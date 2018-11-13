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Все про:Норвегия (360) Россия (71069) учения (1936)

 Норвегия обвиняет Россию в блокировке GPS во время учений НАТО

Министерство обороны Норвегии во вторник, 13 ноября, заявил, что российская сторона несет ответственность за сбой работы GPS во время учений НАТО Trident Juncture.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Министерство обороны Норвегии заявило, что оно "информированно о том, что помехи в работе GPS зафиксированы в период с 16 октября по 7 ноября и они сгенерированы российскими силами на Кольском полуострове". 

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию, заявил, что "методы атак в киберпространстве, электронные методы используются все чаще", а также что Североатлантический альянс "подходит к этим вопросам со всей серьезностью".

Читайте на "Цензор.НЕТ": К сбоям в системе навигации GPS на учениях НАТО может быть причастна РФ, - премьер Финляндии

Ранее премьер-министр Финляндии Сипиля заявил, что в стране будет проведено расследование относительно возможного вмешательства России в работу спутниковых навигационных систем GPS в Лапландии во время недавних военных учений НАТО в Норвегии. По словам Сипила, "целью вмешательства было продемонстрировать способность к таким действиям". 

Напомним, что учения НАТО стартовали 25 октября. В них приняли участие военнослужащие из 31 страны, включая Финляндию и Швецию, которые не являются членами НАТО. 12 ноября в Кремле заявили, что им ничего неизвестно о якобы вмешательство РФ в работу спутниковых навигационных систем GPS во время учений НАТО Trident Juncture."Есть тенденция обвинять РФ во всех смертных и других грехах", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: РФ продолжает наращивать войска в Арктике, - МИД Норвегии

Источник: https://censor.net.ua/n3096761
 
 
 Топ комментарии
 
готовся срусня, за всё будите отвечать, за всё.
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Рузьке 💩везде засунет свое 🐷рыло!!!
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Рузьке 💩везде засунет свое 🐷рыло!!!
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Если НАТО начнёт блокировать всё кацапское, что ещё как-то дышит, то мало не покажется.
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Мокшане. Открывайте свои сфинктеры, китайцы идут.
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готовся срусня, за всё будите отвечать, за всё.
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В Норвегии под воду ушел фрегат Helge Ingstad, который 8 ноября столкнулся с танкером, перевозившим на борту 62,5 тыс. тонн нефти. Судно с пробоиной на правом корпусе, которое после аварии отбуксировали на мель, сползло с нее и полностью погрузилось на дно. В течение всего этого времени спасатели пытались прикрепить корабль к берегу стальными тросами и стабилизировать его положения буксирами, но судну уже ничего не помогло.
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Пишут что танкер "Сола" был греческий.
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когда ушёл? не ну вам своя инфа - специальная, а у людеи вот смотри как повреждённый фрегат на берег выталкивает, чтоб потом отправить на ремонт

смотри и утрис лишнехромосом

https://www.nrk.no/hordaland/fregatt-og-tankskip-kollidert-_-stor-redningsaksjon-1.14284176



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Твоя "новость" за 9 ноября. А 11 ноября уже сообщили что тросы лопнули и фрегат утоп.
Норвегія звинувачує Росію в блокуванні GPS під час навчань НАТО - Цензор.НЕТ 884
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Там все серьезно, из-за этого норвежский фрегат утонул. Придется РФ компенсировать.
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фрегат пофиг, ответ будет держать за то что могло случится - передвыжение нефтенных вышек и авария, аварии при посадки гражданских самолётов, аварии гражданских кораблеи итд итп. За это будет драть по страшному и самое важное что разработает дополнительные системы безопасности к подавлению или помехам сигналов и заметь - авария произошла когда всё закончилос и использовали гражданскую систему, и в этом рабирётся, кстати, вы тоже за это будите косвонно платить.

фрегат утанул для дебилов а в реале его посадили на берег и разрабатывается система его отправки на ремонт.
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А мы то тут при чем? Или ты на вейшнорийцев намекаешь?
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косвенно - русне не будет чем вам помогать и вот и будите рости негативно.
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Она нам и не помогает, а дань выплачивает.. Еще за 280 лет должна.
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во смотри как буксиры его "раненного" на сушу выталкивает, там ниже есть видео от nrk

https://www.nrk.no/hordaland/fregatt-og-tankskip-kollidert-_-stor-redningsaksjon-1.14284176
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Благородно, почти как у дельфинов. Надеюсь, быстро починят.
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нет не быстро, теперь период штормов, очень в плохом-сложном месте находится, возможно примёт решение о затопления, но это только если ремонт выидёт дороже, а то можно сделать фото при притоке воды и другую оттоке, то вот и будет разные фото. кстати сегодня говорили о том что возможэн вариант затопления но намеренно а не - что случилос, она утанула.
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Есть тенденция обвинять расею во всех смертных и других грехах - ой, проснулись, кстати, ваньки вы вчера водку жрали, всё, завтра санкции.
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так мочкуйте рогатих,НАТО,так, щоб моргала у кацапів повилазило!! смерть расіянським окупантам!!!!
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Норвегия обвиняет Россию в блокировке GPS во время учений НАТО

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тре не обвіняти,а мовчки підсилити санкції.Щоб в кацапів батарейок на глушилки не було за що купити. Норвегия обвиняет Россию в блокировке GPS во время учений НАТО - Цензор.НЕТ 5726
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Вся ця фігня типу GPS дуже вразлива в цих умовах. Потрібно щось інше.
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Ща прийде IgorL і все тобі змістовно пояснить і порадить що треба робити. Норвегія звинувачує Росію в блокуванні GPS під час навчань НАТО - Цензор.НЕТ 2423
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Сколько можно пальчиком грозить ? Чхал путлер и его прихвостни на всех вас обеспокоенных
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ДА РОССИЯНИ МУСОР ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ КОТОРЫЕ НИ КОГО НЕ УВАЖАЮТ !!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНорвегия обвиняет Россию в блокировке GPS во время учений НАТО
 
 
 
 
 
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