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Все про:армия (7200) Госдепартамент США (878) НАТО (6092) Евросоюз (12139) Нойерт (79)

 США против любых действий, ослабляющих НАТО, - в Госдепе прокомментировали идею создания армии ЕС

США выступают против любых действий, которые могут привести к ослаблению НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь американского Госдепартамента Хизер Нойерт, комментируя идею создания армии Евросоюза.

"Это очень важно для Североатлантического союза, для правительства Соединенных Штатов и для многих других, мы считаем, что никакие действия не должны отвлекать НАТО от прилагаемых альянсом усилий. Это - устойчивое образование, которое правительство Соединенных Штатов и многие другие поддерживали в течение многих лет, поэтому мы не хотели бы ослабления НАТО", - сказал Х.Нойерт.

Она отметила, что госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время недавней встречи в Париже обсудили вопрос укрепления НАТО.

"НАТО станет сильнее, на наш взгляд, когда все члены возьмут на себя большую ответственность за это. Мы видели, как многие страны подошли к этому вопросу, и вносят большой вклад с точки зрения выделения части своего ВВП в коллективную оборону НАТО", - заявила дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп раскритиковал Макрона за предложение создать общую европейскую армию

При этом, говоря о предложении Э.Макрона о создании европейской армии, Х.Нойерт заявила: "У нас тесный союз с Францией".

"Это один из наших старейших и наиболее важных союзников, и ничего в этих отношениях не изменилось", - подчеркнула она.

Напомним, 6 ноября Эмманюэль Макрон заявлял, что совместные вооруженные силы Европейского союза необходимы для того, чтобы вывести Европу из зависимости от США в вопросах обороны, особенно после решения Дональда Трампа прекратить действие одного из главных американо-российских соглашений о ядерных ракетах. "Мы должны защищать себя ввиду действия Китая, России и даже США", - заявил он, выступая на французском радио "Европа-1".

Макрон выступает за создание совместных сил девяти европейских государств, независимых от структур союза НАТО, которые были бы способны быстро провести совместную военную операцию, эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий или оказать помощь в случае природной катастрофы.

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Трамп уже не раз жаловался, что страны-члены НАТО не выполняют своих обязательств выдавать на оборонные нужды крайней мере 2 % от своего валового внутреннего продукта ежегодно. Такие обязательства, предусмотренные еще учредительными документами НАТО, но давно не выполняемые многими странами, НАТО возобновили в 2014 году, после начала новой агрессивной политики России.

