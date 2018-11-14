 Президент заверил группу архиереев УПЦ МП в том, что государство защитит право на свободный выбор церковной юрисдикции, - Цеголко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Российский сценарий вчера был сорван. Представители группы архиереев УПЦ (МП), которые поддерживают обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии, встретились в Украинском доме с Президентом Украины", - написал он.

По словам Цеголко, Порошенко сообщил иерархам о своих переговорах со Вселенским Патриархом Варфоломеем, о соглашении между Украиной и Константинопольским Патриархатом, и о готовности Вселенского Престола способствовать проведению объединительного Собора.

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"Владыки рассказали Президенту о беспрецедентном давлении Москвы, оказываемом на тех епископов УПЦ (МП), которые готовы присоединиться к созданию единой церкви.

Президент Порошенко заверил, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции. Он также рассказал, что Вселенский Патриарх со своей стороны, гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине", - подчеркнул пресс-секретарь Президента.

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

В УПЦ МП в ответ заявили, что отменили встречу с Порошенко в Украинском доме, так как собор епископов решил, что она "должна проходить на церковной территории".

Тогда же, 13 ноября собор епископов УПЦ МП заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.