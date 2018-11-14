 Украина подготовила проект обновленной "крымской" резолюции. Третий комитет ГА ООН рассмотрит ее в четверг, - Кислица

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

"По поручению Президента, Украина подготовила проект обновленной "крымской" резолюции. В четверг состоится ее рассмотрение в профильном, Третьем комитете Генеральной Ассамблеи",- заметил Кислица.

Он подчеркнул, что проект документа пользуется поддержкой широкого круга членов ООН – от островных государств к государствам Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

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Как отметил заместитель министра, цель документа - "защита прав и свобод украинских граждан, которые проживают на оккупированном полуострове", а также содержит требования к России относительно выполнения ею как государством-оккупантом обязательств по международному праву. Кислица добавил, что среди новых элементов резолюции внесены, в том числе, вопросы политических заложников Кремля.

"После Третьего комитета проект резолюции будет голосоваться на пленарном заседании Генассамблеи. Ориентировочно – в середине декабря. Для его принятия требуется простое большинство среди голосующих государств", - пояснил заместитель главы МИД Украины.

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Как сообщалось, 19 декабря 2017 года Генассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". Документ, в частности, констатировал наличие международного вооруженного конфликта между РФ и Украиной, приговорил ретроактивное применение РФ собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство. Кроме того, резолюция содержала требование к Москве выполнить решение Международного суда ООН относительно возобновления прав и свобод граждан Украины в Крыму.