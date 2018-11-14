EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  472  13
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7375) Донбасс (17445) операция Объединенных сил (714)

 За прошедшие сутки враг 8 раз обстрелял позиции ВСУ, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое оккупантов, - штаб ОС

В течение прошедших суток, 13 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 8 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Дважды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"Враг обстреливал наши оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из 82-мм минометов захватчики дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского.

Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Приазовье. Здесь противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалыка. В других случаях тяжелое вооружение не применялось, однако, фиксировался интенсивный огонь из гранатометов различных типов.

В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотники ОБСЕ дважды были обстреляны на Донбассе из стрелкового оружия

Отмечается, что с начала текущих суток враг осуществил один обстрел в районе Красногоровки: "Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено".

По данным разведки, 13 ноября, двое российских оккупантов были уничтожены, еще пятеро - ранены.

За прошедшие сутки враг 8 раз обстрелял позиции ВСУ, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое оккупантов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3096775
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Смерть расіянським окупантам, мочкуємо їх так, щоб побільше пазлів у пакетах поїхало на болота мокшанські!!!!))
 показать весь комментарий
 
 
Рашки утомили не дают покоя. Держитесь ребята победа будет за нами!!! Слава Украине!!!
 показать весь комментарий
 
 
Про двох жмурів це у них по замовчуванню в новині стоїть чи просто дату у "звіті" міняють?
 показать весь комментарий
 
Ватан, сходи на срувесну и прочие педоваторесурсы, там скулят по зажмуреным попочленцам.
 показать весь комментарий
 
Якщо тобі подобається коли лапшу ,про 2х убитих даунбасів ,на вуха вішають то напевно ти сам ватан упоротий без мозгу
 показать весь комментарий
 
спасибо, что живые!
горіть у пеклі, москалі (с).. і Українська щедра земля нехай вам пеклом буде... кожну годину
 показать весь комментарий
 
 
Даешь в каждую семью роSSийско-фашистских оккупантов груз "200"!
Хороший роSSийский оккупант- ДОХЛЫЙ РОSSИЯНИН!
 показать весь комментарий
 
 
Перефразируем старую народную мудрость.Хороший сепар-мертвый сепар!.Туда им и дорога!Одно обидно,что нашу землю,этой гнилятиной загрязнять приходится.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки враг 8 раз обстрелял позиции ВСУ, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое оккупантов, - штаб ОС
 
 
 
 
 
 вверх