Источник: https://censor.net.ua/n3096777
 
   
 Топ комментарии
 
Європейські ідіоти запросять до співпраці і рашку, зроблять єдину армію.
Дивно, на НАТО грошей їм шкода,а на ще одну армію ні. Мутна ініціатива..
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А где-то в далекой северной Лаптиландии кто-то довольно потирает маленькие ручонки, сидя на троне в кремле.
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Я могу предположить , шо всякие терки и насчет евроармии в пику НАТО, может быть для каазламордых, усыпляющая бдительность, пыль в глаза... Бо Васька слушает да ест осыпая лаптеунтов санкциями , тобто валит каазламордых мирным путем.
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Дык, давно следует понять, шо кремлядь всегда стравливала Европу и США...В совковремя, а ща -это евернный поток и иже, Кремлядь то повышала , то ни с сего того , на ровном месте, снижала цены на энергоносители для Европы. В одном случае, европейская продукция - дешевле американской и, как итог ъкономичкская война Европы со Штатами + надежда кремляди, из-за снижения цен на свои энергоносители устороить всеобщий экономический кризис. В другом случае, амеры друзья (программа Аполлон-союз, даже сигареты аполлон на мацквабаде, правда не все могут их купить), но враги Европам, бо амерская продукция в этом случае становится более конкурентноспособной.
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ЗЫ... Но есть и настораживающая объективная причина , которой может пользоваться лаптеунтовая шелупонь... Исторически так сложилось, шо не только мы с какцапами никогда братьями не станем, но и Франция с Германией и Англией - враги, Германия - с Францией и Англией.
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Какие проблемы? НАТО будет наступать на кацапию с севера,а армия ЕС с юга. Не поссорятся. Рабов на всех хватит.
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В Великобритании БРЕКСИТ замутила.
В Греции мутит, но греки ленивые
В Италии мутит
В Венгрии мутит ШОТО типа БРЕКСИТ . Во всяком случае рашкины деловые уверены, что следующая на БРЕКСИТ - Венгрия.
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Вот как проводят в Венгрии работу с простыми фермерами- мол Брюссель ограничивает им выращивание овощей и фруктов , а рядом такрй рынок-голодная раша и венгры булут жить как боги
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Я вас умоляю, при СЭВЕ они уже жили , шо вареник в "масле"... Венгры - не такие уж и дураки, как может показаться... Восток - дело тонкое...
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Орбан в выборах опирается именно на жти слои населения и его выбирают - значит тема овощей в рашку им нравиться
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Європейські ідіоти запросять до співпраці і рашку, зроблять єдину армію.
Дивно, на НАТО грошей їм шкода,а на ще одну армію ні. Мутна ініціатива..
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Понятно откуда ветер дует - разделяй и властвуй есть девиз кацапни
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Дочекаються що каци заїдуть на танках в Берлін та Париж.
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Только Украина способна им жто РАЗЖЕВАТЬ . В Будапеште 25 ноября выступает Березка - рашка лихо шифруется под всякими своими гастролями
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Не дуже вони дослухаються. Мабуть не можуть збагнути, що таке насправді росія і які плани вона має. Не сприймають загрозу серйозно, а даремно.
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Кацапы в Европе ведут себя отвратительно, вызывающе машут кошельками перед продавцами и официантами . В то время, когда средний европеец считает деньги, чтобы иметь хороший дом, образование, машину- кацапские без туалетные туристы , вырвавшись на три дня из раши , кидают деньги на лево и право. И этим подкупают европейцев . А украинцы в жто время работают везде в ЕС.
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Кацапи це дикуни.
Цікаво, може європейці вірять що на росії райське життя ?
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Не переживайте . В свое время Европейцы зазывали СССР строить НАТО и быть его членом, но каазлабадия - чересчур амбициозна(по-шовинистически). Считает , шо тока она, ущербная, в состоянии возглавить нации, и только... США проти будь-яких дій, що послаблюють НАТО, - у Держдепі прокоментували ідею створення армії ЄС - Цензор.НЕТ 8419
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Цього кацапня і домагається, очолити Євросоюз, нехай і закулісно, але контролювати хочуть.
Думаю, вони вже давно над цим працюють і в кожній країні мають своїх агентів впливу серед політиків, бізнесменів, журналістів відомих видань.
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какая любовница, страшная шо моя смерть, - собутыльница.
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вона дочка дипломата.
тому, скоріше її батькові прийшлося пробивати дорогу собі і їй різними методами і способами.
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та не...соперница...у нашей уже титул "кого-то там 3-го тысячелетия", а у боярышни...?
ото ж бо воно і є..!.
за корону межгалактических..кого-то там...борются.... ...а вы - подруга... э-эх!

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После вторжения в Украину в ЕС прекрасно понимают что договор коллективной безопасности такая же туалетная бумага как и будапештский меморандум.
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для начала иди погугли, чем отличается договор от меморандума, потом будешь умничать.
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названием. чем же еще?

пример - Договор о дружбе и сотрудничесве между Украиной и рашей. где-то я его недавно видел... по-моему, он в обной куче с Меморандумом валяется.
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для таких как ты, канал и канализация одно и тоже, похожее название. Меморандум от слова Memory! Бумажка на память, и ничего более.
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для таких, как я, любой договор с рашей - макулатура.
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при чем тут твоя паРаша? Мы обсуждаем нормальные страны.
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а мы и не скрываем это.

кое-кому в этом обсуждении было бы неплохо вспомнить как Меркель после первого посещения Донни сказала: "теперь мы можем полагаться только на себя". такими словами не бросаются.
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Крым. Оккупированный Севастополь массово ищет Россию какой ее показывали по телевизору российские пропагандисты. Потерялась, видимо...

