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 Президент заверил группу архиереев УПЦ МП в том, что государство защитит право на свободный выбор церковной юрисдикции, - Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко заверил группу архиереев УПЦ МП в том, что государство защитит право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Российский сценарий вчера был сорван. Представители группы архиереев УПЦ (МП), которые поддерживают обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии, встретились в Украинском доме с Президентом Украины", - написал он.

По словам Цеголко, Порошенко сообщил иерархам о своих переговорах со Вселенским Патриархом Варфоломеем, о соглашении между Украиной и Константинопольским Патриархатом, и о готовности Вселенского Престола способствовать проведению объединительного Собора.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На встрече с Порошенко иерархи УПЦ МП заявили о давлении, оказываемом на них за поддержку Томоса, - Павленко. ВИДЕО

"Владыки рассказали Президенту о беспрецедентном давлении Москвы, оказываемом на тех епископов УПЦ (МП), которые готовы присоединиться к созданию единой церкви.

Президент Порошенко заверил, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции. Он также рассказал, что Вселенский Патриарх со своей стороны, гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине", - подчеркнул пресс-секретарь Президента.

Президент заверил группу архиереев УПЦ МП в том, что государство защитит право на свободный выбор церковной юрисдикции, - Цеголко 01

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

В УПЦ МП в ответ заявили, что отменили встречу с Порошенко в Украинском доме, так как собор епископов решил, что она "должна проходить на церковной территории".

Тогда же, 13 ноября собор епископов УПЦ МП заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3096789
 
 
 Топ комментарии
 
Держава надала в користування сектантам наші храми та реліквії.
Час повертати їх українській церкві.
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Ситуация: ваш квартиросъемщик строит козни против вас, хочет вашу квартиру отдать вашим врагам, собирает деньги с ваших родственников и передает их тем же врагам, покупает технику и оружие, направленные против вас, агитирует против вас, проклинает вас и не платит коммуналку. Что делать с таким квартиросъемщиком? Правильно. Только в дверь или окно. А квартиру сдать более ответственным и толерантным к вам людям.
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Сатанинській секті з мокшанських боліт не місце в Україні.
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Держава надала в користування сектантам наші храми та реліквії.
Час повертати їх українській церкві.
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Ситуация: ваш квартиросъемщик строит козни против вас, хочет вашу квартиру отдать вашим врагам, собирает деньги с ваших родственников и передает их тем же врагам, покупает технику и оружие, направленные против вас, агитирует против вас, проклинает вас и не платит коммуналку. Что делать с таким квартиросъемщиком? Правильно. Только в дверь или окно. А квартиру сдать более ответственным и толерантным к вам людям.
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а вот это лищнее - попы окупанта нам не нужны!!!
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Дивлюся, що проти Порошенко одне бидло. Ото i все, на що ви здатнi?
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Ты уже заплатила 8,50 за куб. газа,"интеллигенция"?
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ей не грозит))) Оно в маладой республтке мешкать отказалось и сдрыснуло на мальту. Теперь сидит поучает "братьев младших" куда нужно петра любить. Кацапский прием)))
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Чому ж? У мене в Україні і будинок, і квартира. Оплачую як всi, але ж дулі не тикаю.
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Ты не помнишь кто получил премию в 40 миллионов долларов из нашего кармана за неполученные миллиарды долларов из чужого? Кто повысил тарифы народу, чтобы получить кредит для обеспечения собственной деятельности, но кредита так и нет, а тарифы, долги и холодные батареи у народа уже есть. Кто уже отдал центральный и главный Храм украинской автокефальной церкви иностранцам но украинская паства не получила ничего? Напомни, только без быдлогавканья и бессильного забанивания.
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То ви ще дупу свою виставте. Може газ i подешевшає.
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лисичанская эвропейка об чем бы еще говорила как не про дупы)))))))) Символичненько Президент запевнив групу архієреїв УПЦ МП у тому, що держава захистить право на вільний вибір церковної юрисдикції, - Цеголко - Цензор.НЕТ 7152
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Я ж була права - проти Порошенко одне бидло.
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та троль судячи по почерку "эвропейка", ще і ватник з антимайдану.
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судя по твоему профилю на пейсбуке "быдло" - это как раз ты)))
Так что отвали, тетка, проходи мимо. Лисичанская ынтылыгэнция
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А ось хамити жінці тут не потрібно.... Ти мене, Машєнька, добре знаєш..😎😎😎
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джентельмэн, я твою "жинку" не трогал, а, если хамку в дыныре не научили общаться и оно называет украинцев "быдлом", то какая она "жинка"?
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Ха ха ха... Я вже з ДНР!!! Президент запевнив групу архієреїв УПЦ МП у тому, що держава захистить право на вільний вибір церковної юрисдикції, - Цеголко - Цензор.НЕТ 8842 Що, ото я так тебе зачепила? Супер!
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Раз тебе так назвали - значив заслужив. І не потрібно тепер свої шмарклі тут розмазувати і ховатися за спини українців... Бридко дивитися на тебе.
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Дякую, але хай меле. Воно на щось краще здатне?
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показово що опозиція тут об'єдналася з рашкоботами з лахти.
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Так-так. Хто не з пецею,той "ахентмаскви".Кругом вороги.Готуємось чинити опір за допомогою бронебійних цукерок. А тим часом різноманітні мертвечуки і мураєви себе чудово почувають в Україні.
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так поясни що тут Петро робить не так у церковному питанні??¿ якщо ти не підтримуєш українську церкву тоді значить ти топиш за московську, прикриваючись зрадою. А де тут зрада Петра в наданні томоса???
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Якщо у Українских віруючих та Порошенка на даному етапі співпадають інтереси- радіємо, і користуємось моментом, і всіляко підтримуємо цей рух на своїх ланках, чистосердечно просячи у Бога підтримки, з надією на завершення початого, перш ніж може змінитись коньюктура на українському політичному ринку.
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в голодомор тоже просили.... этого же боха
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Сатанинській секті з мокшанських боліт не місце в Україні.
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До речі, добре що ви нагадали.... Щось я не чув жодної реакції від Юлії Тимошенко з приводу вчорашнього демаршу мокшанських сатанинських сектантів. Її мовчання може бути сприйняте, як підтримка дій цих сектантів і агентів Ф С Б. Але тоді Тимошенко автоматично визнає себе ворогом українського народу і наймИтом Хуйла...
Раз ви так обізнанні з думкою всіх політиків то маю надію ви внесете ясність і в цьому питанні..😃😃😃
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"украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции" - но только не сектантов
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Шо то я не доганяю или шо то пошло не так?
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Сейчас все зависит от народа Украины.Если к этим попам никто ходить не будет,то они останутся у пустого корыта.
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Народ України понятіє растяжімоє. Спробуй їх переконати в цьому.

