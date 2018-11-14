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 Трое малолетних детей погибли во время пожара в частном жилом доме в Запорожской области, - ГСЧС

В с. Великая Знаменка Запорожской области во время пожара в частном жилом доме погибли трое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"13 ноября в 17:15 в с. Великая Знаменка Каменско-Днепровского района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 детей (2012, 2014 и 2016 г.р.)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение недели на пожарах погибли 39 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС

Отмечается, что в 18:20 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 70 м2. 

Источник: https://censor.net.ua/n3096780
 
 
 Топ комментарии
 
Шкода діток..
Царство Небесне
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А деж були батькі, що самих діточок дома оставили??? мабуть без місків вони, раз таке вчинили... ((
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Погибло трое детей. нужно написать про газ.... Троє малолітніх дітей загинули під час пожежі в приватному житловому будинку в Запорізькій області, - ДСНС - Цензор.НЕТ 921
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А то, что люди вынужденны обогреваться, чем попало, это ни чего??? Примудряют разные пожароопасные приспособления, это от хорошей жизни?
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А деж були батькі, що самих діточок дома оставили??? мабуть без місків вони, раз таке вчинили... ((
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прибить бы их родителей(((( светлая память ангелам,рыдаю(((
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ужас! какое горе...
ничего не сказано о родителях
они где были? работали...или... где?
почему такие маленькие дети (6, 4 и 2) остались сами?
(время - 17 часов - пора готовки ужина для деточек...)
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Какое горе....какой ужас....
"
ЧП произошло сегодня вечером в селе Великая Знаменка (Каменско-Днепровского района). Около 18:20 в Службу 101 поступила информация о том, что горит частный дом.
Об этом 061 сообщили в ГСЧС.
Как оказалось, в доме, на момент возгорания находилось трое детей 2, 4 и 6 лет). По предварительной информации, мама детей ушла из дому в магазин, оставив включенным камин. Женщине 29 лет, детей она воспитывала одна.
По данному факту начато уголовное производство. Подробности происшествия правоохранители и спасатели обещают рассказать завтра утром."
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А почему она включила камин, если село газифицировано???.
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Деньги экономили. 100 кубов газа стоит каких то 850 гривен а сколько стоит жизнь детей?
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(это из других источников? а я задавал вопросы по статье.... )

...
и горе и ужас!!!
бедные дети...
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А все это на совести Тимошенко с ее деньгами на детей родителям. Многие работать перестали да начали заводить детей ради денег а итоги то вот-на лицо.
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Вот к чему приводит экономия денег-пожалели деньги на газ и потеряли детей. Печально но изменить ничего нельзя.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое малолетних детей погибли во время пожара в частном жилом доме в Запорожской области, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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