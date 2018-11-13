 Украина, Молдова и Грузия договорились о создании общей платформы для противодействия гибридной агрессии России, - МинВОТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.
Во время встречи стороны договорились о нижеследующем:
- создание межгосударственной платформы
- обмен опытом реинтеграционной политики трех государств
- обмен опытом в сфере соблюдения прав человека на неподконтрольных и оккупированных территориях Украины, Грузии и Молдовы
- создание механизма оценки рисков и анализа ситуации на неподконтрольных и оккупированных территориях Украины, Грузии и Молдовы
"Создание общей платформы между нашими тремя государствами, пострадавших от агрессии Российской Федерации, станет площадкой по обмену опытом, выработки новых идей, чтобы в дальнейшем избежать повторения ошибок и использовать лучший опыт. Украина, Грузия и Молдова имеют общую проблему, а следовательно и пути противостояния должны нарабатывать общие.
В Меморандуме о сотрудничестве мы предусмотрим ключевые направления работы, о которых уже договорились и, возможно, предложим новые. Однако, наше сотрудничество касается исключительно мирного пути урегулирования конфликта", - рассказал глава МинВОТ Вадим Черныш.
Иными словами, просто поболтать о погоде и птичках...
Поэтому очень важно фильтровать участников подобных встреч.
С Молдовой лучше - несмотря на выходки Додона, там чётко видно, что это президентско-парламентская республика, где внешний европейский сектор чётко определён. Вряд ли там в такую комиссию человек Додона пролезет...
От і побачимо.
А там, може, ж і Мішутка додому вернеться і поборе усіх ворогів.
"Герой" сам вніс подання про скасування віз для москалів ...
Після 08.08.2008. Якщо Ви раптом не знали.
Перепрошую, далі не буду: цей персонаж уже обрид до неможливості.
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/11/13/117511/sham--abu-salman-belarusi-rasskazal-podrobnosti-nochnoj-ataki-sirijskikh-mudzhakhidov-v-rajone-tarabiya-i-unichtozhenii-25-russkikh-i-asaditov-video.shtml