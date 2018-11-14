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Все про:плагиат (85) Минобразования (1030)

 Минобразования планирует бороться с плагиатом научных идей, - замминистра Рашкевич

МОН вместе с USAID подготовило рекомендации для вузов по поддержке культуры добродетели, создало все условия университетам для подписания соглашений с компаниями, которые помогают проверять тексты работ на плагиат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Однако, по словам заместителя министра образования и науки Юрия Рашкевича, этого недостаточно - Украина должна обеспечить не только техническую проверку текста работ на плагиат, но и не допускать плагиата научных идей.

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"Сегодня все университеты и научные учреждения в Украине имеют возможность подписать соглашения с компаниями, предоставляющими услуги проверки текста на наличие заимствованных частей текста, и обеспечить своим аспирантам и докторантам проверку диссертационных работ на плагиат. Также группа экспертов разработала широкие рекомендации, которые могут быть использованы как модули для обучения, как основа спецкурсов по академическому письму. И сейчас мы дискутируем на тему, как перейти на другой уровень отслеживания академической добродетели - на уровень более глубокого анализа научного содержания работы. Однако борьба с плагиатом научных идей должна быть делом широкой научной общественности, и МОН или ни один другой орган никогда не сможет делать это самостоятельно", - отметил Юрий Рашкевич.

В рамках пресс-конференции "Практические кейсы внедрения академической добропорядочности в украинских учебных заведениях" 13 ноября также было объявлено о старте акции #СтопПлагиат.

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"Академическая добродетель - это этические нормы и регламентные нормы, которые должны влиять на качество образования и доверие к результатам научных исследований. Мы убеждены, что когда единым голосом все представители образовательного сообщества будут говорить, что академическая добродетель является залогом качественного образования - это повлияет на понимание людей. Мы призываем все образовательные учреждения присоединиться к акции #СтопПлагиат", - заявил Андрей Сидляренко, глава компании Unicheck Украины, онлайн-сервиса поиска плагиата.

Сейчас в акции уже присоединились более 20 высших учебных заведений Украины.

"В последнее время все больше довольно громких случаев, связанных с плагиатом, и может сложиться впечатление, что ситуация ухудшилась, но я считаю, что это лишь свидетельствует, что увеличилось количество неравнодушных людей. И мы хотели бы призвать неравнодушных людей объединиться под одним голосом в акции #СтопПлагиат и совместно искать решение этой проблемы. Мы со своей стороны стараемся проводить определенные просветительские работы по академической добродетели", - добавил координатор Проекта содействия академической добропорядочности в Украине (SAIUP) Тарас Тимочко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096767
 
 
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Іноді в одному науковому напрямку поруч знаходяться кілька корисних ідей. Своїми некваліфікованими діями, такою боротьбою із плагіатом ми можемо гальмувати деякі дослідження. Це все вже приводить до виїзду вчених за кордон.
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Вот именно с новаторскими идеями они и будут боротся,чтоб ни одна не проскользнула мимо их липких ладошек.Тут же,не отходя от кассы можно и патент по шурику,на чужую идею оформить!Логично!Устали патентировать салфетки и вешалки.Решили из общего хаоса,сразу отчленять эфективные моменты и сразу патентировать от своего имени,красавцы!
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Ще при СРСР були моменти з придушеня новаторських ідей, але це припинили. За допомогою лише таких програм боротися з плагіатом не вийде, а використовувати для придушення новаторства можна.
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Сколько там бабла на борьбу решено выделить?Отдайте его мне!!!Я приду и всех побАрюууу!!!!Весь,весь плагиат,одной адекватной компьютерной программой,только программиста нормального найду.Прогаммисты отзовитесь!Пошли боротся против плагиата,только надо узнать,сколько бабуленций на этот деребан выделели...А то опять своих дебильных деток на тепленькое местечко пристроят.На одного мстительного программиста,штук тридцать блотарей поставят,чтоб им руководить и за его работу дадут ему 5 копеек,остальное сами поделят.Не удивительно,почему все "разработанные ими"программы,потом глючить начинают.
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Забавно... Получается что отправив оригинальную работу "на проверку" конкурентам мы даем им возможность первыми шустро "запатентовать" идею на себя и обвинить нас в "воровстве идеи". Не удивительно что такой проект предлагает Рашкевич. Если Вы хотите чтобы Ваш научный коллектив обокрали на "финишной прямой" приглашайте какого нибудь Рашкевича ... лаборантом или наймите Цилю уборщицей...
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