США проти будь-яких дій, що послаблюють НАТО, - у Держдепі прокоментували ідею створення армії ЄС - Цензор.НЕТ 7629
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Ты почитай где и когда был заключён меморандум и частью чего он являеться и как он зарегистрирован в оон.
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я тебя куда послал? А ты откуда вылез? Меморандум это протокоол о намренеиях и ничего более. Он не несет никаких юридических обязательств.
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Игорь Д. если читать не не умрешь я те расскажу на пальцах. Меморандум заключён в рамках договора о безопасности и сотрудничеству в Европе Будапешт 1994 г., и зарегистрирован в оон как договор.
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еще разповторяю, меморндум от слова memory - бумажка на память и ничего боее. Он не предполагает юридичской отвенноственности за его НЕ выполнение и не тербует ратификации в сенате. Кучме нужно был опраильно составлять договора, а не записки на память.
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И кстати о других намерениях кроме как записаных в меморандуме ни кто не заявлял и не заявлял об отзыве своей подписи под ним.
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меморандум не несет юридической оветсенности, это просто записка на память.
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Таки и договор нато не несёт юридической ответствености, и всё вернулось на круги своя все бумажки побоку, хочешь мира готовся к войне.
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Все зависит от того как сотавляют эти договора. Наверняка там есчть фраза "в случае нападения на одну из стран, остальные оьъявоят войну агрессору". В Меморадумах такого не пишут.
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Печально, когда личные амбиции временно стоящих у руля могут стоить и без того хрупкого мира
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Ну ВОТ ,что и следовало ожидать-Немцы и Французы хотят БЛАТОВАТЬ.Они насиделись и наелись ВРАНЬЯ МИРОВОГО.Когда прячут Нулевой Гринвич,который всегда ПРОХОДИТ через Кавказ.Мирового вранья,когда придумали Грецию и Аталию,хотя они в Од(Аз)эрбэйджане.Ведь не просто так Гитлер дружил с главой мусаватиского( от слова ЯнУсБаТя-горящее сознание бек отец=ПЕНАТЫ БОГИ РИМА) правительства АДР Мамедамином Расулзаде.Не просто так царь Империи Александр3 с сыном Николаем 2 приехали в Баку на закладку самого высокого храма в Империи выс.81м.посв.Невскому=Янан Бэй=Горящий бек.Отсюда одэрский мугам(песнопения греч.Богам) -НЭБИ.(Юнона -горящая).Немцам начинают надоедать амеры и нерусский Кремль.Французы вспоминают свою империи и ПОХОД НАПОЛЕОНА НА СВОЮ РОДИНУ -ПэриДжан Кавказский.Но он вынужден был идти через Россию.Бизантийство спрятано,ГрекоАнарство(Рим наоборот) тоже, так же и то что АхырЯн(Гуран)-Конец горящего,ЯнахБахырАта(Махабхарата)-Горящий смотрит отец,Ярам Яна (Рамаяна)-Раны сторона,БашАта(Авеста)-Главный Отец и др.киги были написаны на одэри.На нем говорили и АзУш(Младшее сознание=Иезус),Зардуш,Магомед,Магедонский(по Низами 12в.отец одэров) и др.Он же был языком межнационального общения на Кавказе до 18в.вкл.(М.Лермонтов).Этот язык дали ГОВОРЯЩИЕ ОГНИ. В России все Бизантийство с царями ГанЭри,Джахангиром,Джанибеком(построил Чудовский царский монастырь в Москве) идр. прячит НЕРУССКИЙ КРЕМЛЬ.А в Европе БэйАтаГан(Вэтэн-Родина).Немцы и французы все это знают и хотят восстать.
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Ну, хотят европейцы запилить свои потешные войска, что-то среднее между пожарниками и эмчээсниками... Реальная военная сила этих войск всё равно будет ничтожной по сравнению с войсками тех же США...
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Только в этот раз амеры десять раз взвесят, приходить им им на помощь или нет
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Игорь д да почитай ты меморандум, а извини забыл ты читать не умеешь, я те опять расскажу там написано что в случае нарушения гранты в совете безопасности оон будут добиваться помощи Украине, и как видиш совет безопасности забыл о своих намерениях так что пока не востановлено ядерное оружие мира не будет.
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нет и не может быть в документе с названием МЕМЕРАНДУМ гарантий описываемых обязателсьтв. И наче такой докумнат называляпо другому. Попроуй в любом банке взять кредит, и оформиь его как меморандум.
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Не ну если ты и слушать не умееш то научить тя читать дело бесполезное, ты в банке работаешь?
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желаю тебе взять большой кредит в банке, оформив его как МЕМОРАНДУМ! США проти будь-яких дій, що послаблюють НАТО, - у Держдепі прокоментували ідею створення армії ЄС - Цензор.НЕТ 5597
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Игорь Д

для начала иди погуглиИнтересно кто это те писал?
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я тебе это сам предлагал, наверное зря. Желаю удачи с кредитом...
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Игорь всё? Съехал на кредит? Про меморандум поговорили?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША против любых действий, ослабляющих НАТО, - в Госдепе прокомментировали идею создания армии ЕС
 
 
 
 
 
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