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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Митрополит Винницкий и Барский Симеон - единственный из 83 участников Собора УПЦ МП не подписал постановление Синода

Митрополит Винницкий и Барский Симеон - единственный из 83 участников Собора Украинской православной церкви Московского патриархата, прошедшего вчера в Киево-Печерской Лавре, не подписал постановление Синода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

Напомним, экстренный Собор Украинской православной церкви Московского патриархата назвал недействительными и неканоничными решения Синода Вселенского патриархата о признании предстоятеля УПЦ КП Филарета и Украинской автокефальной православной церкви Макария каноничными епископами, а также отказался присоединяться к единой церкви, поскольку считает, что автокефалия Украине не нужна.

Митрополит Симеон единственный не поставил под данным постановлением свою подпись, несмотря на давление, которое, как удалось выяснить, на него оказывали другие иерархи. Сам митрополит свое решение объяснил тем, что не согласен с разрывом евхаристического общения с Константинополем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко встретился с представителями УПЦ МП, которые поддерживают создание единой поместной церкви, - "Громадське"

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

В УПЦ МП в ответ заявили, что отменили встречу с Порошенко в Украинском доме, так как собор епископов решил, что она "должна проходить на церковной территории".

Тогда же, 13 ноября собор епископов УПЦ МП заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3096785
 
 
 Топ комментарии
 
Остальные мацковские мракобесы согласно уставу фсб и гру всё подписали.
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Остальные мацковские мракобесы согласно уставу фсб и гру всё подписали.
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Не всі попи української філії РПЦ виявилися зрадниками, але, на превеликий жаль, більшість танцює під московську дудку. Нафіга нам така п"ята колона?..
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фотки про фсб-шных попов из упц-мп вам в тему
Митрополит Вінницький і Барський Симеон єдиний із 83 учасників Собору УМЦ МП не підписав постанову Синоду - Цензор.НЕТ 6249
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Рукоположение автомата ещё ни о чём не говорит может он бесов изгоняет или наставляет на путь истинный.
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сразу понятно, что будет претендовать на Главу Поместной Церкви!!
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Петя його і планує на посаду голови єдиної української православної церкви
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Ще є два інших, які були на зустрічі з Порошенком і, схоже, взагалі не брали участі в соборі.
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А это ещё надо проверить , может он "засланный казачок" и "Троянский конь" в одном флаконе...🤔
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ПС..))) .Тепер . по ідеї . Сімеон повинен вийти з *москальського пархату * . зібрати релігійну громаду та заявити про перехід до української церкви.
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Бородатых предпринимателей в платьях пора возвращать на землю.
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По поводу сходки сектантов в Лавре--"только руские умеют сами себя послать нахуй и гордо уйти бегом"(с)
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филарет перед вступлением на правление- дал кобелеву орден- поэтому для меня филарет или жополиз шоколадный или выживший из ума старец
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Первое,100500%!Без барыги ему не стать патриархом,а коболев шестёрка лалиты.Что тута не ясно? Пороху ведь орден не дашь,он дьячок в МП!!!!
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Фосфорная Горловка‏ @natohawks 12 нояб. Митрополит Винницкий и Барский Симеон единственный из 83 участников Собора УМЦ МП не подписал постановление Синода - Цензор.НЕТ 8389

