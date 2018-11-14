 С начала года в Украине зафиксировано более 108 тыс. ДТП, в результате которых погибли 2266 человек, - Збанацкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил на пресс-конференции "Безопасность на дорогах - от стратегии к плану действий" заместитель генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владислав Збанацкий.
"По данным Патрульной полиции Украины, за 9 месяцев 2018 года зафиксировано более 108 тысяч дорожно-транспортных происшествий, то есть 396 за сутки. Из 17319 ДТП с пострадавшими (63 за сутки), погибли 2266 человек - это 8 человек за сутки. Фактически каждые три часа один украинец гибнет в ДТП. Травмированы 22394 человека (82 человека за сутки). Только за сентябрь погибли 277 человек", - отметил Збанацкий.
По его словам, международные эксперты отмечают, что в Украине низкий уровень безопасности на дорогах.
"В Украине показатели смертности и травматизма в результате ДТП являются одними из самых высоких в Европе. Мониторинг международных организаций засвидетельствовал, что уровень организации безопасности дорожного движения в Украине является достаточно низким", - сказал Збанацкий.
Он отметил, что в Украине является актуальной проблема фальсификации медицинских справок водителям.
"Ведется работа по введению медицинских комиссий и медицинских справок для водителей в единую электронную базу. Мы видим достаточно много случаев, когда люди получили удостоверение водителя, а в случае ДТП оказывается, что этот человек болен и не мог управлять транспортным средством", - сказал Збанацкий.
Он также отметил, что ДТП является одной из основных причин летальных случаев среди молодежи.
"В результате ДТП ежегодно в мире погибает более одного миллиона 300 тысяч человек, от 20 до 50 млн травмируются. Аварии на дорогах являются ведущей причиной смертности от травматизма людей в возрасте от 15 до 29 лет. Пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты являются уязвимой категорией и составляют 50% погибших на дорогах", - отметил Збанацкий.
Oleksiy Biloshytskiy
Follow · November 12 ·
За 10 місяців 2018 року на території України поліцейськими було зафіксовано 122 354 Дорожньо-транспортних пригоди 🚗, з них - ДТП з потерпілими - 19 915.
На дорогах загинуло 2651 людей, а внаслідок ДТП - 25 559 осіб отримали травми ‼️
Сьогодні в Україні розпочався 2-й етап Тижня безпеки дорожнього руху в Україні. Він буде проходити з 12 по 18 листопада, але робота за напрямком безпеки на дорозі патрульною поліцією проводиться щодня! Проведення таких заходів як Тиждень безпеки дорожнього руху покликані привернути увагу преси та громадськості, консолідувати зусилля для більш ефективної роботи. Щодня на дорогах гинуть та травмуються люди, значних матеріальних втрат зазнають власники транспортних засобів. Переважна кількість дорожньо-транспортних пригод трапляється через порушення правил дорожнього руху.
Багато з цього можливо змінити дуже просто - кожен водій та пішоход мають пам'ятати про безпеку на дорозі та дотримуватись правил, а патрульна поліція допоможе в цьому.
https://www.youtube.com/watch?v=uVc-9Z5UXeI
Той, що втратив свідомість - не пристебнутий же.
Швидку треба було одразу - а не виходити, струс однозначний.
Тачка ж персональна, не при виконанні.
А посипати лід - ніяк ? Релігія не дозволяє ?
Пішоходи і велосипедисти повинні перестати вважати себе безсмертними + знати ПДР + дивитися на дорогу + дбати про свою безпеку + повитягувати навушники з музикою і вилізти з телефонів.
Но полиция тоже должна работать с этими " бессмертниками".
Вот на границу со стороны Венгрии катят велосипедисты - заробитчане все в светожилетах . Бо венгры штрафуют за отсутсвие жилета. Выходишь из авто на трассе - надень жилет
А ехала (18.00) по Берегово - мало того , что дорога всего две полосы и вдоль дороги авто припаркованы, темно и велосипедисты из темноты как летучие мыши выскакивают. И полиция не штрафует за это
Стоп-знаки також не для них ... І приліпити щось, щоб блимало - ага, розбіглися.
Пішоходи, як блаженні, перебігають, де стукне в голову ...
Один пацан переді мною їхав по дорозі на скейті ... Думаю, чи ти сказився ? Поки не посигналила - навіть не обертався, а об*їхати не було можливості ...
Останнім часом якось може поліцаї почали ворушитися, бо влітку були дтп зі смертями з вини саме велосипедистів ...
А знайомі-друзі потім квітів-вінків понаносять і причеплять на стовпі ... Так хто ж їм винен ?
І війни не треба..
А то что они брешут - работа у них такая. Слава Богу, населению уже до лампочки, после "пенс. реформы". Даже в самой фашистской газете "Завтра" (главред - Проханов) комментаторы кроют режим чуть ли не матом.
Я писала пояснення по-їхньому, один там ще =сокрушалси, что ничего не понял=, розжовувала, але кільком - так, відповіла кілька слів українською (типу - так отож). І я вже знаю, що вони не пропускають наших букв -і, є, ї.
Дякую. Тепер буду хитріша. Просто розсердилася за ту статтю.
1) питерские тролли (обычные хамы из подворотни), и
2) жертвы телевизора. Вот с ними иногда можно разговаривать; например, один на меня долго наезжал пока я ему кратко не рассказал биографию С.А.Бандеры. Он был в шоке от услышанного: что Бандера родился в Австро-Венгерской империи, никогда в России не был, ни одного русского не убил, и всю войну просидел у немцев в лагере.
Я так зайшла два чи три рази поприколюватися. Переконувати нікого ні в чому не буду.
Мені на Цензорі добре.
В 2007 году в ДТП погибло 9574 человека.
В 2013 - 4483.
В 2016 - 3410.
За 9 месяцев 2018 - 2266, если интерполировать на год, то около 3021 получается.
Количество погибших в ДТП в Украине год от года снижается, и єто не смотря на рост количества машин не дорогах, включая полоумных мажоров и евробляхеров. И оно снижалось без всяких камер, снижения разрешенной скорости. Если бы еще сделали нормальные дороги, переходы, тротуары, освещение, и штрафами научили пешеходов, что они тоже участники дорожного движения, смертей бы было еще меньше.
и сколько село... за смертельные ДТП (и по вине пьяни, селебрити, мохнатолапых...отдельно)
а если честно...чем дороже машины - тем наглее алень (иногда сопляк, которому и авто и права подарили)... они уверены, что бессмертны...гоняя демонами впереди своих ангелов...
Т.е. украинцы сами себе злейшие враги.