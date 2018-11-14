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 США и Польша будут сотрудничать в военной сфере для сдерживания России, - Мэттис

По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, США намерены продолжить сотрудничество с Польшей в оборонной сфере. В Центральной Европе разместят американскую военную базу.

США и Польша будут сотрудничать в сфере обороны для сдерживания российской агрессии, сообщила пресс-служба Пентагона (министерства обороны США) 13 ноября, переждает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

В этот день глава Пентагона Джеймс Мэттис встретился с министром обороны Польши Мариусом Блащаком.

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Стороны подтвердили намерение "сохранить тесные связи между США и Польшей в военной сфере по линии НАТО для сдерживания России".

Мэттис поблагодарил Блащака за возможность разместить в Центральной Европе 4 тыс. 500 американских военнослужащих на ротационной основе. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3096783
 
   
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прекрасно
а нам поще подкрепления получать с польши
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У меня огород маленький, но я готов бесплатно отдать его хоть под одну ракету, направленную на всемирное зло в лаптях.
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***
Немає в мене хати на селі.
А так охоче звів би при нагоді!
І мав би хоч який там шмат землі
і двох рабів-рашистів... От і годі!

Щоб щастям необділеним вважати
себе у цьому плинному житті.
Щоб рузькі вміли сіяти і жати,
а не стріляти у моїх братів.
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До речі, у США фермери надавали свої землі для ракетних баз. За це їм була належною солідна грошова виплата. Але з фермерів ніхто її не брав. Десь я був чув такий факт.
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Лишнее подтверждение разумности нового польского курса опираться главным образом на штаты
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША и Польша будут сотрудничать в военной сфере для сдерживания России, - Мэттис
 
 
 
 
 
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