 Минобразования планирует бороться с плагиатом научных идей, - замминистра Рашкевич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Однако, по словам заместителя министра образования и науки Юрия Рашкевича, этого недостаточно - Украина должна обеспечить не только техническую проверку текста работ на плагиат, но и не допускать плагиата научных идей.

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"Сегодня все университеты и научные учреждения в Украине имеют возможность подписать соглашения с компаниями, предоставляющими услуги проверки текста на наличие заимствованных частей текста, и обеспечить своим аспирантам и докторантам проверку диссертационных работ на плагиат. Также группа экспертов разработала широкие рекомендации, которые могут быть использованы как модули для обучения, как основа спецкурсов по академическому письму. И сейчас мы дискутируем на тему, как перейти на другой уровень отслеживания академической добродетели - на уровень более глубокого анализа научного содержания работы. Однако борьба с плагиатом научных идей должна быть делом широкой научной общественности, и МОН или ни один другой орган никогда не сможет делать это самостоятельно", - отметил Юрий Рашкевич.

В рамках пресс-конференции "Практические кейсы внедрения академической добропорядочности в украинских учебных заведениях" 13 ноября также было объявлено о старте акции #СтопПлагиат.

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"Академическая добродетель - это этические нормы и регламентные нормы, которые должны влиять на качество образования и доверие к результатам научных исследований. Мы убеждены, что когда единым голосом все представители образовательного сообщества будут говорить, что академическая добродетель является залогом качественного образования - это повлияет на понимание людей. Мы призываем все образовательные учреждения присоединиться к акции #СтопПлагиат", - заявил Андрей Сидляренко, глава компании Unicheck Украины, онлайн-сервиса поиска плагиата.

Сейчас в акции уже присоединились более 20 высших учебных заведений Украины.

"В последнее время все больше довольно громких случаев, связанных с плагиатом, и может сложиться впечатление, что ситуация ухудшилась, но я считаю, что это лишь свидетельствует, что увеличилось количество неравнодушных людей. И мы хотели бы призвать неравнодушных людей объединиться под одним голосом в акции #СтопПлагиат и совместно искать решение этой проблемы. Мы со своей стороны стараемся проводить определенные просветительские работы по академической добродетели", - добавил координатор Проекта содействия академической добропорядочности в Украине (SAIUP) Тарас Тимочко.

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