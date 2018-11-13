 Порошенко встретился с представителями УПЦ МП, которые поддерживают создание единой поместной церкви, - "Громадське"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщили источники в Администрации Президента.

Сколько иерархов УПЦ МП пришли на встречу с Президентом собеседник Громадського не сообщил, но отметил, что "их было более трех".

Во время встречи представители УПЦ МП, не поддержали решение Собора УПЦ Московского патриархата о разрыве отношений с Константинополем, "рассказали о давлении со стороны руководства УПЦ МП".

Встреча проходила в закрытом режиме в "Украинском доме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Используя как предлог встречу с Порошенко, руководство УПЦ собрало Собор, который проголосовал против автокефалии и разорвал общение с Константинополем, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

В УПЦ МП в ответ заявили, что отменили встречу с Порошенко в Украинском доме, так как собор епископов решил, что она "должна проходить на церковной территории".

Тогда же, 13 ноября ссобор епископов УПЦ МП заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.