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Цей народ уже мав таку можливість: ходити до Київського патріархату.
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Тымчук: Должностным лицам филиала РПЦ-ФСБ в Киево-Печерской лавре вручили предписание Минкульта Украины
Министерство культуры Украины требует от УПЦ МП немедленно остановить незаконное строительство на территории Киево-Печерской лавры, сообщил нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
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Вчера 22.42 | комментариев: 24
Тымчук: Попы Московского патриархата систематически нарушают законодательство Украины об охране памятников
Тымчук: Попы Московского патриархата систематически нарушают законодательство Украины об охране памятников
Фото: ЕРА

13 ноября Министерство культуры Украины потребовало от УПЦ МП прекратить незаконное строительство на территории Киево-Печерской лавры. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Сегодня должностным лицам филиала РПЦ-ФСБ в лице УПЦ МП в Киеве было вручено предписание от Министерства культуры Украины... Предписание было подготовлено еще 9 ноября на основе данных от 30 октября. Дело в том, что попы Московского патриархата систематически нарушают законодательство Украины об охране памятников", - написал он.

Нардеп отметил, что предписание никак не связано с отказом епископов УПЦ МП провести встречу с президентом Украины Петром Порошенко в Украинском доме.

"Уверовав в свою безнаказанность, деятели УПЦ МП совсем утратили адекватность и месяц назад начали новую стройку на территории Лавры... которая является объектом в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Это не вписывается ни в какие рамки. Стройка должна быть
немедленно остановлена, а сооружение - демонтировано", - подчеркнул Тымчук.

Нардеп добавил, что после перевода вопроса о незаконной стройке в публичную плоскость начнется "визг о гонениях и нападках на несчастных пособников Кремля в рясах", хотя речь идет "лишь о попытке остановить наглое игнорирование украинских законов и международных правил".

Киево-Печерская лавра - резиденция предстоятеля УПЦ МП Онуфрия. Это одна из наибольших православных святынь Украины, внесена в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2017 году журналисты программы "Схемы" сообщили, что на территории Киево-Печерской лавры ведется 10 незаконных строек. Они обнаружили, что даже на самой территории заповедника ведется стройка и уничтожаются памятники архитектуры.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/tymchuk-dolzhnostnym-licam-filiala-rpc-fsb-v-kievo-pecherskoy-lavre-vruchili-predpisanie-minkulta-ukrainy-502946.html
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Министерство культуры слишком мелко плавает против УПЦ МП.
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Хм, а сама встреча засекречена, имена никто не знает и даже количество скрыто. Так защищены, что собственной тени боятся? Или встречи не было.
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Нет что б лично взять ситуацию по отоплению, где сейчас не гладко, он занимается церковью...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент заверил группу архиереев УПЦ МП в том, что государство защитит право на свободный выбор церковной юрисдикции, - Цеголко
 
 
 
 
 
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