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 Украина, Молдова и Грузия договорились о создании общей платформы для противодействия гибридной агрессии России, - МинВОТ

13 ноября в Молдове состоялась трехсторонняя встреча с участием вице-премьера по вопросам реинтеграции Молдовы Кристины Лесник, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша и министра по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.

Во время встречи стороны договорились о нижеследующем:

  • создание межгосударственной платформы
  • обмен опытом реинтеграционной политики трех государств
  • обмен опытом в сфере соблюдения прав человека на неподконтрольных и оккупированных территориях Украины, Грузии и Молдовы
  • создание механизма оценки рисков и анализа ситуации на неподконтрольных и оккупированных территориях Украины, Грузии и Молдовы

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"Создание общей платформы между нашими тремя государствами, пострадавших от агрессии Российской Федерации, станет площадкой по обмену опытом, выработки новых идей, чтобы в дальнейшем избежать повторения ошибок и использовать лучший опыт. Украина, Грузия и Молдова имеют общую проблему, а следовательно и пути противостояния должны нарабатывать общие.

В Меморандуме о сотрудничестве мы предусмотрим ключевые направления работы, о которых уже договорились и, возможно, предложим новые. Однако, наше сотрудничество касается исключительно мирного пути урегулирования конфликта", - рассказал глава МинВОТ Вадим Черныш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ блокирует доступ к опасным складам с 20 тысячами тонн боеприпасов на границе между Украиной и Молдовой, - Черныш

Источник: https://censor.net.ua/n3096763
 
   
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Однако, наше сотрудничество касается исключительно мирного пути урегулирования конфликта", - рассказал глава МинВОТ Вадим Черныш.

Иными словами, просто поболтать о погоде и птичках...
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Ну да языком молоть,не родину защищать.Будем надеется,что исключительно мирное решения возврата оккупированых земель,всего лишь отвлекающий манёвр.Хотя,о чём бы они там не договаривались,среди них столько ФСБшников сидит,что негласное присутствие кремля,можно считать официальным.
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Мирное решение это отлично, но оно здесь также реально как полет в космос на ракете разработанной шаманами из Папуа - Новая Гвинея.
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Насколько я знаю, в Грузии, несмотря на реформы, сформировано очень сильное пророссийское лобби, намного сильнее даже, чем в Украине. Да, они не могут свернуть реформы, начатые предшественниками, но постоянно навязывают своему народу мысль, что рашу надо понять, принять и т.д.
Поэтому очень важно фильтровать участников подобных встреч.
С Молдовой лучше - несмотря на выходки Додона, там чётко видно, что это президентско-парламентская республика, где внешний европейский сектор чётко определён. Вряд ли там в такую комиссию человек Додона пролезет...
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А кто именно их будет фильтровать?Разве что,американцев с англичанами попросить предоставить всю имеющуюся инфу на адептов русьського мира!У них по ходу полная картотека имеется.
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Коли там в них другий тур ?
От і побачимо.
А там, може, ж і Мішутка додому вернеться і поборе усіх ворогів.
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Причём,прошу заметить Михо в Грузии не церемонился не с криминалом,не с адептами рАссейскоф вЯсны!Торбил их всех без исключения.Начиная с коррупционеров и их семей разворовавших всю грузинскую казну и насоздовавших бизнесов за народное бабло и криминал выпущеный советским правительством из всех зон бывшего СССР,делегировав его создавать в бывших советских республиках криминальный мир,о котором советский народ знал только из фильмов про милицию.До 1991 года в союзе слово"мафия"воспринималось,как статьи про НЛО,фантастика какая то...
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ЩаЗ заплачу ...
"Герой" сам вніс подання про скасування віз для москалів ...
Після 08.08.2008. Якщо Ви раптом не знали.

Перепрошую, далі не буду: цей персонаж уже обрид до неможливості.
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Благодаря тому, что Молдова является президентско-парламентской республикой, совчарная тварь Додон в общем-то реальной властью в стране не обладает и не сможет свернуть Молдову с европейского пути в азиатское стойло Моцковской Орды...
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Алилуя!!!Наконец то,начали объединятся.Чечен и осетин бы ещё подтянуть,да не судьба,пока Кадыров при власти.Хотя,Кадыров тот ещё двуликий"Анус"ггыыггыгы...Сегодня друг РАссЕи,а завтра опять за папу мстить начнёт...
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Від каців всі відгороджуються як від прокажених.
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Спасение утопающих дело рук самих утопающих, были б у нас с 91 года поумней правители , не было б сейчас такой ситуации, воровали ну что зделаеш.
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Не было бы ГКЧП в Москве в 1991,не было бы и Украины,как отдельно взятого государства.Это не мы от них ушли,это они нас ушли!Как и остальные пятнадцать республик,пятнадцать сестёр...И власть нам назначили они же...И бабло партии раздербанили среди своих ставленников,и криминал весь амнистировали и выпустили из зон устроив лихие 90е,чтобы создать теневые рынки...Из всех украинских президентов один Ющенко не был ставленником кремля,мля...
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Ющенко оказался успешным премьером, но неспособным президентом, и закончил он бесславно, фактически передав власть вфя.
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Правильно,ставленники кремля очччень ему в этом помогли,даже ЦРУшница жена не помогла.Если бы не мешало кодло рашистских ставленников,может и жили бы уже как люди.
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Кремль кремлем, но где была его голова, в конце концов - его национальное самосознание, которым он так гордился? Личные обиды оказались сильнее ответственности за страну.
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Не смешите мои пятки,а то они порЭпаются!Обрисовываю ситуацию.Допустим Вы Ющенко стоите на столбе,площадка которого рассчитана на одного человека,так,чтобы он мог лечь поспать,когда устанет.А столб,этот стоит среди огромного озера кишащего крокодилами и в далеке от вас имеются такие же столбы,штук тридцать от силы, на площадках которых могут разместится также по одному человеку.Раз в неделю прилетают вертолёты и скидывают хабар,ровно столько,сколько не даст вам свалится с этого столба к крокодилам и так четыре года.Спустится неЗя,сожрут,улететь тоже хрена с два,залез сиди четыре года,иногда с верталета твоя жена может помохать тебе ручкой,а с сотратниками сидящими на соседних столбах,поговорить можно и только громко оравши и то в том случае,,когда вокруг полный штиль и все крокодилы спят.Вот как выглядит наглядно период правление Ющенко.Будь ты хоть супер патриотом и т.д.,жить то хочется...
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Є мапи УНР, де частини Грузії, Чечні та Молдови входили до її складу...Росія здійснила агресію саме проти цих республік...
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Создавая буферную зону между своими границами и базами ООН.
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ШАМ. Абу-Салман Беларуси рассказал подробности ночной атаки сирийских муджахидов в районе Тарабия и уничтожении 25 русских и асадитов ВИДЕО

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/11/13/117511/sham--abu-salman-belarusi-rasskazal-podrobnosti-nochnoj-ataki-sirijskikh-mudzhakhidov-v-rajone-tarabiya-i-unichtozhenii-25-russkikh-i-asaditov-video.shtml
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