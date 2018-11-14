 Трое малолетних детей погибли во время пожара в частном жилом доме в Запорожской области, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"13 ноября в 17:15 в с. Великая Знаменка Каменско-Днепровского района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 детей (2012, 2014 и 2016 г.р.)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в 18:20 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 70 м2.
Царство Небесне
ничего не сказано о родителях
они где были? работали...или... где?
почему такие маленькие дети (6, 4 и 2) остались сами?
(время - 17 часов - пора готовки ужина для деточек...)
"
ЧП произошло сегодня вечером в селе Великая Знаменка (Каменско-Днепровского района). Около 18:20 в Службу 101 поступила информация о том, что горит частный дом.
Об этом 061 сообщили в ГСЧС.
Как оказалось, в доме, на момент возгорания находилось трое детей 2, 4 и 6 лет). По предварительной информации, мама детей ушла из дому в магазин, оставив включенным камин. Женщине 29 лет, детей она воспитывала одна.
По данному факту начато уголовное производство. Подробности происшествия правоохранители и спасатели обещают рассказать завтра утром."
...
и горе и ужас!!!
бедные дети...