом ремонта телосетей. Теперь мы видим результат.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так скоро буде по всій Україні, кобелевська мама в гамерици ще може прийняти пару чемоданів бабла
 показать весь комментарий
 
 
Гандоняра засраний, три роки знущається над цією бідною Смілоюі ще й патякає!
 показать весь комментарий
 
Так это ж гройсман организовал, к нему не обращаться нужно, его нужно привлекать к ответу
 показать весь комментарий
 
У цьому питанні повинна розібратись прокуратура!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Населенню десятиліттями прививали переконання в тому, що газ є тим ЄДИНИМ ресурсом, для якого якась "народна" ціна, не ринкова, а якась інша назначена "добрими дядьками" по їх щедротах. На різниці в цінах утворилися харчові ланцюги з відгалуженнями подібне до дорослого дерева - так утворився ліс з таких дерев... Комунікація від НАК Нафтогаз України до споживача газу, перетвореного в тепло перетворилася в темний ліс. Тепер ті всі учасники "заліснення і затемнення" шукають способу продовження бенкету - відновлення подачі газу без впорядкування взаємовідносин, - фінансових і договірних, - НАК Нафтогаз України і споживачів: облгазів, міскгазів, ЖКХ, ТЕЦ тощо. Початок опалювального сезону якраз і прекрасна пора для такого шантажу - знову ті, з харчового ланцюга, виставляють перед собою людей в їх боротьбі за свій Geschaft. З країні з такими "принципами і традиціями", заснованими на переконаннях в тому, що газ є тим ЄДИНИМ ресурсом, для якого якась "народна" ціна, не ринкова, а якась інша назначена "добрими дядьками" по їх щедротах, хіба може бути ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, як Польщі, чи Німеччині? І не під загрозою виконання державної програми по нарощування видобутку газу, якщо за його споживання не сплачують цілі регіони, політики продовжують зміцнювати своє політичне майбутнє лозунгами про дешевий газ видобутий в Україні...?
 показать весь комментарий
 
 
Может и мне перестать платить за газ?а что,этим же клоунам можно!почему я плачу?для чего себе в доме поставил твердотопливный котел и подтапливаю дровами?Почему мои родители в квартире поставили себе индивидуальное отопление за 8 тысяч гривен,это по тем временам больше 1000$???нафига же?можно просто на митинг!!!!А не пошли бы вы НАХ#й житили Смелы?!
 показать весь комментарий
 
 
Надо проверить всех этих мэров, разводящих панику. Может их Курченко оплачивает.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация катастрофическая. Общество на грани социального срыва, - мэр Смелы просит Гройсмана вмешаться в ситуацию с теплоснабжением в городе
 
 
 
 
 
 вверх