 США против любых действий, ослабляющих НАТО, - в Госдепе прокомментировали идею создания армии ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь американского Госдепартамента Хизер Нойерт, комментируя идею создания армии Евросоюза.

"Это очень важно для Североатлантического союза, для правительства Соединенных Штатов и для многих других, мы считаем, что никакие действия не должны отвлекать НАТО от прилагаемых альянсом усилий. Это - устойчивое образование, которое правительство Соединенных Штатов и многие другие поддерживали в течение многих лет, поэтому мы не хотели бы ослабления НАТО", - сказал Х.Нойерт.

Она отметила, что госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время недавней встречи в Париже обсудили вопрос укрепления НАТО.

"НАТО станет сильнее, на наш взгляд, когда все члены возьмут на себя большую ответственность за это. Мы видели, как многие страны подошли к этому вопросу, и вносят большой вклад с точки зрения выделения части своего ВВП в коллективную оборону НАТО", - заявила дипломат.

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При этом, говоря о предложении Э.Макрона о создании европейской армии, Х.Нойерт заявила: "У нас тесный союз с Францией".

"Это один из наших старейших и наиболее важных союзников, и ничего в этих отношениях не изменилось", - подчеркнула она.

Напомним, 6 ноября Эмманюэль Макрон заявлял, что совместные вооруженные силы Европейского союза необходимы для того, чтобы вывести Европу из зависимости от США в вопросах обороны, особенно после решения Дональда Трампа прекратить действие одного из главных американо-российских соглашений о ядерных ракетах. "Мы должны защищать себя ввиду действия Китая, России и даже США", - заявил он, выступая на французском радио "Европа-1".

Макрон выступает за создание совместных сил девяти европейских государств, независимых от структур союза НАТО, которые были бы способны быстро провести совместную военную операцию, эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий или оказать помощь в случае природной катастрофы.

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Трамп уже не раз жаловался, что страны-члены НАТО не выполняют своих обязательств выдавать на оборонные нужды крайней мере 2 % от своего валового внутреннего продукта ежегодно. Такие обязательства, предусмотренные еще учредительными документами НАТО, но давно не выполняемые многими странами, НАТО возобновили в 2014 году, после начала новой агрессивной политики России.