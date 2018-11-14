 За прошедшие сутки враг 8 раз обстрелял позиции ВСУ, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое оккупантов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 8 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Дважды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"Враг обстреливал наши оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из 82-мм минометов захватчики дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского.

Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Приазовье. Здесь противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалыка. В других случаях тяжелое вооружение не применялось, однако, фиксировался интенсивный огонь из гранатометов различных типов.

В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что с начала текущих суток враг осуществил один обстрел в районе Красногоровки: "Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено".

По данным разведки, 13 ноября, двое российских оккупантов были уничтожены, еще пятеро - ранены.