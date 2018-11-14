 Митрополит Винницкий и Барский Симеон - единственный из 83 участников Собора УПЦ МП не подписал постановление Синода

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

Напомним, экстренный Собор Украинской православной церкви Московского патриархата назвал недействительными и неканоничными решения Синода Вселенского патриархата о признании предстоятеля УПЦ КП Филарета и Украинской автокефальной православной церкви Макария каноничными епископами, а также отказался присоединяться к единой церкви, поскольку считает, что автокефалия Украине не нужна.

Митрополит Симеон единственный не поставил под данным постановлением свою подпись, несмотря на давление, которое, как удалось выяснить, на него оказывали другие иерархи. Сам митрополит свое решение объяснил тем, что не согласен с разрывом евхаристического общения с Константинополем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко встретился с представителями УПЦ МП, которые поддерживают создание единой поместной церкви, - "Громадське"

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

В УПЦ МП в ответ заявили, что отменили встречу с Порошенко в Украинском доме, так как собор епископов решил, что она "должна проходить на церковной территории".

Тогда же, 13 ноября собор епископов УПЦ МП заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.