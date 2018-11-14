 Президент заверил группу архиереев УПЦ МП в том, что государство защитит право на свободный выбор церковной юрисдикции, - Цеголко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
"Российский сценарий вчера был сорван. Представители группы архиереев УПЦ (МП), которые поддерживают обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии, встретились в Украинском доме с Президентом Украины", - написал он.
По словам Цеголко, Порошенко сообщил иерархам о своих переговорах со Вселенским Патриархом Варфоломеем, о соглашении между Украиной и Константинопольским Патриархатом, и о готовности Вселенского Престола способствовать проведению объединительного Собора.
"Владыки рассказали Президенту о беспрецедентном давлении Москвы, оказываемом на тех епископов УПЦ (МП), которые готовы присоединиться к созданию единой церкви.
Президент Порошенко заверил, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции. Он также рассказал, что Вселенский Патриарх со своей стороны, гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине", - подчеркнул пресс-секретарь Президента.
Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.
В УПЦ МП в ответ заявили, что отменили встречу с Порошенко в Украинском доме, так как собор епископов решил, что она "должна проходить на церковной территории".
Тогда же, 13 ноября собор епископов УПЦ МП заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.
Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.
Час повертати їх українській церкві.
Так что отвали, тетка, проходи мимо. Лисичанская ынтылыгэнция
Раз ви так обізнанні з думкою всіх політиків то маю надію ви внесете ясність і в цьому питанні..😃😃😃
Министерство культуры Украины требует от УПЦ МП немедленно остановить незаконное строительство на территории Киево-Печерской лавры, сообщил нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вчера 22.42 | комментариев: 24
Тымчук: Попы Московского патриархата систематически нарушают законодательство Украины об охране памятников
Тымчук: Попы Московского патриархата систематически нарушают законодательство Украины об охране памятников
Фото: ЕРА
13 ноября Министерство культуры Украины потребовало от УПЦ МП прекратить незаконное строительство на территории Киево-Печерской лавры. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Сегодня должностным лицам филиала РПЦ-ФСБ в лице УПЦ МП в Киеве было вручено предписание от Министерства культуры Украины... Предписание было подготовлено еще 9 ноября на основе данных от 30 октября. Дело в том, что попы Московского патриархата систематически нарушают законодательство Украины об охране памятников", - написал он.
Нардеп отметил, что предписание никак не связано с отказом епископов УПЦ МП провести встречу с президентом Украины Петром Порошенко в Украинском доме.
"Уверовав в свою безнаказанность, деятели УПЦ МП совсем утратили адекватность и месяц назад начали новую стройку на территории Лавры... которая является объектом в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Это не вписывается ни в какие рамки. Стройка должна быть
немедленно остановлена, а сооружение - демонтировано", - подчеркнул Тымчук.
Нардеп добавил, что после перевода вопроса о незаконной стройке в публичную плоскость начнется "визг о гонениях и нападках на несчастных пособников Кремля в рясах", хотя речь идет "лишь о попытке остановить наглое игнорирование украинских законов и международных правил".
Киево-Печерская лавра - резиденция предстоятеля УПЦ МП Онуфрия. Это одна из наибольших православных святынь Украины, внесена в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 2017 году журналисты программы "Схемы" сообщили, что на территории Киево-Печерской лавры ведется 10 незаконных строек. Они обнаружили, что даже на самой территории заповедника ведется стройка и уничтожаются памятники архитектуры.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/tymchuk-dolzhnostnym-licam-filiala-rpc-fsb-v-kievo-pecherskoy-lavre-vruchili-predpisanie-minkulta-ukrainy-502946.html