Скрепный ..банариум. Оказывается на России есть специальные попы-парашютисты, которых вместе с иконами и церковной утварью сбрасывают с самолета Ил-76. Но это еще не все. Наберите воздуха в грудь. Готовы? После приземления они оперативно разворачивают НАДУВНОЙ храм РПЦ https://twitter.com/natohawks/status/1061971185972469761
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2013 ? тобто підготовка вже кілька років проводилась.
гебісти в рясах.
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Так, набрав повітря в груди. Так, спочатку відчув шалене здивування, нема меж мокшанським маразмам. Але, потроху отямився. Та в нас же в Києві вже скільки років поспіль існує теж "надувний храм", біля залишків Десятинної церкви. Незаконно споруджена мала архітектурна форма. А тепер пропоную всім теж набрати повітря в легені. Готові? Окружний адміністративний суд Києва (надувні промоскальські рєшали) підтримав релігійну громаду (антиукраїнську п'яту колону і іншу агентуру ФСБ МП), яка незаконно окупувала територію біля самого фундаменту Десятинної церкви і самовільно влаштувала там свою МАФ. ??? Митрополит Вінницький і Барський Симеон єдиний із 83 учасників Собору УПЦ МП не підписав постанову Синоду - Цензор.НЕТ 2024 Цитую Цензор нет: "Суддя Євген Аблов ухвалив рішення на підтримку релігійної громади, тимчасово зупинивши провадження про скасування реєстрації права власності на МАФ на території Нацмузею". Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3096584
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в свете последних событий поравилось- "Українці поділилися на два табори. Перші ні в якому разі не проголосують за Порошенка. Другі бажають його повісити."
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Та ви що?! Повiсити за те, що не дозволив вам зробити ОНР?
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он не в тему, просто это первая мутка Порошенко не в пользу охметоа°
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Я не врач, но у тебя явные признаки йоддефицита
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то ж еще умудриться надо-живя на берегу моря избегать йода
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мокша, ни жирный выделенный текст, ни пламенные речи о повешении Порошенко, ничего не спасет твоих хозяев из туалета от окончательного развала...
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Слышь, типа "одессит". Объява для тебя: "Сегодня в Доме профсоюзов пионерский костер. Дровам собраться к 15.00. А тебе, полену, быть обязательно!.
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у вінницьких бізнесменів усігда чуйка була...
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а у них все,кто против рускавава мира предатели Митрополит Вінницький і Барський Симеон єдиний із 83 учасників Собору УПЦ МП не підписав постанову Синоду - Цензор.НЕТ 1792
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Разрыв с Матерью Церквой вывела рпц в разряд секты...
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Все обряды самосвятов теперь не действительны...крещение...отпевание...венчание...причащание...
Православными теперь они тоже называться не имеют право... они секта в не предела Матери Церькви!
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Отныне все прихожане рпц...еретики и сектанты!
А попы - колдуны и шаманы!)))
Церковью управляет ГОЛОВА Константинополь...а не жопа Московия
Когда в Константинополе правили службы...по мокшанским болотам еще прыгали обезьяты...и жопы мохом подтирали
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не было там обезьян.иначе люди появились бы.то песеголовцы,свинособаки по мхам рыскали Митрополит Вінницький і Барський Симеон єдиний із 83 учасників Собору УПЦ МП не підписав постанову Синоду - Цензор.НЕТ 7957
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Настоящий патриот. А всех остальных, врагов народа в рясах, СБУ должно найти и изолировать.
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Видно по людині що це не гундяевська голота
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Еще раз повторяю, главное что ПРОЦЕСС ПОШЕЛ. Когда "золото-батонный харант" не подписал евроинтеграцию, было приблизительно так-же. Главное выкорчевать фсбшно-кгбешно-рашистское гнилое ядро. Дальше будет намного проще.
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Отныне колдуны рпц обрекают души прихожан рпц на адские муки...ведь их обряды не каноничны!)))
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О решении партсобрания УПЦ МП ФСБ

"Історія Православної Церкви не знає випадків подолання розколу шляхом його простої легалізації", - сообщает нам УПЦ МП ФСБ, тобто я хотел сказать, московский патриархат, в общем, изволил такое постановить на партсобрании.
Хотелось бы, конечно, взять нежно за волоса на затылке да натыкать рылом в учебник истории, в район параграфа про 1448 год, когда, цитирую: "русские епископы самостоятельно, без участия Константинопольского патриарха, избрали и поставили Иону митрополитом и предстоятелем Русской церкви".
А потом страницы перелистнуть и снова лицом повозить по разделу про 1589 год, когда, снова цитирую: "московские митрополиты получили достоинство патриархов и формальное признание автокефалии от Константинопольского патриарха Иеремии II".

А потом ещё раз спросить, как там на счёт "простой легализации". И чем вы там занимались 141 год.
И добро причинять в лицо за каждую попытку отвечать уклончиво или менять тему.
* * *
Понимаете, они просто всё время врут.
Это как Тимошенко, но в рясе.
Просто вот открывают рот, а оттуда враньё как-то само собой исходит.
Я не знаю, почему.
Может, карма просранная.
Может, предки котов пинали.← Думайте, молитесь и не дайте себя обмануть
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Если прочитать внимательнее изложенное в статье, то можно чётко осознать, что этот поп высказался только против разрыва отношений с Константинополем, но по поводу Единой Поместной Церкви Украины его мнение полностью совпадает с мацковскими стремлениями. Поэтому я бы не стал восхищаться его героическим отказом ставить свою подпись на той филькиной грамоте, которую придурошные мацковские попы вчера накрапали...
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Это насколько надо быть безбашеными, чтобы отрекаться от Начала всего Православия. Это всё равно что ребёнок скажет своей матери- Ты никто, я не признаю что ты моя мать.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМитрополит Винницкий и Барский Симеон - единственный из 83 участников Собора УПЦ МП не подписал постановление Синода
 
 
 
 
 
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