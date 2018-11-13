 Украина, Молдова и Грузия договорились о создании общей платформы для противодействия гибридной агрессии России, - МинВОТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.

Во время встречи стороны договорились о нижеследующем:

создание межгосударственной платформы

обмен опытом реинтеграционной политики трех государств

обмен опытом в сфере соблюдения прав человека на неподконтрольных и оккупированных территориях Украины, Грузии и Молдовы

создание механизма оценки рисков и анализа ситуации на неподконтрольных и оккупированных территориях Украины, Грузии и Молдовы

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия пытается превратить Украину в федерацию, чтобы продолжать влиять на ее политику, - Черныш о "выборах" в ОРДЛО. ВИДЕО

"Создание общей платформы между нашими тремя государствами, пострадавших от агрессии Российской Федерации, станет площадкой по обмену опытом, выработки новых идей, чтобы в дальнейшем избежать повторения ошибок и использовать лучший опыт. Украина, Грузия и Молдова имеют общую проблему, а следовательно и пути противостояния должны нарабатывать общие.

В Меморандуме о сотрудничестве мы предусмотрим ключевые направления работы, о которых уже договорились и, возможно, предложим новые. Однако, наше сотрудничество касается исключительно мирного пути урегулирования конфликта", - рассказал глава МинВОТ Вадим Черныш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ блокирует доступ к опасным складам с 20 тысячами тонн боеприпасов на границе между Украиной и Молдовой, - Черныш