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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Порошенко встретился с представителями УПЦ МП, которые поддерживают создание единой поместной церкви, - "Громадське"

Президент Петр Порошенко вечером 13 ноября встретился с представителями группы архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата, которые поддерживают предоставление Украине томоса и создание единой поместной церкви.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщили источники в Администрации Президента. 

Сколько иерархов УПЦ МП пришли на встречу с Президентом собеседник Громадського не сообщил, но отметил, что "их было более трех".

Во время встречи представители УПЦ МП, не поддержали решение Собора УПЦ Московского патриархата о разрыве отношений с Константинополем, "рассказали о давлении со стороны руководства УПЦ МП".

Встреча проходила в закрытом режиме в "Украинском доме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Используя как предлог встречу с Порошенко, руководство УПЦ собрало Собор, который проголосовал против автокефалии и разорвал общение с Константинополем, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

В УПЦ МП в ответ заявили, что отменили встречу с Порошенко в Украинском доме, так как собор епископов решил, что она "должна проходить на церковной территории".

Тогда же, 13 ноября ссобор епископов УПЦ МП заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3096758
 
   
 Топ комментарии
 
признать УПЦ МП иностранным агентом "государства-агрессора" и ввести повышенное налогооблажение земли, недвижимости, транспорта, драгоценостей, подарков, и особенно пожертвований.. затем, пусть вертолеты Авакова полетают над резиденциями епископов УПЦ МП, а изъятые ценности покажут по ТВ...
и все ,через неделю УПЦ МП не будет.. они самораспустятся..
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«Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня - как защитить Русскую православную церковь в Украине? Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», - сказал Порошенко.
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і ще питання, з якими вони намірами...
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після створення церкви їх кількість буде постійно зростати
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Выбить из под московских приходы и низшее духовенство - и шо московитам останется Порошенко встретился с представителями УПЦ МП, которые поддерживают создание единой поместной церкви, - "Громадське" - Цензор.НЕТ 4910
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Кто такие московские попы - известно.
однако, кидаться в другую крайность, и верить Педро...
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Встреча проходит в "Украинском доме". Собеседники "Страны" в УПЦ утверждают, что этими встречающимися с Порошенко могут быть Александр Драбинко и Симеон. Также там, якобы, присутствовал архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.
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Никогда в жизни не интересовалась так церковными делами, как в последнее время.
Веселее только новости из Крысма))
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Вот и начался раскол в самом сатанате Порошенко встретился с представителями УПЦ МП, которые поддерживают создание единой поместной церкви, - "Громадське" - Цензор.НЕТ 6498. Кто за Украину и ее единую церковь возвеличен будет, ну а кто лобзался с бандитами и террористами будут прокляты и изгнаны с нашей земли
Порошенко встретился с представителями УПЦ МП, которые поддерживают создание единой поместной церкви, - "Громадське" - Цензор.НЕТ 8156
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признать УПЦ МП иностранным агентом "государства-агрессора" и ввести повышенное налогооблажение земли, недвижимости, транспорта, драгоценостей, подарков, и особенно пожертвований.. затем, пусть вертолеты Авакова полетают над резиденциями епископов УПЦ МП, а изъятые ценности покажут по ТВ...
и все ,через неделю УПЦ МП не будет.. они самораспустятся..
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От і добре. І це правильний хід Порошенка, зустрітися негайно, поки онуфрій обдумував, як вплинути щоб їх не пустити завтра. Ніхто не чекав від нього такої спритності.
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«Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня - как защитить Русскую православную церковь в Украине? Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», - сказал Порошенко.
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Хорошо, если действительно так сказал! Где? Когда?
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Бгг...Раскол среди раскольников московского паханата.))
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так це розкол, це прецедент, коли буде офіційно томоос то це почнеться швидше перехід та об'єднання, в українську церкву.
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Где то читал что мп проводило тайный опрос рядовых священников о том что согласны ли они при получении томоса перейти в УПЦ ..Результат их поразил - более 60% сказали - да...Но мп поняло что их реально еще больше - просто многие побоялись сказать правду...Вот так вот..
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судячи з усього, то були ті вісім, які не приїхали на москальське збіговисько з "відомих" причин, і один, який з "невідомої причини"..
Москальські шавки фсб-шні - йдіть у дупу !!
Українській помісній автокефальній церкві БУТИ !
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Імена цих 6-х відомі. Хоча, аби не залякування і страх перед ФСБ, то вже зараз з РПЦ, як не дивно, до об'єднавчого собору приєдналося б більше половини!!! архієреїв. Багато хто з них приєднається вже після Собору. Не буду переказувати детальну і цікаву інформацію з цього приводу, яку подає ЛІГА.net https://www.liga.net/politics/articles/tomos-kak-dogovarivayutsya-filaret-makariy-i-ierarhi-iz-upts-mp
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Государство должно запретить деятельность иностранного агенства пропагандьі страньі - агрессора.
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З Московським Патріархатом в Україні ще не все відомо, але напрямок вони вибрали правильний -
"НАХ ОСТ"
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необходимо провести регистрацию попцов МП в СБУ
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Марно було сподіватися від онуфрія якихось кроків на підтримку української автокефалії.. Після його демонстративної відмови вшанувати вставанням пам'ять полеглих воїнів ЗСУ , стало зрозуміло, що онуфрій очолює не українську церкву.. Як на мене - це і добре, що так сталося.. Гірше було б, якби онуфрієвці всим кагалом рвонули на об'єднавчий Собор, та завдяки кількості привели до керма Української Помісної Православної Церкви ну , наприклад - пашу-мерседеса із київської Лаври.. Проблеми будуть, спротив буде - але якість церкви без сановників-гундяєвців буде кращою..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко встретился с представителями УПЦ МП, которые поддерживают создание единой поместной церкви, - "Громадське"
 
 
 
 
 
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