EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Общество
  68  1
Материалы по теме:
Все про:Верховный Суд (658) тестирование (231) ВККСУ (321) Антикоррупционный суд (364)

 ВККСУ обнародовала результаты тестирования кандидатов в Верховный и Антикоррупционный суды

Высшая квалификационная комиссия судей 13 ноября утвердила результаты анонимного письменного тестирования на этапе экзамена во время квалифоценивания в пределах конкурсов на занятие вакантных должностей судей Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ.

Так, к выполнению практического задания допущены 108 кандидатов в ВАС из 170, 48 кандидатов в Апелляционную палату ВАС из 73, 104 кандидата в Кассационный административный суд ВС из 129, 64 кандидата в Кассационный хозяйственный суд ВС из 105, 54 кандидата в Кассационный уголовный суд ВС из 139, 95 кандидатов в Кассационный гражданский суд ВС из 152.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВККС провела заседание относительно результатов тестирования кандидатов в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд. ВИДЕО

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины 12 ноября 2018 г. начала квалификационное оценивание 566 кандидатов, участвующих во втором конкурсе на должности судей Верховного Суда, и 270 кандидатов, претендующих на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3096771
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А где их фамилии можно посмотреть.А то если там есть черниговская судья Рахманкулова Ирина,дЫк эту суку давно посадить надо!Эта тварюка за бабло решает всё в пользу того у кого есть власть и бабло!Если в её делах покопатся,выяснится,что очень многие не правомерно лишились своей частной собственноси и многого другого ,после её судебных решений,во времена правления Яныка.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВККСУ обнародовала результаты тестирования кандидатов в Верховный и Антикоррупционный суды
 
 
 
 
 
 вверх