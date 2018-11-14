 Трое малолетних детей погибли во время пожара в частном жилом доме в Запорожской области, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"13 ноября в 17:15 в с. Великая Знаменка Каменско-Днепровского района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 детей (2012, 2014 и 2016 г.р.)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение недели на пожарах погибли 39 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС

Отмечается, что в 18:20 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 70 м2.