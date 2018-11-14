 Ситуация катастрофическая. Общество на грани социального срыва, - мэр Смелы просит Гройсмана вмешаться в ситуацию с теплоснабжением в городе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Алексей Цыбко сообщил в эфире "112 Украина".
"Ситуация катастрофическая, с каждым днем температура становится меньше. Мы слили воду из системы отопления. В Кабмине я бы хотел обратиться к правительству и сказать, что общество на грани социального срыва, и сегодня командировали своего городского голову на переговоры в Кабмин. Я буду просить вмешательства председателя правительства Гройсмана относительно ситуации, которая сложилась в городе", - отметил Цыбко.
Напомним, в Смеле из-за отсутствия теплоснабжения местные жители вышли на митинг к зданию городского совета, а также перекрыли дорогу, которая ведет в Киев. По словам пресс-секретаря полиции области, движение в городе уже восстановлено.
Ранее Смелянский горсовет принял решение о введении чрезвычайного положения в городе. Местные власти возлагают вину на компанию "Энергоинвест", у которой долги перед поставщиками газа.
я всегда говорил если решала увидит в окно пару болтающихся прежшественников - жедание будкостроительства как рукой снимет!!!
чудес не бывает!
цены на оборудование, топливо, энергию - мировые,
зарплаты хотим как в Европе... а конечный продукт должен стоить 3.50 за куб?
Суд Линча - самый справедливый суд в Мире...
Воровал мэр Смелы, а сбрасываться будет вся Украина. Бабло то из бюджета дадут, значит из нашего кармана. А вмешиваться должна прокуратура, МВД и СБУ
Прикольно.
И наверно каждый виноват
Но я верю и доверяю мнению Кучеренко https://www.youtube.com/watch?v=oI6SnK9E2-8
Такой БРЕД писать!!!!
В таких випадках мають бути звільненими ВСІ - від мера до губернатора.
Судя по комментам известных порохоботов - власть сейчас лепит отмазку - мы здесь не причем, это все виноваты жители и на местах!
Вспоминая проблему с мусором Львова - грося раскочегарится через годик. Разве что выборы ускорят!
Хотя все мы слышали про 99,99 % довольного теплом населения, и каких то жалких 0,01% - не довольных.
Предвыборная статистика это усе!
Абсолютно согласен!
Презик и премьер народу Украины вообще нах-й не нужны!
Бездельники! И прихлебатели-паразиты!
После весны долгов не было?
У вас было почти пол года, не могли решить вопрос раньше?
из года в год, каждую зиму этот даун/бандит Скичко, устраивает Смилянам холодомор, а ватные Смиляне, даже не могут собраться всем городом и 1) отправить в отставку идиота Скичко и 2) выбрать мера не популиста и не идиота, а компетентного человека..
хотя, скорее всего на следующий выборах, Смиляне выбирут какого-то обветшалого популиста коммуниста/социалиста, потому что Совок в головах вымрет вместе с совками..
а холодомор, стал уже визитной карточкой этого несчастного города..
кстати, мер Смилы Саша Цибко в 2014 году ездил в Рашку и наводил мосты с ветеранскими организациями Рашкостана... Дело в том ,что в Смиле очень много совков и ватников, что и дало Саше "Регбисту" голоса на выборах мера Смилы.. а теперь, эти тупые совки и ватники, выгребают.. кушайте не обляпайтесь!!!
что сделали за лето? долги сами не рассосались
кто виноват - надо было решать еще в апреле и разбираться с долгами и понтами тогда же...
а теперь - критическая... спасайте... замерзаем...
***
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Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.
Всё прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настает
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«Ты всё пела? это дело:
Так поди же, попляши!»
Потому что вся дебильная топ.власть именно в Киеве и находится.....
Отсюда и долги. и как следствие, перекрыт газ не в самый бедных городах.
Банда Будки гребет, как в последний день, и не понимает, что рано или поздно наступит звиздец - европейские цены на газ и африканские зарплаты рано или поздно войдут в противоречия.
Надежда , что побеге офшорным мародерам брюха не будут сильно мешать.
Многие украинцы уже сейчас не в состоянии оплачивать коммуналку даже при наличии субсидии. А ведь грядет отопительный сезон, ожидается рост цен на газ, и, как следствие, подорожание тепла и горячей воды. Поскольку правила назначения субсидий изменились, следовательно, количество субсидиантов сократится, можно прогнозировать что долги за коммуналку будут расти.
https://fakty.ua/282069-kak-otrabotat-dolg-za-kommunalnye-uslugi