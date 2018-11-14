 США и Польша будут сотрудничать в военной сфере для сдерживания России, - Мэттис

США и Польша будут сотрудничать в сфере обороны для сдерживания российской агрессии, сообщила пресс-служба Пентагона (министерства обороны США) 13 ноября, переждает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



В этот день глава Пентагона Джеймс Мэттис встретился с министром обороны Польши Мариусом Блащаком.

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Стороны подтвердили намерение "сохранить тесные связи между США и Польшей в военной сфере по линии НАТО для сдерживания России".



Мэттис поблагодарил Блащака за возможность разместить в Центральной Европе 4 тыс. 500 американских военнослужащих на ротационной основе.

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