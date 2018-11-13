 Норвегия обвиняет Россию в блокировке GPS во время учений НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Министерство обороны Норвегии заявило, что оно "информированно о том, что помехи в работе GPS зафиксированы в период с 16 октября по 7 ноября и они сгенерированы российскими силами на Кольском полуострове".

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию, заявил, что "методы атак в киберпространстве, электронные методы используются все чаще", а также что Североатлантический альянс "подходит к этим вопросам со всей серьезностью".

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Ранее премьер-министр Финляндии Сипиля заявил, что в стране будет проведено расследование относительно возможного вмешательства России в работу спутниковых навигационных систем GPS в Лапландии во время недавних военных учений НАТО в Норвегии. По словам Сипила, "целью вмешательства было продемонстрировать способность к таким действиям".

Напомним, что учения НАТО стартовали 25 октября. В них приняли участие военнослужащие из 31 страны, включая Финляндию и Швецию, которые не являются членами НАТО. 12 ноября в Кремле заявили, что им ничего неизвестно о якобы вмешательство РФ в работу спутниковых навигационных систем GPS во время учений НАТО Trident Juncture."Есть тенденция обвинять РФ во всех смертных и других грехах", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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