 Митрополит Винницкий и Барский Симеон - единственный из 83 участников Собора УПЦ МП не подписал постановление Синода

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LB.ua стало известно из собственных источников.
Напомним, экстренный Собор Украинской православной церкви Московского патриархата назвал недействительными и неканоничными решения Синода Вселенского патриархата о признании предстоятеля УПЦ КП Филарета и Украинской автокефальной православной церкви Макария каноничными епископами, а также отказался присоединяться к единой церкви, поскольку считает, что автокефалия Украине не нужна.
Митрополит Симеон единственный не поставил под данным постановлением свою подпись, несмотря на давление, которое, как удалось выяснить, на него оказывали другие иерархи. Сам митрополит свое решение объяснил тем, что не согласен с разрывом евхаристического общения с Константинополем.
Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.
В УПЦ МП в ответ заявили, что отменили встречу с Порошенко в Украинском доме, так как собор епископов решил, что она "должна проходить на церковной территории".
Тогда же, 13 ноября собор епископов УПЦ МП заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.
Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.
(В.С.Высоцкий)
Скрепный ..банариум. Оказывается на России есть специальные попы-парашютисты, которых вместе с иконами и церковной утварью сбрасывают с самолета Ил-76. Но это еще не все. Наберите воздуха в грудь. Готовы? После приземления они оперативно разворачивают НАДУВНОЙ храм РПЦ https://twitter.com/natohawks/status/1061971185972469761
гебісти в рясах.
Православными теперь они тоже называться не имеют право... они секта в не предела Матери Церькви!
А попы - колдуны и шаманы!)))
Церковью управляет ГОЛОВА Константинополь...а не жопа Московия
Когда в Константинополе правили службы...по мокшанским болотам еще прыгали обезьяты...и жопы мохом подтирали
Отец Павло
"Історія Православної Церкви не знає випадків подолання розколу шляхом його простої легалізації", - сообщает нам УПЦ МП ФСБ, тобто я хотел сказать, московский патриархат, в общем, изволил такое постановить на партсобрании.
Хотелось бы, конечно, взять нежно за волоса на затылке да натыкать рылом в учебник истории, в район параграфа про 1448 год, когда, цитирую: "русские епископы самостоятельно, без участия Константинопольского патриарха, избрали и поставили Иону митрополитом и предстоятелем Русской церкви".
А потом страницы перелистнуть и снова лицом повозить по разделу про 1589 год, когда, снова цитирую: "московские митрополиты получили достоинство патриархов и формальное признание автокефалии от Константинопольского патриарха Иеремии II".
А потом ещё раз спросить, как там на счёт "простой легализации". И чем вы там занимались 141 год.
И добро причинять в лицо за каждую попытку отвечать уклончиво или менять тему.
* * *
Понимаете, они просто всё время врут.
Это как Тимошенко, но в рясе.
Просто вот открывают рот, а оттуда враньё как-то само собой исходит.
Я не знаю, почему.
Может, карма просранная.
Может, предки котов пинали.← Думайте, молитесь и не дайте себя обмануть